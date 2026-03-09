Укр
Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины

Мария Николишин
9 марта 2026, 12:57
Украина имеет специальные разработки для противодействия дронам иранского происхождения.
Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины
Как Украина может помочь США на Ближнем Востоке / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Украина имеет уникальный опыт борьбы с иранскими дронами
  • Страны Персидского залива и США проявляют интерес к украинским разработкам в сфере противодействия БпЛА
  • Основной задачей остается обучение пилотов

Украинские военные имеют уникальный опыт борьбы с иранскими дронами типа "Шахед", что поможет США в войне против Ирана. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что кроме США, несколько стран Персидского залива также проявляют интерес к украинским разработкам в сфере противодействия беспилотникам.

видео дня

"Интерес к таким системам проявляют ОАЭ, Катар и Кувейт. Однако официального заявления по этому вопросу еще не было", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Украина накопила уникальный опыт противодействия иранским беспилотникам. За время полномасштабного вторжения РФ украинские военнослужащие смогли систематизировать полученные знания и внедрить их в практику.

"Институциональные знания Украины позволили украинским фирмам быстро развивать и совершенствовать возможности, специально разработанные для противодействия оружию иранского происхождения, а постоянные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины важны не только для безопасности Украины, но и для Соединенных Штатов и их союзников", - подчеркнули в ISW.

В отчете также говорится, что компании по производству дронов могут производить до 50 тысяч БпЛА в месяц, параллельно обеспечивая все потребности Украины.

"Основной задачей остается обучение пилотов управлять такими дронами. На каждого солдата потребуется несколько месяцев работы. Пока это остается основным ограничивающим фактором для стран Ближнего Востока", - подытожили аналитики.

Поможет США на Ближнем Востоке: в ISW заявили об уникальном опыте Украины
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Помощь США в борьбе с дронами

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина направила беспилотники-перехватчики и группу экспертов по дронам для защиты американских военных баз в Иордании.

По его словам, Соединенные Штаты обратились за помощью в четверг, и украинская команда вылетела на следующий день. Ожидается, что она скоро прибудет на Ближний Восток.

"Никто не знает больше, чем Украина, о борьбе с беспилотниками дальнего действия, атакующими в одном направлении, которые сейчас массово поступают из Ирана", - добавил он.

Операция США и Израиля в Иране - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп очертил границы возможного завершения американской военной операции против Ирана, заявив журналистам, что не видит смысла в переговорах с Тегераном и допускает сценарий, при котором конфликт завершится только после полного уничтожения иранских военных структур и политического руководства.

Также Дональд Трамп в частных беседах проявлял интерес к возможному размещению американских сухопутных войск на территории Ирана.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке вызывает резкие колебания на энергетических рынках, а скачок цен на нефть и газ создает благоприятные условия для Кремля.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

23:58

