'Впервые с 2024 года': Сырский раскрыл новые подробности контрнаступления ВСУ

Сырский подчеркнул, что в некоторых местах ВСУ продвигаются вперед.

https://glavred.info/front/vpervye-s-2024-goda-syrskiy-raskryl-novye-podrobnosti-kontrnastupleniya-vsu-10747346.html Ссылка скопирована

Что известно о контрнаступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления Сырского:

ВСУ пытаются перехватить оперативную инициативу на фронте

Контрнаступление на Александровском направлении продолжается

Уже восстановлен контроль над более чем 400 кв. км территории

Силы обороны Украины пытаются перехватить оперативную инициативу на фронте. Уже удалось восстановить контроль над некоторыми территориями. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, впервые с 2024 года, когда Украина проводила Курскую наступательную операцию, украинские войска за месяц восстановили контроль над большей площадью земли, чем за то же время захватил враг.

видео дня

В частности, отмечается, что ВСУ продолжают контрнаступательную операцию на Александровском направлении.

"Здесь группировка ДШВ за месяц восстановила контроль над 285,6 кв. км. В целом с начала операции восстановлен контроль над более чем 400 кв. км территории", - говорится в сообщении.

Главком добавил, что в то же время и на многих других направлениях ВСУ сдерживают противника путем активной обороны и кое-где имеют продвижение вперед.

"Российский агрессор количественно превосходит почти втрое, но, учитывая наши активные действия, вынужден переносить даты своих запланированных операций, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска с других направлений", - подчеркнул Сырский.

Он подчеркнул, что украинские военные достают противника также и на его территории. Так, средствами DeepStrike в феврале было поражено 85 целей.

"Не все дается легко, но Вооруженные Силы Украины держат удар, наращивают возможности, анализируют ошибки и работают над их исправлением", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Цели контрнаступления ВСУ

Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что Силы обороны Украины проводят успешные контратаки и штурмовые действия на Александровском направлении, сдерживая попытки российских войск продвинуться в направлении Днепропетровской области.

По его словам, ситуация на Александровском направлении, которое находится фактически на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, остается сложной, однако украинские военные уничтожают противника и не позволяют ему двигаться в сторону Днепропетровщины и населенного пункта Покровское.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. В частности, армия РФ имеет территориальные успехи в Запорожской области.

Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов заявлял, что российская оккупационная армия рассматривает Запорожье как следующее направление воздействия на Вооруженные силы.

Кроме того, подразделения Главного управления разведки во взаимодействии с Силами обороны Украины остановили наступление врага на Запорожье в своей полосе ответственности.

Читайте также:

О персоне: Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенным оперативным штабом ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред