Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

О чем вы узнаете:
- Что нужно сделать с голубикой в начале сезона
- Какие удобрения нужно внести
Подготовка голубики к новому сезону — это четкий алгоритм, где каждый шаг имеет свое время и значение. Если нарушить последовательность, эффективность удобрений и защитных средств значительно снизится. Главред расскажет о том, что именно нужно сделать с голубикой в начале нового сезона.
Первая весенняя процедура, без которой урожая не будет
Работы начинают рано весной, когда температура воздуха составляет от +3°C до +7°C, а почки еще не начали активный рост. Главная задача на этом этапе — очистить куст от всего лишнего: сухой, подмерзшей и больной ветви.
Как отмечает автор видео на канале"ДачаLife":
Санитарная обработка — это первый и обязательный этап, без которого все дальнейшие обработки теряют смысл.
Все срезанные ветки обязательно выносят с участка и утилизируют. Сразу после обрезки, пока растение еще уязвимо, нужно провести профилактическое опрыскивание. Для этого используют медьсодержащие фунгициды и масляные эмульсии для уничтожения грибков и вредителей, которые зировали в коре.
Секрет хорошего урожая: как правильно подкислить и подкормить почву
Для хорошего урожая голубики нужен кислый субстрат с показателем pH 4,0–4,5. Основным инструментом для длительного подкисления является гранулированная сера, которую вносят только тогда, когда почва прогреется до +10 °C. Она работает медленно, поэтому ее добавляют раньше.
Для быстрого результата иногда используют лимонную кислоту, однако в видео предупреждают:
Полив с лимонной кислотой — это временное подкисление, а не замена серы. Такая подкисленная вода работает быстро, но недолго.
Первую настоящую подкормку делают тогда, когда земля прогрелась до +12–15°C. Используют сульфат аммония, который стимулирует рост побегов.
Сульфат аммония является основным удобрением, поскольку он не только дает необходимый азот для наращивания куста, но и подкисляет почву, что критически важно для этой культуры.
Удобрение рассыпают вокруг куста по влажной почве и обязательно хорошо поливают.
Видео о том, что нужно сделать с голубикой весной, можно посмотреть здесь:
Последний шаг перед ростом: микориза и защита корней
Последний этап подготовки — это заселение корней полезными грибами: микоризой и триходермой. Микориза улучшает поглощение воды и питания, а триходерма защищает от патогенов.
Важно не смешивать эти препараты в одном растворе, поскольку, как объясняет автор видео, триходерма не убивает микоризу, но она быстрее и активнее. Сначала вносят микоризу непосредственно в зону корня, а через несколько дней — триходерму.
Такая последовательность — от очистки до питания и биологической защиты — обеспечивает голубике оптимальные условия для роста и плодоношения.
Вас может заинтересовать:
- Старые методы против новых уловок — как защитить сад от птиц
- Арбузы до 12 кг: какой сорт выбрать в 2026
- Быстрые всходы петрушки — простой способ посева с домашним гелем
Об источнике: канал ДачаLife
ДачаLife — популярный украинский YouTube-канал, специализирующийся на практических советах для садоводов. Ведущая Светлана делится собственным опытом выращивания голубики, гортензий и декоративных растений. Контент отличается четкой структурой, отсутствием "воды" и наличием подробных схем подкормки и защиты растений, адаптированных к украинскому климату. Зрители ценят канал за профессиональный подход к сложным агротехническим темам, которые подаются простым и понятным языком.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред