Что делать с голубикой весной - основные процедуры для хорошего урожая

Подготовка голубики к новому сезону начинается с правильного ухода весной. Когда обрезать кусты, чем подкормить и как подкислить почву для хорошего урожая.

Что делать с голубикой весной / Коллаж: Главред, скриншоты

Что нужно сделать с голубикой в начале сезона

Какие удобрения нужно внести

Подготовка голубики к новому сезону — это четкий алгоритм, где каждый шаг имеет свое время и значение. Если нарушить последовательность, эффективность удобрений и защитных средств значительно снизится. Главред расскажет о том, что именно нужно сделать с голубикой в начале нового сезона.

Первая весенняя процедура, без которой урожая не будет

Работы начинают рано весной, когда температура воздуха составляет от +3°C до +7°C, а почки еще не начали активный рост. Главная задача на этом этапе — очистить куст от всего лишнего: сухой, подмерзшей и больной ветви.

Как отмечает автор видео на канале"ДачаLife":

Санитарная обработка — это первый и обязательный этап, без которого все дальнейшие обработки теряют смысл.

Все срезанные ветки обязательно выносят с участка и утилизируют. Сразу после обрезки, пока растение еще уязвимо, нужно провести профилактическое опрыскивание. Для этого используют медьсодержащие фунгициды и масляные эмульсии для уничтожения грибков и вредителей, которые зировали в коре.

Секрет хорошего урожая: как правильно подкислить и подкормить почву

Для хорошего урожая голубики нужен кислый субстрат с показателем pH 4,0–4,5. Основным инструментом для длительного подкисления является гранулированная сера, которую вносят только тогда, когда почва прогреется до +10 °C. Она работает медленно, поэтому ее добавляют раньше.

Для быстрого результата иногда используют лимонную кислоту, однако в видео предупреждают:

Полив с лимонной кислотой — это временное подкисление, а не замена серы. Такая подкисленная вода работает быстро, но недолго.

Первую настоящую подкормку делают тогда, когда земля прогрелась до +12–15°C. Используют сульфат аммония, который стимулирует рост побегов.

Сульфат аммония является основным удобрением, поскольку он не только дает необходимый азот для наращивания куста, но и подкисляет почву, что критически важно для этой культуры.

Удобрение рассыпают вокруг куста по влажной почве и обязательно хорошо поливают.

Видео о том, что нужно сделать с голубикой весной, можно посмотреть здесь:

Последний шаг перед ростом: микориза и защита корней

Последний этап подготовки — это заселение корней полезными грибами: микоризой и триходермой. Микориза улучшает поглощение воды и питания, а триходерма защищает от патогенов.

Важно не смешивать эти препараты в одном растворе, поскольку, как объясняет автор видео, триходерма не убивает микоризу, но она быстрее и активнее. Сначала вносят микоризу непосредственно в зону корня, а через несколько дней — триходерму.

Такая последовательность — от очистки до питания и биологической защиты — обеспечивает голубике оптимальные условия для роста и плодоношения.

Об источнике: канал ДачаLife ДачаLife — популярный украинский YouTube-канал, специализирующийся на практических советах для садоводов. Ведущая Светлана делится собственным опытом выращивания голубики, гортензий и декоративных растений. Контент отличается четкой структурой, отсутствием "воды" и наличием подробных схем подкормки и защиты растений, адаптированных к украинскому климату. Зрители ценят канал за профессиональный подход к сложным агротехническим темам, которые подаются простым и понятным языком.

