Хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весны

Алексей Тесля
16 сентября 2025, 15:12
Пониженные температуры, обильные осадки и тёплая почва создают благоприятную среду для формирования корней.
Какие деревья высаживать осенью / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Осенью растения меньше страдают от жары и вредителей
  • Благоприятная среда для формирования корней создается осенью

Осень — идеальное время для посадки деревьев. Пониженные температуры, обильные осадки и тёплая почва создают благоприятную среду для формирования корней.

Растения меньше страдают от жары и вредителей, лучше приживаются и становятся крепче к следующему сезону, пишет MarthaStewart.

Яблони: символ осени и отличный старт перед зимой

Когда сажать: За 6 недель до первых заморозков.

Плюсы:

  • Укореняются без летнего стресса.
  • Весной готовы к активному росту.

Красный клён: яркость и структура в саду

Преимущества:

  • Привлекает осенней листвой, цветками и красными побегами.
  • Быстро укореняется в тёплой осенней почве.

Важно: Подвержен корневой гнили — избегайте переувлажнения.

Сосна: вечнозелёная защита и устойчивость

Идеальна для осенней посадки, поскольку в прохладе быстрее растут корни.

Плюсы:

  • Защищает от ветра и шума.
  • Устойчива к эрозии почвы.
  • Весной даёт мощный прирост.
/ Инфографика: Главред

Туя: универсальное решение для живых изгородей

Характеристика:

  • Вечнозелёная, ароматная, с густой кроной.
  • Хорошо переносит засуху и разнообразные типы почвы.
  • Осенью развивается без жары, оставаясь зелёной даже зимой. Подходит для живых изгородей и декоративных насаждений.

Кизил: красота весной и осенью

Причина посадки осенью:

Почва ещё тёплая — корни успевают укорениться до зимы.

Плюсы:

  • Весной — яркое цветение.
  • Осенью — насыщенная листва.
  • Работает как декоративный элемент круглый год.

Опасный зелёный оазис: какие деревья навлекут беду

Деревья могут кардинально преобразить двор — добавить тени, уюта и природного шарма. Но важно помнить: не каждое дерево подойдёт для посадки рядом с домом.

Некоторые виды могут навредить — как с практической точки зрения (например, агрессивными корнями или аллергенной пыльцой), так и с точки зрения народных поверий. Считается, что определённые деревья приносят в дом несчастье и разлад.

Зато другие растения, наоборот, обладают положительной энергетикой и способствуют гармонии в семье и спокойствию в доме.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

