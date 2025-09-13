Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Какие деревья могут обернуться бедой: что не стоит сажать возле дома

Анна Ярославская
13 сентября 2025, 09:02
27
Некоторое деревья очень быстро растут, занимают большие пространства, а также повреждают тротуары или фундаменты.
Сосна, акация
Сосна и акация - не самый лучший выбор для посадки во дворе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • С какими проблемами можно столкнуться, если посадить во дворе тополь
  • Почему возле дома не стоит сажать иву и акацию

Двор, полный деревьев, может преобразить пространство, создав тень и природную красоту. Однако не каждое дерево идеально подходит для вашего ландшафта. Какие деревья нельзя сажать во дворе?

К слову, согласно народным поверьям, некоторые деревья могут накликать беду. В то же время есть деревья и кустарники с положительной энергетикой - они точно принесут гармонию в семью. Детальнее читайте в материале: Несут скорую смерть, болезни и одиночество: какие деревья нельзя садить возле дома.

видео дня

Как издание пишет Martha Stewart, некоторое деревья очень быстро растут, занимают большие пространства, мешают соседним растениям, повреждают тротуары или фундаменты и даже представляют опасность во время штормов. Такие быстрорастущие деревья, как правило, живут меньше и имеют более слабую древесину по сравнению с медленно растущими видами, что затрудняет уход за ними в долгосрочной перспективе.

От каких высадки каких деревьев стоит отказаться:

1. Клён сахарный (Acer saccharinum)

Клён очень быстро растет. Его хрупкая древесина подвержена повреждениям от штормов, а неглубокие корни могут проникать в газоны, тротуары и даже канализационные системы, создавая постоянные проблемы для домовладельцев.

2. Плакучая ива (Salix babylonica)

Благодаря своим изящным ветвям плакучие ивы, несомненно, красивы. Однако они вырастают очень большими, сбрасывают густую листву и имеют инвазивные, корни, которые широко разрастаются в поисках воды. Ивы очень уязвимы к ветру и льду, что делает их опасными для выращивания в саду возле дома.

3. Осина или Тополь дрожащий (Populus tremuloides)

Это высокое и стройное лиственное дерево из семейства ивовых. Тополь известен своей мерцающей осенней окраской и белой корой, растёт быстро, но не подходит для большинства дворов.

Узкий ствол дерева может достигать 24 метров в высоту, что делает его неустойчивым при сильном ветре. Падающие части кроны могут нанести серьёзный ущерб имуществу и привести к дорогостоящей уборке.

4. Сосна веймутова или белая восточная сосна (Pinus strobus)

Высокие и величественные веймутоватые сосны прекрасно растут на открытых участках, где служат ветрозащитой. Но почему же нельзя сажать хвойные деревья во дворе?

В жилых дворах массивные размеры сосны и ее уязвимость к обильному снегу или льду часто приводят к поломке ветвей, что может повредить имущество и создать трудности при уборке.

5. Акация белая (Robinia pseudoacacia)

Это дерево очень ценится за его ароматные цветы. Акация быстро растёт, но активно разрастается подземными побегами. После того как она укоренится, её крайне сложно контролировать, и она может быстро захватить весь ландшафт.

6. Тополь (Populus spp.)

Некоторые тополя вырастают до 2,4 м в год, что делает их привлекательными для быстрого создания тени. Однако они обычно живут всего 15–25 лет, склонны к болезням, а также имеют инвазивную корневую систему, которая может повредить фундаменты и дренажные системы.

Таким образом, хотя быстрорастущие деревья обещают быстрые результаты, многие из них тянут за собой долгосрочные проблемы. Стоит выбирать более медленно растущие, но крепкие породы деревьев. Они могут потребовать больше терпения, но в результате ландшафт будет более безопасным, здоровым и управляемым.

Если вам интересно, какие еще деревья не стоит высаживать во дворе, читайте материал: Какие деревья нельзя сажать на садовом участке: народные приметы для дачников.

Другие новости:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

деревья сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

09:16Фронт
На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

08:18Мир
"Война должна прекратиться": в США заявили, что готовы защищать территории НАТО

"Война должна прекратиться": в США заявили, что готовы защищать территории НАТО

07:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Когда закончится война в Украине: военный назвал сроки

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

Последние новости

09:21

Россия перебрасывает элитные войска в Донецкую область: аналитик назвал причину

09:16

Снова развевается сине-желтый: ВСУ освободили важное село на границе двух областей

09:02

Какие деревья могут обернуться бедой: что не стоит сажать возле дома

08:18

На Камчатке произошло мощное землетрясение: россияне бьют тревогу

08:10

Вот о чем на Аляске Путин договорился с Трампоммнение

Подорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца годаПодорожает хлеб и не только: Марчук рассказал, каких цен на продукты ждать до конца года
07:34

"Война должна прекратиться": в США заявили, что готовы защищать территории НАТО

07:10

Где три различия между офисными работниками: только самые внимательные их заметят

06:10

У Запада есть два сценария, как остановить Путинамнение

05:45

К трем знакам зодиака деньги польются рекой: кто разбогатеет до конца сентября

Реклама
05:13

Гороскоп на завтра 14 сентября: Близнецам - неожиданный подарок, Стрельцам - боль

04:30

Уникальное открытие: в NASA обнаружили явные признаки жизни на Марсе

04:02

Враг прорывается к ключевым городам Донетчины: аналитик объяснил замысел России

03:37

Что будет с ценами в Украине: эксперт сказал, нужно ли скупать гречку

03:30

Супертест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с горами за 10 секунд

02:40

Начало нового уровня: четырех знаков зодиака ждет трансформация 13 сентября

01:45

Опора, источник силы и вдохновения: четыре самые семейные знака зодиака

01:18

Потеряете достаток и благополучие: что нельзя выносить из дома 13 сентября, приметы

00:33

В Украине создали 4-тонный дрон Bufalo: как его будут использовать

12 сентября, пятница
23:43

Россияне внезапно прорвались в Купянск, применена коварная тактика - Deep StateВидео

23:21

Женщине запретили кормить голубей возле дома: в чем причина

Реклама
22:18

В Украине могут выключать мобильную сеть во время тревоги: какая причина

22:17

На подходе 3 больших "котла": ВСУ удалось сделать невозможное

21:44

Забытые миром: заброшенные города-призраки Украины, где остановилось время

21:34

НАТО начинает новую военную операцию после атаки на Польшу

21:32

"Конечная остановка": Андрей Фединчик уволился из ВСУ и назвал причину

21:23

Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана, — Зеленский

21:17

Главный секрет наших бабушек: какой ингредиент сделает волосы густыми и длиннымиВидео

20:40

Сахара и рядом не стояла: где находится самое горячее место на Земле

20:09

Только на YouTube: стартует новый сезон ток-шоу "Говорить Україна"

20:00

Почему Путин так хочет взять Донбасс: земли и русский язык не при чем

19:57

Стоит запастись сейчас: украинцам сказали, когда подорожает базовый продукт

19:55

Агрессивные и гневливые: люди, рожденные в эти даты, легко выходят из себя

19:54

Прошу помощи у мамы: звезда "Черного квадрата" раскрыл, что делает перед спектаклем

19:43

Украину накрывает похолодание и дожди: где влупит +5 градусов

19:42

"Это обычно пожилые люди": клиенты Ощадбанка остаются без карт

19:31

Что скрывала Леся Украинка: правда, которую не расскажут в школе

19:10

Трамп нашел способ отменить санкции против Россиимнение

18:56

"Большая маленькая ложь" получит 3 сезон: HBO приступил к работе

18:46

"Отдать Путину землю Украины": Зеленский сделал заявление о завершении войны

18:11

Китайский гороскоп на завтра 13 сентября: Обезьянам пора действовать, Змеям - тревога

Реклама
18:08

В Украине подскочили цены на продукты: что подорожало больше всего

18:04

"Я не собираюсь никого защищать": Трамп резко высказался об атаке на ПольшуВидео

17:57

"Измены – не измены": Алсу рассказала, как терпела экс-мужа и что с ней случилось

17:55

Его до сих пор не нашли: где может находиться самый большой клад УкраиныВидео

17:43

Алкотестер покажет опьянение - 5 продуктов, которые не стоит употреблять водителямВидео

17:02

Евро взлетает, а доллар обваливается: новый курс валют на 15 сентября

17:01

"Начинают вылезать": эксперт поделился секретами, где и как искать грибы в лесу

16:51

"Придется действовать очень жёстко": Трамп грозит Путину за отказ от переговоров

16:49

Тест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с мальчиком на вокзале за 31 секунду

16:32

Фонд Андрея Матюхи поддержал запуск онлайн-хаба "Є - ПРОТЕЗ" актуально

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять