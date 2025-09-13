Какие деревья могут обернуться бедой: что не стоит сажать возле дома

Некоторое деревья очень быстро растут, занимают большие пространства, а также повреждают тротуары или фундаменты.

https://glavred.info/sad-ogorod/kakie-derevya-mogut-obernutsya-bedoy-chto-ne-stoit-sazhat-vozle-doma-10697666.html Ссылка скопирована

Сосна и акация - не самый лучший выбор для посадки во дворе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

С какими проблемами можно столкнуться, если посадить во дворе тополь

Почему возле дома не стоит сажать иву и акацию

Двор, полный деревьев, может преобразить пространство, создав тень и природную красоту. Однако не каждое дерево идеально подходит для вашего ландшафта. Какие деревья нельзя сажать во дворе?

К слову, согласно народным поверьям, некоторые деревья могут накликать беду. В то же время есть деревья и кустарники с положительной энергетикой - они точно принесут гармонию в семью. Детальнее читайте в материале: Несут скорую смерть, болезни и одиночество: какие деревья нельзя садить возле дома.

видео дня

Как издание пишет Martha Stewart, некоторое деревья очень быстро растут, занимают большие пространства, мешают соседним растениям, повреждают тротуары или фундаменты и даже представляют опасность во время штормов. Такие быстрорастущие деревья, как правило, живут меньше и имеют более слабую древесину по сравнению с медленно растущими видами, что затрудняет уход за ними в долгосрочной перспективе.

От каких высадки каких деревьев стоит отказаться:

1. Клён сахарный (Acer saccharinum)

Клён очень быстро растет. Его хрупкая древесина подвержена повреждениям от штормов, а неглубокие корни могут проникать в газоны, тротуары и даже канализационные системы, создавая постоянные проблемы для домовладельцев.

2. Плакучая ива (Salix babylonica)

Благодаря своим изящным ветвям плакучие ивы, несомненно, красивы. Однако они вырастают очень большими, сбрасывают густую листву и имеют инвазивные, корни, которые широко разрастаются в поисках воды. Ивы очень уязвимы к ветру и льду, что делает их опасными для выращивания в саду возле дома.

3. Осина или Тополь дрожащий (Populus tremuloides)

Это высокое и стройное лиственное дерево из семейства ивовых. Тополь известен своей мерцающей осенней окраской и белой корой, растёт быстро, но не подходит для большинства дворов.

Узкий ствол дерева может достигать 24 метров в высоту, что делает его неустойчивым при сильном ветре. Падающие части кроны могут нанести серьёзный ущерб имуществу и привести к дорогостоящей уборке.

4. Сосна веймутова или белая восточная сосна (Pinus strobus)

Высокие и величественные веймутоватые сосны прекрасно растут на открытых участках, где служат ветрозащитой. Но почему же нельзя сажать хвойные деревья во дворе?

В жилых дворах массивные размеры сосны и ее уязвимость к обильному снегу или льду часто приводят к поломке ветвей, что может повредить имущество и создать трудности при уборке.

5. Акация белая (Robinia pseudoacacia)

Это дерево очень ценится за его ароматные цветы. Акация быстро растёт, но активно разрастается подземными побегами. После того как она укоренится, её крайне сложно контролировать, и она может быстро захватить весь ландшафт.

6. Тополь (Populus spp.)

Некоторые тополя вырастают до 2,4 м в год, что делает их привлекательными для быстрого создания тени. Однако они обычно живут всего 15–25 лет, склонны к болезням, а также имеют инвазивную корневую систему, которая может повредить фундаменты и дренажные системы.

Таким образом, хотя быстрорастущие деревья обещают быстрые результаты, многие из них тянут за собой долгосрочные проблемы. Стоит выбирать более медленно растущие, но крепкие породы деревьев. Они могут потребовать больше терпения, но в результате ландшафт будет более безопасным, здоровым и управляемым.

Если вам интересно, какие еще деревья не стоит высаживать во дворе, читайте материал: Какие деревья нельзя сажать на садовом участке: народные приметы для дачников.

Другие новости:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред