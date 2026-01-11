Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Зимняя "диета" для электрокара: как сохранить заряд батареи в лютый мороз

Руслан Иваненко
11 января 2026, 05:30
17
Эксперты рассказали, как сохранить эффективность электромобиля в холодное время года.
Авто
Какие простые действия помогают продлить запас хода авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как подготовить электрокар к зимней эксплуатации
  • Какие функции помогают экономить заряд в мороз
  • На что обращать внимание при планировании зимних поездок

Зимой электромобили работают иначе, чем в теплое время года. Холод влияет на эффективность батареи: часть энергии расходуется не только на движение, но и на обогрев салона и нагрев аккумулятора, что неизбежно сокращает запас хода.

Главред решил разобраться, как электромобили ведут себя в мороз и безопасно ли их использовать в регионах с суровым климатом.

видео дня

Влияние холода на батарею и запас хода

Специалисты из UAmotors объяснили, как низкие температуры влияют на батарею, дальность поездки и скорость зарядки, но современные технологии позволяют эффективно минимизировать эти риски.

Эксперты отмечают, что современные производители активно адаптируют электромобили к зимним условиям. Системы подогрева батареи уменьшают потери емкости и часто работают автоматически.

Кроме того, функция предварительного прогрева через мобильное приложение позволяет прогреть салон и аккумулятор еще до старта поездки, сохраняя заряд для движения.

По данным специалистов, зимний запас хода электромобилей в среднем уменьшается на 30–40%. В реальных условиях транспортное средство может проезжать только 60–70% от летних показателей.

Также на морозе значительно падает скорость зарядки – иногда почти вдвое, что важно учитывать при планировании маршрутов и дальних поездок.

Практические советы для зимней эксплуатации

Чтобы эксплуатация электромобиля была комфортной зимой, специалисты рекомендуют:

  • поддерживать уровень заряда не ниже 20%;
  • перед поездкой полностью заряжать батарею;
  • регулярно пользоваться функцией предварительного прогрева;
  • дистанционно прогревать стекла и салон для комфорта и экономии времени;
  • проверять правильность подключения к зарядной сети в случае проблем с запуском.

Другие аспекты зимней эксплуатации электромобиля почти не отличаются от классического авто: своевременная замена резины, осторожность на скользких дорогах, подготовка дворников и зеркал к морозам.

Благодаря современным технологиям электрокары могут уверенно эксплуатироваться даже в суровых климатических условиях, хотя определенные компромиссы, в частности снижение запаса хода, остаются.

Читайте также:

Об источнике: UaMotors

UaMotors - сайт, предназначенный для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто электрокар автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

01:30Война
"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

00:32Война
Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

23:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 11 января: Змеям - гнев, Лошадям - обиды

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

Просрочено, но не опасно: какие продукты можно есть после истечения срока годности

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

Последние новости

06:10

Зачем Путин дал приказ ударить "Орешником" по Львову

06:00

Внук Аллы Пугачевой имеет психоневрологическое расстройство - диагноз

05:30

Зимняя "диета" для электрокара: как сохранить заряд батареи в лютый мороз

05:04

Конденсат больше не появится: как отмыть запотевшие окна от плесени

04:35

"Выбирают президенты": Ризатдинова раскрыла незавидную судьбу спортсменок

"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап"Орешник" годится только для запугивания, Путин в очередной раз доказал свою неадекватность - Криволап
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки в библиотеке за 19 секунд

03:30

Кому нужно убрать из жизни все ненужное: гороскоп на январь-февраль 2026Видео

03:12

Гороскоп на завтра 12 января: Козерогам - конфликт, Овнам - хороший день

02:31

Впечатляющее зрелище: ученые показали расширение сверхновой звездыВидео

Реклама
01:42

Неделя чудес: трем знакам зодиака сказочно повезет с 12 по 18 января

01:30

Киев под массированной атакой: в столице и области гремят взрывы

00:32

"Живой реквизит": оккупанты сгоняют детей к линии фронта на Луганщине

00:13

Экономнее, чем малолитражки: какие модели авто тратят меньше всего топлива

10 января, суббота
23:55

Оказался "пустышкой": эксперт обьяснил, почему мы не увидим мощь Орешника

23:04

Сын Кадырова пригрозил "найти везде" и похитить Зеленского

22:58

Муж Лорак объяснил, почему Россия напала на Украину: назвал виновного

22:40

Десятки дронов и ракет: экс-сотрудник СБУ о целях и сроках новых ударов РФ

22:28

Как убрать мыльные разводы в ванной: рецепт средства из 2 ингредиентов

21:39

Света не будет до трех раз в сутки: графики отключений для Львова на 11 января

21:37

Дома станут непригодны для проживания: худший сценарий из-за отключения тепла

Реклама
21:06

Мы в США не видели такого лидера как Зеленский со времен Линкольна — Келлог

20:43

Уже не холостяк: Евгений Клопотенко ошеломил украинцев новостью

20:32

Определена зона без обстрелов: предложено перемирие между Украиной и РФ

20:26

Цены за неделю взлетели на 25%: в Украине начал резко дорожать популярный овощ

20:20

Трамп уже "наказал" Путина: эксперт рассказал, какой будет реакция США на Орешник

20:01

Кто тайный муж Алины Гросу: стали известны подробности

19:59

Какие 4 знака зодиака ждет грандиозный успех в начале года: кому улыбнется удача

19:28

В Киеве произошло массовое отключение: сколько домов остаются без электроэнергии

19:25

Как будут отключать свет 11 января: когда не будет электроэнергии

19:25

Кремль смещает акцент на новое направление: какой город оказался под угрозой

19:10

Что надо знать о ракете "Орешник" и ее стоимостьмнение

19:02

Встреча с Будановым поставила точку - кто станет новым министром юстиции

18:59

Принц Гарри придумал, как помириться с королем: детали плана

18:47

"Отвечает требованиям": Анна Ризатдинова впервые рассказала о своем фаворите

18:47

"Может сыграть против": эксперт объяснил, что помешает Путину захватить Донецкую область

18:28

Тепла станет больше: как сделать полотенцесушитель горячим за считанные минутыВидео

18:14

Существует ли "Орешник" на самом деле, и чем РФ ударила по Львову: что скрывает Кремль эксклюзив

17:42

Вырос на древнем вулкане более 700 лет назад - что это за город УкраиныВидео

17:28

Общение через адвокатов: сын Бекхэмов отрекся от родителей

17:25

Угроза удара "Орешником" по Киеву: эксперт раскрыл вероятный сценарий

Реклама
17:17

Оккупанты сбросили бомбу на Славянск: 7 пострадавших, много разрушенийФото

16:32

Не так стоишь и не так молишься: церковные запреты, которых не существует

16:29

"Рано говорить публично": Зеленский заинтриговал заявлением об операциях СБУ

16:26

Квиткова впервые после помолвки "спалила" нежные поцелуи с Бражко

16:11

"Шансов не будет": тревожный прогноз сроков и сценария завершения войны

15:58

ВСУ взорвали важный НПЗ и ряд "жирных" целей — Генштаб раскрыл детали

15:57

Елена-Кристина Лебедь показала фигуру после праздников и напугала поклонников

15:33

Путинистка Долина сбежала из РФ и оставила пострадавшую без квартиры

15:33

Гонки Кубка мира по биатлону: где смотреть спринты и эстафеты онлайн

15:21

Угроза катастрофического сценария в энергетике: раскрыта главная проблема

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Новости Киева
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять