Зимняя "диета" для электрокара: как сохранить заряд батареи в лютый мороз

Эксперты рассказали, как сохранить эффективность электромобиля в холодное время года.

Какие простые действия помогают продлить запас хода авто / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как подготовить электрокар к зимней эксплуатации

Какие функции помогают экономить заряд в мороз

На что обращать внимание при планировании зимних поездок

Зимой электромобили работают иначе, чем в теплое время года. Холод влияет на эффективность батареи: часть энергии расходуется не только на движение, но и на обогрев салона и нагрев аккумулятора, что неизбежно сокращает запас хода.

Главред решил разобраться, как электромобили ведут себя в мороз и безопасно ли их использовать в регионах с суровым климатом.

Влияние холода на батарею и запас хода

Специалисты из UAmotors объяснили, как низкие температуры влияют на батарею, дальность поездки и скорость зарядки, но современные технологии позволяют эффективно минимизировать эти риски.

Эксперты отмечают, что современные производители активно адаптируют электромобили к зимним условиям. Системы подогрева батареи уменьшают потери емкости и часто работают автоматически.

Кроме того, функция предварительного прогрева через мобильное приложение позволяет прогреть салон и аккумулятор еще до старта поездки, сохраняя заряд для движения.

По данным специалистов, зимний запас хода электромобилей в среднем уменьшается на 30–40%. В реальных условиях транспортное средство может проезжать только 60–70% от летних показателей.

Также на морозе значительно падает скорость зарядки – иногда почти вдвое, что важно учитывать при планировании маршрутов и дальних поездок.

Практические советы для зимней эксплуатации

Чтобы эксплуатация электромобиля была комфортной зимой, специалисты рекомендуют:

поддерживать уровень заряда не ниже 20%;

перед поездкой полностью заряжать батарею;

регулярно пользоваться функцией предварительного прогрева;

дистанционно прогревать стекла и салон для комфорта и экономии времени;

проверять правильность подключения к зарядной сети в случае проблем с запуском.

Другие аспекты зимней эксплуатации электромобиля почти не отличаются от классического авто: своевременная замена резины, осторожность на скользких дорогах, подготовка дворников и зеркал к морозам.

Благодаря современным технологиям электрокары могут уверенно эксплуатироваться даже в суровых климатических условиях, хотя определенные компромиссы, в частности снижение запаса хода, остаются.

