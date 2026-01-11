Зимняя "диета" для электрокара: как сохранить заряд батареи в лютый мороз

Вы узнаете:
- Как подготовить электрокар к зимней эксплуатации
- Какие функции помогают экономить заряд в мороз
- На что обращать внимание при планировании зимних поездок
Зимой электромобили работают иначе, чем в теплое время года. Холод влияет на эффективность батареи: часть энергии расходуется не только на движение, но и на обогрев салона и нагрев аккумулятора, что неизбежно сокращает запас хода.
Главред решил разобраться, как электромобили ведут себя в мороз и безопасно ли их использовать в регионах с суровым климатом.
Влияние холода на батарею и запас хода
Специалисты из UAmotors объяснили, как низкие температуры влияют на батарею, дальность поездки и скорость зарядки, но современные технологии позволяют эффективно минимизировать эти риски.
Эксперты отмечают, что современные производители активно адаптируют электромобили к зимним условиям. Системы подогрева батареи уменьшают потери емкости и часто работают автоматически.
Кроме того, функция предварительного прогрева через мобильное приложение позволяет прогреть салон и аккумулятор еще до старта поездки, сохраняя заряд для движения.
По данным специалистов, зимний запас хода электромобилей в среднем уменьшается на 30–40%. В реальных условиях транспортное средство может проезжать только 60–70% от летних показателей.
Также на морозе значительно падает скорость зарядки – иногда почти вдвое, что важно учитывать при планировании маршрутов и дальних поездок.
Практические советы для зимней эксплуатации
Чтобы эксплуатация электромобиля была комфортной зимой, специалисты рекомендуют:
- поддерживать уровень заряда не ниже 20%;
- перед поездкой полностью заряжать батарею;
- регулярно пользоваться функцией предварительного прогрева;
- дистанционно прогревать стекла и салон для комфорта и экономии времени;
- проверять правильность подключения к зарядной сети в случае проблем с запуском.
Другие аспекты зимней эксплуатации электромобиля почти не отличаются от классического авто: своевременная замена резины, осторожность на скользких дорогах, подготовка дворников и зеркал к морозам.
Благодаря современным технологиям электрокары могут уверенно эксплуатироваться даже в суровых климатических условиях, хотя определенные компромиссы, в частности снижение запаса хода, остаются.
Читайте также:
- Об этом знают лишь единицы: почему опытные возят в салоне брусок мыла
- Авто заносит на гололеде - что сделать в первую секунду и куда крутить руль
- Немалый штраф и год без прав: юрист назвал, за какие лекарства в Украине наказывают водителей
Об источнике: UaMotors
UaMotors - сайт, предназначенный для всех современных автолюбителей, которых интересуют актуальные и важные новости автомира. Как говорится в описании, главная задача сайта - сообщать отечественным автомобилистам обо всех последних событиях.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред