Почему в школах СССР не было 4 класса на самом деле: большинство не догадывается

Рассказываем, почему школьников фактически заставляли "перепрыгивать" через год обучения и когда его вернули обратно

Долгое время в обществе сохранялся миф о том, что советская школа была едва ли не лучшей в мире. На самом деле система имела немало недостатков и противоречивых решений.

Одним из самых необычных стало исчезновение четвертого класса в конце 80-х. Эту особенность хорошо помнят и те, кто учился уже в первые годы независимости Украины, пишет Oboz.ua.

Какой была система образования в советских школах

До конца 1960-х начальное образование длилось всего три года - с первого по третий класс. Далее ученики переходили в среднюю школу, которая охватывала обучение до восьмого класса. Девятый и десятый классы завершали полный курс средней школы. В начале 1980-х начальную школу расширили до четырех классов, но общая продолжительность обучения оставалась неизменной - десять лет.

Почему исчез четвертый класс

Во второй половине 1980-х годов в СССР началась перестройка. Одной из задач было приблизить систему образования к западным стандартам, где средняя школа длилась 11 лет. Советские реформаторы реализовали это довольно своеобразно: начальную школу снова сократили до трех лет, а ученики сразу переходили к программе пятого класса. Формально обучение считалось одиннадцатилетним, но фактически оставалось десятилетним.

Родителям и педагогам оставили право оставить ребенка в четвертом классе, однако на практике это воспринималось как признак отставания. Из-за нежелания "задерживать" детей и дополнительно нагружать учителей, полноценных четвертых классов фактически не существовало. В 1989 году эту опцию окончательно отменили.

Когда четвертый класс вернулся

После обретения независимости Украина еще некоторое время сохраняла советскую модель. Для шестилеток предусмотрели возможность дополнительного года обучения, но пользовались им редко.

Настоящие изменения произошли в 2000 году, когда продолжительность обучения увеличили до 12 лет и ввели новую 12-балльную систему оценивания. Именно тогда четвертый класс окончательно вернулся в программу. Впоследствии количество лет обучения еще пересматривали – в 2010-м снова вернулись к 11-летней модели, но стратегически курс остался на 12-летнюю школу.

