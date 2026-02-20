Сейчас это выглядит дико: какие странные привычки были практически у всех в СССР

Некоторые из этих привычек на современную молодежь производят большое впечатление. Причем в основном негативное.

Необычные привычки родом из СССР / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Советский быт формировался дефицитом и отсутствием сервисов

Многие привычные тогда практики сегодня выглядят странно или непонятно

Историю советского прошлого по учебникам не почувствуешь — они дают только сухие даты. Настоящая жизнь того времени сохранилась в воспоминаниях людей, которые жили в Союзе.

И некоторые их привычки сегодня вызывают у молодежи искреннее удивление, а иногда и шок. Об этом пишет Oboz.ua.

Аренда холодильника или телевизора

В крупных городах работали пункты проката бытовой техники. Взять напрокат можно было почти все: от телевизора до детской коляски. Для многих семей это был единственный шанс прикоснуться к "роскоши", которую купить было нереально из-за дефицита или цены.

Подпольные видеосалоны

В конце 1980-х в подвалах и подсобках массово открывались видеосалоны. Один телевизор, видеомагнитофон, несколько стульев — и очереди желающих посмотреть боевики со Шварценеггером. Качество было ужасным, но атмосфера — культовой.

Танцы вокруг сумок

На дискотеках девушки становились кругом, а сумки складывали в центр. Камер хранения не существовало, а оставлять вещи без присмотра было рискованно. Даже молодые артисты выходили на сцену с сумками — чтобы не потерять паспорт или деньги.

Хлеб как универсальный гарнир

Хлеб в СССР был основой всего. Его ели с супом, кашей, картошкой и даже макаронами. Причина проста — дефицит и необходимость сделать обед более сытным при минимальных затратах.

Похоронные ритуалы в подъездах

Гроб с покойником часто оставляли дома на несколько дней, а крышку выставляли в подъезде — знак траура для соседей. Иногда гроб ставили прямо под домом, чтобы все могли попрощаться.

Примерка одежды на картонке

Вещные рынки заменяли магазины. "Примерочная" - кусок картона на земле и шторка, которую кто-то держал руками. Так примеряли джинсы и в жару, и в мороз.

Ключ под ковриком

В небольших городах двери часто не запирали. Если ребенок возвращался раньше, ключ оставляли в почтовом ящике или под ковриком — уровень доверия был другим.

Дети, которые исчезали во дворе на весь день

Малышей спокойно отпускали гулять одних. Считалось, что во дворе всегда найдется взрослый, который присмотрит. Об опасностях не говорили — это портило картинку "безопасной" жизни.

Закупки мешками

Если на полках появлялся сахар или мясо, брали столько, сколько могли донести. На следующий день товар мог исчезнуть на месяц.

Походы к соседям за солью

Магазин мог быть за несколько остановок, а нужного товара там часто не было. Поэтому соль, спички или лавровый лист одалживали у соседей. Дружеские отношения были вопросом выживания.

