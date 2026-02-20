Где в Украине самая чистая питьевая вода: результаты исследований

Важно учитывать, что анализ проводился по средним показателям водопроводной воды, поверхностных источников и скважин.

Где самая чистая вода в Украине

Где качество воды ухудшилось

Вопрос, где в Украине чистая вода, стал особенно актуальным в последние годы. Военные действия, повреждение инфраструктуры и экологические катастрофы повлияли на качество питьевой воды Украина в ряде регионов.

Анализ последних лабораторных исследований показывает, что ситуация существенно отличается в зависимости от области.

Какие регионы имеют самую чистую воду в Украине

По результатам мониторинга специалисты отмечают, что самая чистая вода Украина сейчас фиксируется преимущественно в западных областях. Речь идет о:

Львовской области

Тернопольской области

Волынской области

Именно здесь показатели мутности, цветности, содержания железа и марганца находятся ближе к нормативным значениям по сравнению с другими регионами.

Важно учитывать, что анализ проводился по средним показателям водопроводной воды, поверхностных источников и скважин. При этом эксперты отмечают: вода из-под крана, проходящая этапы очистки, не всегда корректно отражает реальное состояние природных ресурсов.

Где качество воды ухудшилось

Согласно исследованиям, значительные ухудшения органолептических показателей зафиксированы в:

Кировоградской области

Днепропетровской области

Харьковской области

Николаевской области

Запорожской области

В этих регионах чаще фиксируется повышенная мутность, цветность и содержание примесей.

Отдельно выделяется Николаев, где выявлена критическая ситуация по показателю сухого остатка (сумма солей). Это напрямую связано с подрывом Каховской ГЭС в июне 2023 года. В Херсоне полноценный мониторинг осложнен из-за оккупации и логистических трудностей, однако уже известно, что вода там не соответствует всем санитарным нормам.

Незначительное превышение сухого остатка также наблюдается в Полтавской области, причем эта проблема сохраняется еще с довоенного периода.

Промышленные регионы остаются в зоне риска

При сравнении содержания металлов (железа и марганца) наиболее проблемными остаются промышленные области:

Днепропетровская

Запорожская

Харьковская

В Житомирской области зафиксирован скачок уровня марганца и повышенное содержание железа.

