В шаге от весны: какую погоду для Днепра принесут последние выходные зимы

Руслан Иваненко
19 февраля 2026, 17:58
Атмосферное давление в течение выходных будет колебаться в пределах нормы, обеспечивая стабильные погодные условия для Днепра.
Днепр, погода
Морозные ночи в Днепре опустят температуру до -8°C, / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

  • Выходные будут облачными и без осадков
  • Ночью до -8°C, днем до 0°C
  • Атмосферное давление в пределах нормы

Последние выходные февраля в Днепре обещают быть облачными, но спокойными. По данным метеорологического сервиса sinoptik, после осадков, прошедших накануне, город ожидает сухой и умеренно холодный уик-энд.

После влажной и ветреной пятницы жителей Днепра ожидает постепенное прояснение и стабилизация погодных условий. Хотя ночные морозы еще будут напоминать о зиме, днем температура уверенно приблизится к отметке "ноль".

Суббота, 21 февраля: Морозное утро и ясное небо

Субботний день начнется с ощутимого похолодания. В ночные и утренние часы температура воздуха опустится до -7°...-8°C, что из-за влажности будет ощущаться как -12°C.

Однако уже днем солнце будет пытаться пробиться сквозь облака. Дневной максимум составит -3°C. Весь день в Днепре будет облачным, но никаких осадков синоптики не прогнозируют. Скорость ветра останется умеренной — до 2,5–3,2 м/с, что сделает прогулки на свежем воздухе вполне комфортными при условии теплой одежды.

По народным наблюдениям, если в ночь на субботу был гром, то лето будет дождливым, а урожай — богатым. Кроме того, чем холоднее последнее воскресенье февраля, тем теплее обещает быть март.

Погода в Днепре 21 февраля
Погода в Днепре 21 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье, 22 февраля: Приближение оттепели

В воскресенье температурные показатели начнут постепенно расти. Ночь еще будет морозной (-5°C), но уже днем столбики термометров поднимутся до отметки 0°C.

Воскресенье пройдет под знаком сплошной облачности, которая будет держаться до самого вечера. Вероятность осадков остается минимальной (не более 2-5%). Атмосферное давление в течение выходных будет колебаться в пределах 752–758 мм рт. ст., что близко к норме.

Из народных традиций: в конце февраля садоводы собирали семена, выставляли их на три утренних зори на мороз, а затем откладывали до посевной. Считалось, что такая подготовка делает растения более устойчивыми к перепадам температур.

Погода в Днепре 22 февраля
Погода в Днепре 22 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Когда в Украине потеплеет - прогноз синоптика

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже 23 февраля в Украине потеплеет. По ее словам, циклон, который сейчас приносит снег, мокрый снег и метели на юге с дождем и налипанием мокрого снега, покинет территорию страны уже 19 февраля.

Прогноз погоды в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в первый месяц весны погода в Одессе будет достаточно теплой и преимущественно солнечной. В то же время без осадков в марте-2026 не обойдется.

Напомним, что в конце недели Днепр ожидает холодная зимняя погода с облачностью и осадками. По прогнозу синоптического сервиса sinoptik, следующие три дня будут динамичными: от морозного утра до непродолжительного потепления.

Кроме того, в пятницу, 20 февраля, в Украине сохранится морозная погода, местами ожидается снег, но уже с 23 февраля начнется потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

новости Днепра погода прогноз погоды погода на выходные Погода в Днепре
