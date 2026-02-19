Предательница Успенская уже не в первый раз сообщает о проблемах с дочерью.

https://glavred.info/starnews/putinistka-uspenskaya-molitsya-za-svoyu-doch-chto-s-ney-sluchilos-10742123.html Ссылка скопирована

Любовь Успенская, Татьяна Плаксина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Предательница Украины и певица Любовь Успенская сообщила о том, что не может забыть конфликт с дочерью, который случился с ней 6 лет тому назад.

Как пишут российские пропагандисты, Успенская вспомнила как тогда переживала ссору с дочерью, которая ушла из дома и употребляла запрещенные вещества.

Успенская страдает из-за ситуации с дочерью/ Фото РосСМИ

По словам Успенской, которая ненавидит Украину, она даже врагам не желает пережить такое.

"То, что я пережила, я бы хотела, чтобы никто не узнал. Даже врагам не желаю. Прошло шесть лет, но все равно очень ранит. Рана кровоточащая. И страх есть, и я переживаю. Человек, который узнал, что это такое, он всегда будет переживать и думать, чтобы ничего больше не случилось", — поделилась она.

Успенская ударилась в религию / Фото: скриншот YouTube

Теперь путинистка ударилась в религию, чтобы ситуация не повторилась.

О персоне: Любовь Успенская Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон, сообщает Википедия. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

