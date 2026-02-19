Кратко:
- Что случилось с дочкой Успенской
- Что она говорит по этому поводу
Предательница Украины и певица Любовь Успенская сообщила о том, что не может забыть конфликт с дочерью, который случился с ней 6 лет тому назад.
Как пишут российские пропагандисты, Успенская вспомнила как тогда переживала ссору с дочерью, которая ушла из дома и употребляла запрещенные вещества.
По словам Успенской, которая ненавидит Украину, она даже врагам не желает пережить такое.
"То, что я пережила, я бы хотела, чтобы никто не узнал. Даже врагам не желаю. Прошло шесть лет, но все равно очень ранит. Рана кровоточащая. И страх есть, и я переживаю. Человек, который узнал, что это такое, он всегда будет переживать и думать, чтобы ничего больше не случилось", — поделилась она.
Теперь путинистка ударилась в религию, чтобы ситуация не повторилась.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, снова имеет серьезные проблемы со здоровьем.
Также стало известно, что 19 февраля, полиция арестовала Эндрю Маунтбаттен-Виндзора после нескольких недель разоблачений, касающихся дружбы и связей бывшего принца с Джеффри Эпштейном.
Вас также может заинтересовать:
- Отменяют концерты: путинистка Успенская вынуждено срочно ложится на операцию
- "Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции
- Может остаться без руки: путинистка Успенская нарушила режим после операции
О персоне: Любовь Успенская
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон, сообщает Википедия. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред