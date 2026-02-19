Кратко:
- Как сейчас выглядит Ирина Шейк
- За что ее критикуют в сети
Российскую супермодель Ирину Шейк, которая часто попадает в скандалы, связанные то ли с символикой РФ, то ли с флагом, то ли с маркером терроризма - буквой Z, жестко раскритиковали за обвисшую и дряблую фигуру.
Как пишут российские пропагандисты, на днях Ирина Шейк провела время на пляже в Майами вместе с дочерью от Брэдли Купера и друзьями. Супермодель наслаждалась отдыхом, общалась и плавала. Однако папарацци удалось заснять российскую модель подиума с разных ракурсов.
Пользователи раскритиковали не только пятую точку модели, которую они назвали "грустной". Но также и "страшный живот".
"Грустная попа"; "Фигура далека от совершенства"; "Какой страшный живот, увидела, что снимают и втянула?"; "Она в зал ходит? Ни разу не было фото. По качеству тела как будто нет. Выезжает на генетике, возрасту, бьюти процедурах"; "Да, я люблю Ирину, но, похоже, она так же, как и я ходит в зал два раза в год!"; "Она выглядит на этих фото обычно, как и тысячи девушек на пляжах, поэтому и разочарование"; "Зачем вообще заставлять женщин раздеваться на пляже? Неужели нельзя придумать нормальные костюмы? Обязательно выставлять напоказ все?" — отмечают пользователи.
Irina Shayk brought serious supermodel heat to Miami Beach and the ocean wasn’t the only thing turning heads.— TMZ (@TMZ) February 16, 2026
See more: https://t.co/gO4vqLKlPKpic.twitter.com/RTdqnL3csI
Посмотреть на то, как изменилась фигура модели, можно тут
"Модель? Скорее, бывшая модель", "Она красива, ей просто нужно два недели позаниматься в зале и ее попа подтянется", - пишут комментаторы сайта TMZ.
Ирина Шейк о войне
Уже после полномасштабного вторжения террористической России в Украину, российская модель Шейк, которая родом из Челябинской области сказала, что любит Россию. "Я люблю свою страну, но сейчас я ни на секунду не могу представить, что вернусь туда", — заявила модель.
О персоне: Ирина Шейк
Ирина Шейк - Родилась 6 января 1986 года в городе Еманжелинске. Отец был шахтёром, умер в 2000 году, когда ей было 14 лет, от болезни лёгких. Матери Ольге, преподавателю музыки, приходилось работать в двух местах, чтобы прокормить себя и двух дочерей, у Ирины есть старшая сестра Татьяна.
Шейк появлялась на обложках самых известных журналов. Вела 4-й сезон реалити-шоу "Топ-модель по-русски". В 2024 году стала лицом российского бренда Gloria Jeans. По данным Википедии, в 2022 году она выступила против российского вторжения в Украину, заявила о намерении сделать пожертвования ЮНИСЕФ и Красному Кресту для поддержки их гуманитарных усилий на Украине и призвала своих последователей тоже сделать пожертвования.
