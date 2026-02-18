Блины на Масленицу: кому отдают первый и что он на самом деле означает

Главное из новости:
- Первый блин на Масленицу — обрядовый символ солнца и памяти предков
- Его отдают "на поминки" или старшим в семье
- В первый день праздника нельзя ссориться и есть мясо
Масленица (она же Масляная) - это не просто неделя перед Великим постом, а целый пласт украинской обрядовости, где каждое блюдо имеет значение, а первый блин - свою историю. Несмотря на распространенный миф, блины - полностью украинская традиция, а не заимствование.
Их готовили еще задолго до появления современных праздничных форматов, и они были частью ритуалов, связанных с солнцем, плодородием и переходом сезонов, пишет NV.
Какие блины пекут в первый день Масленицы?
Первый день Масленицы - Понедельник, или "Встреча". Именно в этот день хозяйки начинали выпекать первые блины - тонкие, круглые, золотистые, символизирующие солнце.
В Украине традиционно готовили не только классические блины, но и перемя - первый, самый толстый блин, который часто получался "комом" и стал основой известной поговорки. Перемя считали обрядовым блюдом, которое складывали один на один, "чтобы Иисусу Христу было легче подняться на небо".
Начинки в первый день обычно были простыми: творог, мак, иногда мед. Это должна была быть "солнечная" еда — теплая, светлая, щедрая.
Что означают блины на Масленицу?
Блинчики — это символ солнца, тепла и пробуждения природы. В дохристианские времена украинцы почитали бога солнца Ярила, а круглые блинчики были своеобразной жертвой и благодарностью за свет и тепло. Их выпекали, чтобы "ускорить" приход весны и обеспечить урожайный год .
В христианской традиции блины стали частью Сырной недели — периода, когда мясо уже запрещено, но молочные блюда разрешены. Поэтому блины с творогом, маслом или сметаной стали главным блюдом праздничного стола.
Кто должен съесть первый блин на Масленицу?
По народным представлениям, первый блин - особый. В разных регионах Украины существовали свои традиции:
- Первый блин - для душ умерших родственников. Его отдавали "на помин", оставляли на окне или отдавали нуждающимся.
- Первый блин - для семьи. Часто его отдавали старшему члену семьи как символ уважения и продолжения рода.
- Первый блин - перемя. Именно он считался обрядовым и имел ритуальное значение, связанное с древними верованиями.
В любом случае первый блин никогда не ели "просто так" - он должен был выполнить символическую функцию.
Что нельзя делать в первый день Масленицы?
Запреты Масленицы имеют как религиозную, так и народную основу. В первый день и в течение всей недели запрещено:
- Есть мясо. Это уже Мясопустная неделя - разрешены только молочные блюда, рыба, яйца.
- Ссориться и ругаться. Масленица - время примирения, поэтому любые конфликты считаются плохой приметой.
- Скучать и сидеть дома. Нужно ходить в гости, принимать родных, поддерживать хорошее настроение.
- Начинать тяжелую работу. К Масленице дом нужно было убрать заранее, а первый день - для встречи праздника, а не для домашних дел.
- Оставлять дом неубранным. Это считалось знаком неудачи на весь год.
Вас может заинтересовать:
- Что нельзя делать на Масленицу: народные приметы и запреты
- Масленица 2026: что на самом деле означает каждый день Сыропостной недели
- Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026
Об источнике: NV
NV — украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Журнал также имеет информационно-новостной сайт и онлайн электронную версию журнала, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред