Блины на Масленицу: кому отдают первый и что он на самом деле означает

Вопреки распространенному мифу, блины — вполне украинская традиция, а не заимствование.

Блинчики на Масленицу / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Первый блин на Масленицу — обрядовый символ солнца и памяти предков

Его отдают "на поминки" или старшим в семье

В первый день праздника нельзя ссориться и есть мясо

Масленица (она же Масляная) - это не просто неделя перед Великим постом, а целый пласт украинской обрядовости, где каждое блюдо имеет значение, а первый блин - свою историю. Несмотря на распространенный миф, блины - полностью украинская традиция, а не заимствование.

Их готовили еще задолго до появления современных праздничных форматов, и они были частью ритуалов, связанных с солнцем, плодородием и переходом сезонов, пишет NV.

Какие блины пекут в первый день Масленицы?

Первый день Масленицы - Понедельник, или "Встреча". Именно в этот день хозяйки начинали выпекать первые блины - тонкие, круглые, золотистые, символизирующие солнце.

В Украине традиционно готовили не только классические блины, но и перемя - первый, самый толстый блин, который часто получался "комом" и стал основой известной поговорки. Перемя считали обрядовым блюдом, которое складывали один на один, "чтобы Иисусу Христу было легче подняться на небо".

Начинки в первый день обычно были простыми: творог, мак, иногда мед. Это должна была быть "солнечная" еда — теплая, светлая, щедрая.

Что означают блины на Масленицу?

Блинчики — это символ солнца, тепла и пробуждения природы. В дохристианские времена украинцы почитали бога солнца Ярила, а круглые блинчики были своеобразной жертвой и благодарностью за свет и тепло. Их выпекали, чтобы "ускорить" приход весны и обеспечить урожайный год .

В христианской традиции блины стали частью Сырной недели — периода, когда мясо уже запрещено, но молочные блюда разрешены. Поэтому блины с творогом, маслом или сметаной стали главным блюдом праздничного стола.

Кто должен съесть первый блин на Масленицу?

По народным представлениям, первый блин - особый. В разных регионах Украины существовали свои традиции:

Первый блин - для душ умерших родственников. Его отдавали "на помин", оставляли на окне или отдавали нуждающимся.

Его отдавали "на помин", оставляли на окне или отдавали нуждающимся. Первый блин - для семьи. Часто его отдавали старшему члену семьи как символ уважения и продолжения рода.

Часто его отдавали старшему члену семьи как символ уважения и продолжения рода. Первый блин - перемя. Именно он считался обрядовым и имел ритуальное значение, связанное с древними верованиями.

В любом случае первый блин никогда не ели "просто так" - он должен был выполнить символическую функцию.

Что нельзя делать в первый день Масленицы?

Запреты Масленицы имеют как религиозную, так и народную основу. В первый день и в течение всей недели запрещено:

Есть мясо. Это уже Мясопустная неделя - разрешены только молочные блюда, рыба, яйца.

Это уже Мясопустная неделя - разрешены только молочные блюда, рыба, яйца. Ссориться и ругаться. Масленица - время примирения, поэтому любые конфликты считаются плохой приметой.

Масленица - время примирения, поэтому любые конфликты считаются плохой приметой. Скучать и сидеть дома. Нужно ходить в гости, принимать родных, поддерживать хорошее настроение.

Нужно ходить в гости, принимать родных, поддерживать хорошее настроение. Начинать тяжелую работу. К Масленице дом нужно было убрать заранее, а первый день - для встречи праздника, а не для домашних дел.

К Масленице дом нужно было убрать заранее, а первый день - для встречи праздника, а не для домашних дел. Оставлять дом неубранным. Это считалось знаком неудачи на весь год.

Об источнике: NV NV — украинский печатный еженедельный общественно-политический журнал. Журнал также имеет информационно-новостной сайт и онлайн электронную версию журнала, пишет Википедия.

