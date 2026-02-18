США не готовы давить на РФ: тревожный сценарий окончания войны в Украине

Переходить к режиму реального жесткого давления на Россию Соединенные Штаты пока не готовы, считает Игорь Рейтерович.

Раскрыт вероятный сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 22 ОМБр

Важное из заявлений Рейтерович:

Позиция США вряд ли изменится, она останется прежней

США переходят к политике перекладывания ответственности на Европу

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович заявил о том, что вряд ли стоит ожидать изменения позиции США по поводу сценария завершения войны в Украине.

"Не думаю, что позиция США сейчас изменится. Она останется примерно такой, как ее озвучил Рубио: мы работаем, мы пытаемся, надеемся на результат. Но переходить к режиму реального жесткого давления на Россию Соединенные Штаты пока не готовы", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт напомнил о том, что в структуре управления НАТО в Европе американцы сохранили ключевой контроль, который касается сил стратегического сдерживания, то есть ядерного оружия.

По его мнению, можно говорить о том, что США переходят к политике перекладывания ответственности на Европу за перспективы урегулирования войны в Украине.

"Подобная логика применялась и в Афганистане, то есть постепенная передача функций местным силам при сохранении стратегического контроля со стороны США. В случае с Европой это можно условно назвать "европеизацией". Европейцам предлагают брать на себя больше ответственности, больше расходов и больше операционных функций. Но глобальный контроль, безусловно, останется за американцами", - добавил Рейтерович.

Переговоры буксуют: взгляд эксперта

Политолог Владимир Горбач считает, что нынешние контакты между Украиной, Россией и США остаются скорее формальностью и не приводят к конкретным результатам. По его оценке, продвижение вперёд тормозят узкий формат переговоров и недостаточно высокий уровень участников.

Аналитик полагает, что реальные подвижки возможны лишь при совпадении ряда условий: ослаблении позиций России, усилении международного давления и появлении готовности к взаимным уступкам. До этого, прогнозирует он, серьёзного прогресса ждать не стоит — по крайней мере, до весны 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах. Источники издания сообщают, что территориальный вопрос остается основным камнем преткновения.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что западные союзники смогут предоставить гарантии безопасности Украине, но только после того, как на это даст согласие страна-агрессор Россия.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

О персоне: Игорь Рейтерович Игорь Вячеславович Рейтерович - кандидат политических наук, доцент кафедры парламентаризма

Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1999 - 2002 гг. работал политическим аналитиком в Агентстве стратегических исследований и технологий "ВІКНА". В 2003 - 2006 гг. занимал должность ведущего политического аналитика БФ "Содружество", заместителя главного редактора журнала "Национальный интерес", главного редактора "Краткого обзора информационного пространства Украины". Начиная с 2006 года посвятил себя научной и преподавательской деятельности. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального

университета имени Тараса Шевченко.

