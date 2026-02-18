Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

Анна Ярославская
18 февраля 2026, 12:13
136
Вскоре состоится новая встреча делегаций.
Зеленский, мирные переговоры
Зеленский провел совещание с украинской командой / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • Переговоры в Женеве закончились
  • Мединский назвал переговоры "тяжелыми, но деловыми"
  • Зеленский обвинил РФ в затягивании переговоров

В Женеве завершились трехсторонние переговоры Украины, США и РФ. Информацию подтвердила, как украинская, так и российская стороны.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам, что в Женеве завершились консультации как в рамках политической, так и военной групп.

видео дня

Глава российской делегации Владимир Мединский также заявил, что мирные переговоры завершились. По его словам, вскоре состоится новая встреча делегаций. В комментарии росСМИ Мединский заявил, что "переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми".

Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед началом работы делегаций в Женеве он провел совещание с украинской командой. По его словам, он поставил задачу украинской делегации – "сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений".

Глава государства рассказал, что 17 февраля были разные форматы встреч: как двусторонние – между Украиной и Америкой, так и многосторонние.

"В частности, были переговоры между украинскими, американскими и российскими представителями по двум направлениям, а именно по военным и военно-политическим вопросам. Также украинская делегация вместе с американской командой встретилась с европейскими представителями – Британии, Франции, Германии, Италии и Швейцарии", - сообщил Зеленский.

Зеленский провел консультации с украинской делегацией
Зеленский провел консультации с украинской делегацией / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он подчеркнул, что Украина считает участие Европы в процессе критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей.

"Украина не сомневается, что партнеры могут обеспечить конструктивность процесса переговоров, а значит, и достойный результат", - сказал президент.

Зеленский обвинил РФ в попытке затянуть переговоры.

"Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые уже могли бы выйти на финальный этап. Благодарю американскую сторону за внимание к деталям и терпению в разговорах с имеющимися представителями России", - сообщил он.

По словам Зеленского, сегодня в Женеве должно обсуждаться гуманитарное направление, а именно шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских.

Чем закончился первый день переговоров в Женеве

Как писал Главред, 17 февраля в Женеве прошел первый день переговоров между США, Украиной и РФ. Стороны обсуждали политический блок вопросов.

Советники национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии наблюдали за переговорами.

Российские СМИ цитировали источник в российской делегации, заявивший, что переговоры длились шесть часов и были "очень напряженными".

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" после первого дня трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ в Женеве.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что встреча политической группы, которая должна была обсудить ключевые вопросы безопасности и дипломатии, не принесла ожидаемого прогресса. По его данным, причиной застоя стала позиция нового главного переговорщика России Владимира Мединского. Источники отмечают, что именно его предложения и подходы не позволили сторонам достичь согласия.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что вопросы территорий остаются ключевым барьером между Украиной и Россией на мирных переговорах и являются камнем преткновения на пути к завершению войны. При этом Уитакер отметил, что война должна завершиться. Впрочем, процесс переговоров чрезвычайно сложен и запутан.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Закончится ли война в Украине в 2026 году: мнение генерала

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году.

По его словам, Кремль не заинтересован в мире.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Ходжес на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул Ходжес.

Другие новости:

О персоне: Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:13Украина
Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

12:00Аналитика
ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:40Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Пасха 2026 будет ранней: когда отмечаем по новому календарю

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Арбузы и дыни будут больше, чем мячи: что посадить радом

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Почему иудеи и мусульмане не едят свинину: древнее табу, которое до сих пор вызывает споры

Последние новости

12:20

Пэрис Хилтон снова пойдет к алтарю: что случилось с ее браком

12:13

В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

12:05

"Кричали и лупили": Алина Гросу рассказала правду о своем детстве

12:03

Почему куры не несут яйца зимой: пять факторов, о которых стоит знать

12:00

Аренда вместо квартиры от государства: что означает новый закон о жилье

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:56

Скачок цен на топливо: известно, когда АЗС изменят стоимость бензина и дизеля

11:40

ВСУ выбили россиян из трех сел на важном направлении: в DeepState показали изменения

11:36

Альбина Джанабаева публично доказала измену Валерия Меладзе - детали

11:20

Мужчина не спал 8 дней и потерял связь с реальностью: что ему помогло

Реклама
10:40

Китайский гороскоп на завтра 19 февраля: Крысам - угроза, Обезьянам - враги

10:35

Сильные морозы атакуют Ровенскую область: синоптики предупреждают об опасности

10:28

Украина ввела санкции против Лукашенко: Зеленский анонсировал особые последствия

10:15

РФ готовит новый удар по Украине: в ISW предупредили об опасном шаге Кремля

10:06

Можно ли сушить волосы головой вниз: трихологи дали неожиданный ответ

10:04

Второй день переговоров о мире в Женеве: когда встретятся делегации и о чем будут говорить

09:34

"Прятки" для Седоковой подошли к концу: по делу Яниса Тиммы начинается суд

09:31

Самая тяжёлая проблема: в США сказали, что мешает Украине и РФ заключить мир

09:27

В Ровно активисты сорвали концерт Melovin - что там случилось

09:16

FPV-дроны на Шахедах: "Флеш" предупредил о новой коварной тактике россиянВидео

09:13

Гороскоп на завтра 19 февраля: Близнецам - подарок, Девам - нервы

Реклама
09:01

Пять самых заботливых знаков зодиака, которые никогда не предадут

08:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 февраля (обновляется)

08:32

Нападет ли РФ на НАТО в 2027 году: разведки Швеции и Эстонии обновили прогнозы

08:30

Отключение света в Украине — графики на 18 февраля (обновляется)

08:24

В российских Чебоксарах было шумно: дроны атаковали важный завод, деталиВидео

08:18

Карта Deep State онлайн за 18 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:05

Переговоры США, Украины и РФ в Женеве: Уиткофф заявил о "значительном прогрессе"

06:46

Почему переговоры в Женеве проходят по сценарию Путинамнение

06:45

Дроны РФ ударили по Запорожью: погибла женщина, среди раненых — детиФото

06:30

Шикарное блюдо без грамма мяса: готовится за считанные минутыВидео

06:10

Что способно сломать планы Кремлямнение

05:57

Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

05:22

На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт

04:30

Сорняки исчезнут быстрее: хитрость с поливом, о которой мало кто знает

04:00

Тест на IQ: успейте найти 3 различия на картинке с уткой в куртке за 36 секунд

03:42

Почему в СССР строго запрещали браки с иностранцами: раскрыта истинная причина

02:42

Человечество ошарашили прогнозом: Земля рискует превратиться в смертельную зону

02:03

Политический диалог в Женеве зашел в тупик: журналист раскрыл подробности

02:00

Наталка Денисенко отказалась от прошлого имиджа и ошеломила своим видом

01:30

"Это кажется безумием": Рэдклифф признался, что думает о сериале по Гарри Поттеру

Реклама
00:58

Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"Видео

00:52

Шахтер готов раскошелиться: "горняки" нацелились на трансфер бразильского таланта

00:12

Восторженная Dorofeeva назвала певицу, которая "перевернула ее понимание"

17 февраля, вторник
23:53

Не боятся засухи и болезней: пять выносливых сортов перца для открытого грунтаВидео

23:35

"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красоткуВидео

23:25

Свет будет очередями: в Запорожской области вводят новые ограничения на 18 февраля

23:23

Отключения электроэнергии 18 февраля: что известно о графиках для Киева и области

22:53

РФ готовит плацдарм для наступления: комбат раскрыл, где враг планирует новый прорыв

22:27

Эпичность, героичность, зрелищность: лучшие фильмы Майкла Бэя

22:15

У Зеленского анонсировали мощные пакеты военной помощи: когда ждать поставок

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять