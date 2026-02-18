В Женеве закончились переговоры США, Украины и РФ: первые подробности

Вскоре состоится новая встреча делегаций.

Зеленский провел совещание с украинской командой / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В Женеве завершились трехсторонние переговоры Украины, США и РФ. Информацию подтвердила, как украинская, так и российская стороны.

Пресс-секретарь секретаря СНБО Диана Давитян сообщила журналистам, что в Женеве завершились консультации как в рамках политической, так и военной групп.

Глава российской делегации Владимир Мединский также заявил, что мирные переговоры завершились. По его словам, вскоре состоится новая встреча делегаций. В комментарии росСМИ Мединский заявил, что "переговоры в Женеве были тяжелыми, но деловыми".

Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед началом работы делегаций в Женеве он провел совещание с украинской командой. По его словам, он поставил задачу украинской делегации – "сделать все, чтобы переговоры все же были результативными и добавляли шансов для мирных решений".

Глава государства рассказал, что 17 февраля были разные форматы встреч: как двусторонние – между Украиной и Америкой, так и многосторонние.

"В частности, были переговоры между украинскими, американскими и российскими представителями по двум направлениям, а именно по военным и военно-политическим вопросам. Также украинская делегация вместе с американской командой встретилась с европейскими представителями – Британии, Франции, Германии, Италии и Швейцарии", - сообщил Зеленский.

Зеленский провел консультации с украинской делегацией / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Он подчеркнул, что Украина считает участие Европы в процессе критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей.

"Украина не сомневается, что партнеры могут обеспечить конструктивность процесса переговоров, а значит, и достойный результат", - сказал президент.

Зеленский обвинил РФ в попытке затянуть переговоры.

"Вчера действительно были непростые встречи, и можем констатировать, что Россия пытается затянуть переговоры, которые уже могли бы выйти на финальный этап. Благодарю американскую сторону за внимание к деталям и терпению в разговорах с имеющимися представителями России", - сообщил он.

По словам Зеленского, сегодня в Женеве должно обсуждаться гуманитарное направление, а именно шаги для обмена военнопленными и освобождения гражданских.

Чем закончился первый день переговоров в Женеве

Как писал Главред, 17 февраля в Женеве прошел первый день переговоров между США, Украиной и РФ. Стороны обсуждали политический блок вопросов.

Советники национальной безопасности из Великобритании, Франции, Германии и Италии наблюдали за переговорами.

Российские СМИ цитировали источник в российской делегации, заявивший, что переговоры длились шесть часов и были "очень напряженными".

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" после первого дня трехсторонних переговоров между США, Украиной и РФ в Женеве.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что встреча политической группы, которая должна была обсудить ключевые вопросы безопасности и дипломатии, не принесла ожидаемого прогресса. По его данным, причиной застоя стала позиция нового главного переговорщика России Владимира Мединского. Источники отмечают, что именно его предложения и подходы не позволили сторонам достичь согласия.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что вопросы территорий остаются ключевым барьером между Украиной и Россией на мирных переговорах и являются камнем преткновения на пути к завершению войны. При этом Уитакер отметил, что война должна завершиться. Впрочем, процесс переговоров чрезвычайно сложен и запутан.

Мирный план США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Закончится ли война в Украине в 2026 году: мнение генерала

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что не верит в окончание войны России в Украине в 2026 году.

По его словам, Кремль не заинтересован в мире.

"Нет, я не верю в то, что война закончится в этом году, потому что россияне не заинтересованы в этом (мире, — ред.). Поэтому они никогда не согласятся на перемирие или что-то подобное, если их не заставят...", — сказал Ходжес на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, администрация лидера США Дональда Трампа не оказывает на Москву достаточного давления, а европейцев россияне не уважают, чтобы слушать.

"Пока нет давления на российское правительство, они будут продолжать делать то, что делают...", — подчеркнул Ходжес.

О персоне: Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

