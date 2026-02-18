Кратко:
- Что сказал муж Орбакайте
- При чем тут платье
Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, попала в немного комичную ситуацию.
Как пишут российские пропагандисты, российская певица отправилась на шоппинг со своим мужем Михаилом Земцовым. "В поисках идеального платья в Майами", — пояснила Кристина Орбакайте.
Муж Орбакайте, как настоящий поклонник певицы стоически сопровождал ее по магазинам и за кадром комментировал вещи, которые примеряла дочь Аллы Пугачевой.
Когда Орбакайте взяла обрезанные шорты, ее муж заявил, что тоже может воссоздать такой дизайн. "Я сам могу тебе подрезать", — заверил он.
Кроме того, артистка нашла для себя блестящее платье на бретельках. Певица высказала мнение, что оно недорогое – стоит 1196 долларов (52 000 гривен). "Тебе не стыдно? Недорогое", — возмутился Михаил. "Относительно Schiaparelli недорогое", — парировала Орбакайте.
Позже она так и не нашла себе нужную вещь. "Что-то сегодняшний поход у нас неудачный. Всё, примерка окончена", — заявила Кристина.
Что Кристина Орбакайте говорила о войне в Украине
В начале полномасштабной войны в Украине Кристина Орбакайте осудила террористическое вторжение, но позже она удалила свое высказывание из соцсетей. Певица переехала с семьей жить в США и прекратила выступать в стране-оккупанте после чреды отмен концертов.
О персоне: Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.
