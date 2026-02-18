Укр
Тебе не стыдно: муж Орбакайте выругал певицу за цену платья

Алена Кюпели
18 февраля 2026, 13:37
Кристина Орбакайте устроила шоппинг с мужем, который пошел не так, как ожидалось.
Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Кристина Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, попала в немного комичную ситуацию.

Как пишут российские пропагандисты, российская певица отправилась на шоппинг со своим мужем Михаилом Земцовым. "В поисках идеального платья в Майами", — пояснила Кристина Орбакайте.

Муж Орбакайте, как настоящий поклонник певицы стоически сопровождал ее по магазинам и за кадром комментировал вещи, которые примеряла дочь Аллы Пугачевой.

Орбакайте поздравила сына с днем рождения
Орбакайте отправилась на шоппинг / Фото Instagram/orbakaite_k

Когда Орбакайте взяла обрезанные шорты, ее муж заявил, что тоже может воссоздать такой дизайн. "Я сам могу тебе подрезать", — заверил он.

Кроме того, артистка нашла для себя блестящее платье на бретельках. Певица высказала мнение, что оно недорогое – стоит 1196 долларов (52 000 гривен). "Тебе не стыдно? Недорогое", — возмутился Михаил. "Относительно Schiaparelli недорогое", — парировала Орбакайте.

Кристина Орбакайте счастлива в браке
Кристина Орбакайте счастлива в браке / Фото Instagram/k.orbakaite

Позже она так и не нашла себе нужную вещь. "Что-то сегодняшний поход у нас неудачный. Всё, примерка окончена", — заявила Кристина.

Что Кристина Орбакайте говорила о войне в Украине

В начале полномасштабной войны в Украине Кристина Орбакайте осудила террористическое вторжение, но позже она удалила свое высказывание из соцсетей. Певица переехала с семьей жить в США и прекратила выступать в стране-оккупанте после чреды отмен концертов.

Отметим, как сообщал Главред, балерина "всея руси", зависимая от просекко Анастасия Волочкова попала на операцию. Скандальную российскую балерину прооперировали в немецкой клинике для бомжей.

Ранее также американская знаменитость Пэрис Хилтон получила необычный подарок от мужа Картера Реума.

О персоне: Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

