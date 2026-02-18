Потерял все волосы: Ефремов ошарашил больным видом после колонии

Заключение сильно повлияло на здоровье певца.

Михаил Ефремов где сейчас / коллаж: Главред, фото: t.me/strizhenovaekaterina

Вы узнаете:

Михаил Ефремов вернулся на сцену после колонии

Что случилось со внешностью актера

Российский актер-путинист Михаил Ефремов, который ранее высказывал желание воевать на стороне террористической РФ, вернулся на театральную сцену и впервые появился перед публикой. В Telegram-канале Екатерины Стриженовой появился снимок знаменитости, продемонстрировавший несладкие последствия заключения в тюрьме.

Ефремов провел в российской колонии четыре с половиной года за гибель человека в результате ДТП. Актер находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Именно в тюрьме Михаил кардинально изменил свои политические взгляды и переметнулся от поддержки Украины и осуждения войны к подпеванию российской пропаганде и даже заявлениям о желании идти воевать за РФ. В итоге рвение актера заметили, освободили его по УДО и разрешили снова выступать.

Как выглядит Михаил Ефремов в парике / фото: t.me/strizhenovaekaterina

Несмотря на то что Ефремов отсидел немногим больше половины срока, заключение серьезно сказалось на его здоровье. На новой фотографии из-за кулис спектакля эти изменения стали особенно заметны. Актер потерял волосы, значительно осунулся и при этом набрал вес. В его лице трудно узнать черты, которые поклонники помнили до заключения. В самом спектакле артист появляется в париках.

Лысый Михаил Ефремов / фото: t.me/strizhenovaekaterina

Напомним, что после выхода из колонии актера начали замечать в общественном транспорте и на улицах. Он поддерживал образ раскаявшегося грешника, однако как только появилась возможность вернуться в шоу-бизнес, обзавелся государственной охраной и стал посещать богемные тусовки.

О персоне: Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017), сообщает Википедия. Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.



