Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

Вы узнаете:
- Почему коробка с золотом оказалась в мусорном баке
- Как полиции удалось найти слитки на свалке
- Что произошло после неожиданной находки
Необычный инцидент произошел на юге Италии. 57-летний мужчина после уборки случайно избавился от жестяной коробки, в которой хранились 20 золотых слитков.
Общая стоимость содержимого оценивается примерно в 120 тысяч евро (примерно 6,1 млн гривен). Имя итальянца не разглашается. После нескольких часов "тщательного просеивания" сотрудники полиции обнаружили слитки на местной свалке и вернули его законному владельцу. Об этом пишет Reuters.
Мужчина годами покупал золото и хранил его в жестяной коробке. Но во время уборки случилось неожиданное.
Поисковая операция
Как сообщается, итальянец вынес мусор, не подозревая, что среди отходов оказалась коробка с его сбережениями. Ошибку он заметил лишь на следующий день. Осознав произошедшее, владелец золота немедленно обратился в местный участок карабинеров.
Сотрудники полиции проверили записи с камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить заявление. На кадрах было видно, что коробка действительно отправилась в один из общественных мусорных контейнеров на территории курортной зоны. К этому моменту отходы уже успели вывезти на местную свалку.
Поисковая операция заняла несколько часов. Полицейским пришлось буквально просеивать мусор, прежде чем им удалось обнаружить выброшенную жестяную коробку. Несмотря на внешние повреждения, все золотые слитки оказались внутри.
В официальном заявлении власти отметили, что содержимое коробки полностью сохранилось. Золото вернули законному владельцу, а сама история стала предметом обсуждения в социальных сетях.
Об источнике: Reuters
Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.
Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века
В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.
