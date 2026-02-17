Укр
  Жизнь

Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

Kostya Ponomaryov
17 февраля 2026, 18:12
Житель Италии случайно выбросил 20 золотых слитков. Полиция несколько часов искала коробку на свалке. История стала предметом обсуждения в социальных сетях.
Житель Италии случайно выбросил 20 золотых слитков в мусорный контейнер
Житель Италии случайно выбросил 20 золотых слитков в мусорный контейнер / Фото: Carabinieri Lecce

Вы узнаете:

  • Почему коробка с золотом оказалась в мусорном баке
  • Как полиции удалось найти слитки на свалке
  • Что произошло после неожиданной находки

Необычный инцидент произошел на юге Италии. 57-летний мужчина после уборки случайно избавился от жестяной коробки, в которой хранились 20 золотых слитков.

Общая стоимость содержимого оценивается примерно в 120 тысяч евро (примерно 6,1 млн гривен). Имя итальянца не разглашается. После нескольких часов "тщательного просеивания" сотрудники полиции обнаружили слитки на местной свалке и вернули его законному владельцу. Об этом пишет Reuters.

Мужчина годами покупал золото и хранил его в жестяной коробке. Но во время уборки случилось неожиданное.

Поисковая операция

Как сообщается, итальянец вынес мусор, не подозревая, что среди отходов оказалась коробка с его сбережениями. Ошибку он заметил лишь на следующий день. Осознав произошедшее, владелец золота немедленно обратился в местный участок карабинеров.

Сотрудники полиции проверили записи с камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить заявление. На кадрах было видно, что коробка действительно отправилась в один из общественных мусорных контейнеров на территории курортной зоны. К этому моменту отходы уже успели вывезти на местную свалку.

Сотрудники полиции ищут золотые слитки на свалке
Сотрудники полиции ищут золотые слитки на свалке / Фото: Carabinieri Lecce

Поисковая операция заняла несколько часов. Полицейским пришлось буквально просеивать мусор, прежде чем им удалось обнаружить выброшенную жестяную коробку. Несмотря на внешние повреждения, все золотые слитки оказались внутри.

В официальном заявлении власти отметили, что содержимое коробки полностью сохранилось. Золото вернули законному владельцу, а сама история стала предметом обсуждения в социальных сетях.

Ранее Главред писал о том, что мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото. Поиски золота в австралийском Мериборо обернулись для местного жителя Дэвида Гоула открытием, которое оказалось значительно ценнее любого самородка.

Также сообщалось о том, что в Лавре нашли необычайный клад. Во время ремонта строители случайно наткнулись на тайную нишу с деревянной бочкой и четырьмя металлическими котлами с золотыми монетами.

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

Пять знаков зодиака вступают в эру богатства: кому суждено озолотиться

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

В Украине - масштабная тревога, РФ атакует ракетами: какие города под угрозой

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

"Травма на всю жизнь": путинист Киркоров довел известного украинского ведущего

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке женщины с кошкой за 19 с

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

Китайский гороскоп на завтра 18 февраля: Тиграм - скандалы, Петухам - неприятности

