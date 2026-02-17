Копил всю жизнь: мужчина выбросил 20 золотых слитков в мусор

Житель Италии случайно выбросил 20 золотых слитков. Полиция несколько часов искала коробку на свалке. История стала предметом обсуждения в социальных сетях.

Житель Италии случайно выбросил 20 золотых слитков в мусорный контейнер / Фото: Carabinieri Lecce

Вы узнаете:

Почему коробка с золотом оказалась в мусорном баке

Как полиции удалось найти слитки на свалке

Что произошло после неожиданной находки

Необычный инцидент произошел на юге Италии. 57-летний мужчина после уборки случайно избавился от жестяной коробки, в которой хранились 20 золотых слитков.

Общая стоимость содержимого оценивается примерно в 120 тысяч евро (примерно 6,1 млн гривен). Имя итальянца не разглашается. После нескольких часов "тщательного просеивания" сотрудники полиции обнаружили слитки на местной свалке и вернули его законному владельцу. Об этом пишет Reuters.

Мужчина годами покупал золото и хранил его в жестяной коробке. Но во время уборки случилось неожиданное.

Поисковая операция

Как сообщается, итальянец вынес мусор, не подозревая, что среди отходов оказалась коробка с его сбережениями. Ошибку он заметил лишь на следующий день. Осознав произошедшее, владелец золота немедленно обратился в местный участок карабинеров.

Сотрудники полиции проверили записи с камер видеонаблюдения, чтобы подтвердить заявление. На кадрах было видно, что коробка действительно отправилась в один из общественных мусорных контейнеров на территории курортной зоны. К этому моменту отходы уже успели вывезти на местную свалку.

Сотрудники полиции ищут золотые слитки на свалке / Фото: Carabinieri Lecce

Поисковая операция заняла несколько часов. Полицейским пришлось буквально просеивать мусор, прежде чем им удалось обнаружить выброшенную жестяную коробку. Несмотря на внешние повреждения, все золотые слитки оказались внутри.

В официальном заявлении власти отметили, что содержимое коробки полностью сохранилось. Золото вернули законному владельцу, а сама история стала предметом обсуждения в социальных сетях.

Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

