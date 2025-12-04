Мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото

Через несколько лет Гоул принес камень в Мельбурнский музей.

Главное:

Австралиец, ища золото, случайно нашел редкий метеорит

Камень оказался хондритом H5 возрастом 4,6 млрд лет

"Мэриборо" стал лишь 17-м зарегистрированным метеоритом в штате Виктория

Поиски золота в австралийском Мериборо обернулись для местного жителя Дэвида Гоула открытием, которое оказалось значительно ценнее любого самородка. В 2015 году мужчина наткнулся на тяжелый красноватый камень, спрятанный в слое желтой глины. Металлоискатель сработал уверенно, поэтому Гоул был убежден: перед ним - золото.

Мэриборо входит в исторический регион Goldfields, где в XIX веке бушевала золотая лихорадка, пишет ScienceAlert. Поэтому находка казалась вполне логичной. Мужчина забрал камень домой и начал многолетнюю борьбу с ним. Он резал его пилой, сверлил дрелью, пробовал кислоту и даже бил кувалдой - но камень не поддавался ни одному инструменту. Лишь со временем стало понятно: золота там нет.

Когда Гоул наконец обратился в Мельбурнский музей, геологи быстро распознали истинную природу объекта. Камень оказался редким метеоритом - одним из немногих, которые когда-либо находили в штате Виктория.

Геолог Дермот Генри обратил внимание на характерную "вылепленную" поверхность - следы плавления при прохождении сквозь атмосферу. За 37 лет работы он осмотрел тысячи камней, которые люди приносили как "метеориты", но настоящими оказались только два. И находка Гоула стала одним из этих исключений.

Его коллега Билл Берч добавил: чрезвычайная масса камня - еще один признак космического происхождения. Метеорит весил 17 килограммов, хотя по размеру должен был бы быть значительно легче.

Метеорит старше Земли

Находку назвали "Мэриборо". По оценкам ученых, ее возраст - около 4,6 миллиарда лет, то есть метеорит сформировался почти одновременно с Солнечной системой. Внутри сохранились хондрулы - крошечные кристаллизованные капли металлических минералов, образовавшиеся на ранних этапах космической эволюции.

Анализ показал, что это обычный хондрит типа H5 с высоким содержанием железа. Радиоуглеродное датирование свидетельствует: метеорит находится на Земле от 100 до 1000 лет. Исследователи предполагают, что он мог прилететь из астероидного пояса между Марсом и Юпитером.

Ценнее золота

В штате Виктория зарегистрировано всего 17 метеоритов, и "Мэриборо" - второй по массе среди них. Для сравнения: золотых самородков в регионе находили тысячи.

"Вероятность найти метеорит - мизерная. Это настоящее стечение обстоятельств", - подчеркнул Генри.

