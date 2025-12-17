Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

Вы узнаете:
Курятина считается одним из самых популярных видов мяса в Украине, ведь она доступна, питательна и быстро готовится. Но не вся курятина полезна для здоровья. Некоторые части птицы лучше удалить во время приготовления и не есть.
Главред решил разобраться, какие части курицы не стоит есть.
Какие части курицы вредны
Нутрициолог Татьяна Цавалюк в Instagram рассказала, что некоторые части курицы не так полезны, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, они даже могут быть очень вредными.
Самые вредные части курицы:
Кожа
Самой вредной частью курицы, по мнению специалистов, является куриная кожа. Все из-за того, что в ней нет никаких витаминов, она содержит высокий уровень холестерина и жира.
В куриной коже также могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида. Поэтому рекомендуется употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.
Крылья
Далее в рейтинге "вредности" крылья, потому что куриные крылья - это сами кости с кожей. Соответственно, там нет никаких витаминов и полезных элементов.
Легкие
Среди внутренностей самыми вредными считаются куриные легкие, потому что в них могут быть такие бактерии, как листерия, которая плохо поддается термической обработке.
О персоне: Татьяна Цавалюк
Татьяна Цавалюк - нутрициолог, кандидат психологических наук. В своем блоге делится полезной информацией о правильном питании.
