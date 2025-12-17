Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

Нутрициолог заявила, что не вся курятина полезна для здоровья.

Вредные части курицы / коллаж: Главред, фото: pixabay

Курятина считается одним из самых популярных видов мяса в Украине, ведь она доступна, питательна и быстро готовится. Но не вся курятина полезна для здоровья. Некоторые части птицы лучше удалить во время приготовления и не есть.

Главред решил разобраться, какие части курицы не стоит есть.

Какие части курицы вредны

Нутрициолог Татьяна Цавалюк в Instagram рассказала, что некоторые части курицы не так полезны, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, они даже могут быть очень вредными.

Самые вредные части курицы:

Кожа

Самой вредной частью курицы, по мнению специалистов, является куриная кожа. Все из-за того, что в ней нет никаких витаминов, она содержит высокий уровень холестерина и жира.

В куриной коже также могут быть остатки хлора, которые используются для придания несвежим тушкам товарного вида. Поэтому рекомендуется употреблять любую часть курицы только после того, как с нее будет снята кожа.

Крылья

Далее в рейтинге "вредности" крылья, потому что куриные крылья - это сами кости с кожей. Соответственно, там нет никаких витаминов и полезных элементов.

Легкие

Среди внутренностей самыми вредными считаются куриные легкие, потому что в них могут быть такие бактерии, как листерия, которая плохо поддается термической обработке.

Как запекать мясо птицы / Инфографика: Главред

О персоне: Татьяна Цавалюк Татьяна Цавалюк - нутрициолог, кандидат психологических наук. В своем блоге делится полезной информацией о правильном питании.

