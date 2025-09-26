Почему у кур выпадают перья: 5 причин проблемы и как исправить ситуацию

От такой проблемы можно легко избавиться, если знать точную причину и сразу сделать несколько важных шагов.

Вы узнаете:

Почему у кур выпадают перья

Что делать, когда у кур выпадают перья

Выпадение перьев у кур может происходить по ряду причин. И если вовремя заметить проблему и начать работать над ее устранением, то избавиться от нее будет не сложно.

О том, почему у кур выпадают перья и что с этим делать, рассказывается на YouTube-канале "Я і моє подвір'я".

Автор канала отмечает, что такая проблема может возникать и летом, и зимой - то есть независимо от времени года.

Она назвала пять причин, почему у кур выпадают перья.

1. Неверно составленный рацион питания.

2. Нарушение условий жизни кур.

3. Сезонная линька.

4. Заражение паразитами.

5. Ощипывание друг друга.

Для того, чтобы избавиться от этой проблемы, стоит в первую очередь скорректировать питание птицы.

"Первое, что надо давать им, это кальций. А кальций надо давать в виде мела, подробленого гипса. Второе - йодистый калий. Третье - серно-кислый марганец. Четвертое, мясо-костная мука. И пятое - сера", - говорится в видео.

Также полезными продуктами при алопеции кур, по словам автора видео, можно считать бобовые, капусту, корнеплоды, жмых, овес. Зимой можно давать сбалансированные кормовые смеси.

"А вот некоторые советы, чтобы птице стало легче. Во-первых, при необходимости сменить подстилку в курятнике - это также может помочь. Во-вторых, стабилизировать температуру внутри помещения. поддерживая ее на уровне плюс 22 градуса, или даже плюс 23 градуса по Цельсию. То есть, чтобы у кур было тепло. В-третьих, устранить даже малейший сквозняк, но при этом обеспечить хороший приток свежего воздуха через вентиляционные отверстия. В-четвертых, поддерживать уровень влажности в помещении не более 60%. В-пятых, при необходимости увеличить световой день внутри курятника с помощью ультрафиолетовых ламп, особенно, если куры не выходят гулять во двор", - говорится в видео.

Также стоит организовать выгул, чтобы птицы могли хотя бы несколько часов в сутки находиться на свежем воздухе.

Кроме этого следует регулярно дезинфицировать и убирать помещение курятника - не реже одного раза в две недели.

