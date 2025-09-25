Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответил

Примета гласит, что давать кому-то какие-то вещи после захода солнца может быть опасно. Но действительно ли это так?

https://glavred.info/life/mozhno-li-davat-veshchi-posle-zahoda-solnca-svyashchennik-otvetil-10701140.html Ссылка скопирована

Можно ли давать вещи после захода солнца/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин из видео

Вы узнаете:

Можно ли давать вещи после захода солнца

Может ли это обернуться какой-то бедой

Согласно народным приметам, не стоит давать никому никакие вещи после захода солнца, поскольку это может привести к потерям, бедности, негативу и даже навлечь беду на дом. Этот запрет касается не только денег, но и хлеба, соли и любых других предметов, которые выносятся из дома.

Но действительно ли стоит верить в такую примету? Ответ на этот вопрос дал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк.

видео дня

"Это есть выдумки. Люди, которые живут грешно, которые верят в то, что кто-то им там сделает во вред, они получают то, что верят. Если вы христианка, христианин, верите, что Господь является вашей защитой, стеной обороны, силой, крепостью, то отдайте даже все из дома, на второй день Господь вас благословит через людей, конечно, другими своими благословениями. Поэтому, если кто-то просит... Как слово Божье говорит - если тебя кто-то просит, подай. Потому что блаженнее давать, чем просить милостыню", - отметил священник.

Поэтому можно давать что-то людям даже после захода солнца, отметил отец Алексей Филюк.

В то же время он сказал, что этого правила лучше не придерживаться только в одном случае.

"Есть всякие греховные просьбы от людей, то греховного на ночь не давайте, только Божье святое, и да будет Бог с вами", - подытожил он.

Смотрите видео о том, можно ли давать вещи после захода солнца:

Как ранее рассказывал Главред, священник ответил, можно ли спать напротив зеркала. Отец Филюк объяснил, действительно ли нельзя спать напротив зеркала, как говорит известная примета.

Также ранее священник ответил, нужно ли ставить памятники при дорогах, если там кто-то умер или погиб. Отец Алексей Филюк объяснил, стоит ли ставить памятник или крест на обочине возле того места, где кто-то погиб в ДТП.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред