Силы обороны успешно поразили военный корабль РФ: Генштаб обнародовал детали

Военно-экономический потенциал противника существенно снижен.

Что сообщили в Генштабе:

В Каспийском море поражен военный корабль РФ

Под удар ВСУ попала российская буровая платформа

Украинские военные поразили радиолокационную систему РСП-6М2

В ночь на 19 декабря Силы обороны Украины успешно поразили военный корабль страны-агрессора России проекта 22460 "Охотник". Он осуществлял патрулирование в Каспийском море неподалеку нефтегазовой добывающей платформы.

В Генштабе ВС Украины сообщили, что несколько украинских дронов попали в этот корабль. Степень повреждений и бортовой номер судна уточняются.

Какие еще объекты РФ пострадали в результате операции Сил обороны

На нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море украинские военные поразили буровую платформу. Этот объект принадлежит компании "Лукойл".

"Платформа обеспечивает добычу нефти и газа и задействована в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. Дальнейшая способность ее функционирования и масштаб ущерба уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме этого в районе Красносельского, что на временно оккупированной территории украинского Крыма, недавно была поражена радиолокационная система РСП-6М2. Она предназначена для регулирования движения воздушных судов, в частности, для точного их захода на посадку в условиях плохой видимости.

"Силы обороны и дальше будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала захватчиков и вынуждения Российской Федерации прекратить вооруженную агрессию против Украины", - добавили в Генштабе.

Российские корабли не впервые попадают под удар Украины

Главред писал, что в октябре текущего года ССО в Карелии атаковали российский малый ракетный корабль "Град". Украинский спецназ нанес удар по малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М" с бортовым номером 575, когда тот находился на переходе из Балтийского моря в Каспийское.

Удар пришелся на правую часть моторного отсека, в результате чего корабль получил серьезные повреждения.

Операции Сил обороны – последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов противовоздушной обороны, составу хранения беспилотников и других объектах российских оккупационных войск как на временно оккупированных территориях Украины, так и в глубине территории РФ.

Ранее стало известно, что подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области Российской Федерации.

Накануне сообщалось, что в результате поражения ударными БпЛА "Темрюкского морского порта" было уничтожено 20 резервуаров, что составляет 70% от общего количества.

Другие новости:

