Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

Алексей Тесля
20 декабря 2025, 02:22
27
Ранее 125-я бригада действовала на Гуляйпольском направлении, где осенью российские войска сумели добиться серьёзного прорыва.
В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту
Стали известны подробности боев на юге / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Главное:

  • Группа офицеров 125 бригады отправлена на Купянское направление
  • Под это решение попали офицеры из штаба бригады и батальонов

Новый руководитель 125-й тяжёлой механизированной бригады Третьего армейского корпуса Владимир Фокин, известный под позывным "Фока", принял решение направить группу офицеров на Купянское направление в составе так называемых "офицерских дозоров".

Как сообщил он на официальной странице бригады, после назначения на должность счёл необходимым лично разобраться с проблемами, которые ранее возникли в подразделении.

видео дня

Речь идёт о событиях на Гуляйпольском направлении, где бригада понесла потери и фактически утратила управляемость. По словам командира, его первоочередной задачей стало понимание реального уровня подготовки офицеров.

Для этого он организовал сбор офицерского состава и провёл проверку знаний и навыков. В течение месяца военнослужащие выполняли практические задания, а командир оценивал их дисциплину, инициативу, способность брать на себя ответственность и готовность развиваться. Итоговая оценка показала заметный разрыв в уровне подготовки: часть офицеров продемонстрировала высокий профессионализм, однако были и те, кто, по словам Фокина, относился к службе формально и не проявлял стремления к росту.

С учётом этих выводов командир решил сформировать офицерские группы и направить их в район Купянска, где, по его словам, возникла необходимость в дополнительном усилении.

Гуляйполе
/ Инфографика: Главред

Подробности резонансного решения

Как сообщает "Украинская правда", под это решение попали офицеры из штаба бригады и батальонов, включая военнослужащих с высокими званиями. Фактически на новом направлении они будут выполнять задачи пехоты.

При этом источники издания, связанные с защитой прав военных, на условиях анонимности выразили обеспокоенность таким шагом. По их мнению, использование офицеров в роли рядовой пехоты может создать правовые риски и подорвать систему военной иерархии, которая играет ключевую роль в поддержании порядка и дисциплины.

Что случилось в зоне ответственности 125-й бригады

Ранее 125-я бригада действовала на Гуляйпольском направлении, где осенью российские войска сумели добиться серьёзного прорыва. По информации источников УП в Силах обороны, тогда подразделения бригады остались без устойчивой связи с командованием, что привело к утрате позиций и потерям среди личного состава.

Данные военных о ситуации на фронте

Российские войска наращивают давление на Лиманском участке фронта, предпринимая попытки прорваться к важным оборонительным рубежам. Украинские защитники удерживают занимаемые позиции и прилагают максимум усилий, чтобы остановить продвижение противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.

Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.

Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

Читайте также:

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)

3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Купянск война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

00:10Украина
Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

23:47Украина
РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на сегодня 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Последние новости

03:39

Как сохранить апельсины на полгода: секрет кулинаров

02:50

Революция в медицине: найден сенсационный способ выявления деменции

02:22

В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

02:22

Как сделать кристаллизованный мед снова жидким: об этом трюке мало кто знает

01:50

Важный выбор: какой камень подходит вам по знаку зодиака

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
01:18

Доллар готовится к рывку: названы даты возможного валютного шторма

00:31

Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters

00:10

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

00:08

Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки

Реклама
00:03

"Ему жаль": эксперт назвал причину, по которой Трамп восхищается Путиным

19 декабря, пятница
23:47

Прикрыла собой дочь: обнародовано имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

22:57

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:46

Норвегия и Япония выделят Украине миллиарды долларов: на что пойдут деньги

22:45

Кто прошел в финал "Холостяка": Тарас Цимбалюк сделал решающий выбор

22:35

Переворот в отоплении: одно действие прогреет батареи в разы быстрее

22:23

В Киеве возле Коордштаба нашли "радиомаячок": на месте полиция

21:30

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:20

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

21:04

Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

20:56

Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

Реклама
20:53

Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

20:52

В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

20:41

Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

20:32

"Украина должна платить территорией": сербский министр вляпался в громкий скандал

20:24

Немножко загуляли: Тимур Мирошниченко рассказал, почему от него уходила жена

20:21

"Непонятно, кто на кого напал": Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине

20:20

Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабряФото

20:17

Как долго надо мариновать мясо: шеф-повар дал неожиданный ответ

20:16

"Загоняют в угол": политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ

20:11

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

19:54

Украинцы в 2026 году станут еще богаче: работодатели продолжат повышать зарплаты

19:23

"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

19:23

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:12

Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

19:10

Зачем Путин хвастается количеством дроновмнение

18:55

У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

18:48

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критическиеВидео

18:44

Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь

18:31

"Вообще-то в стране война": в Приватбанке подложили свинью родным военных

Реклама
18:07

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

17:57

ЕС подал неоднозначный сигнал Кремлю: желающих поддержать Украину все меньше – FT

17:55

"Света нет уже почти неделю": где самая сложная ситуация с энергоснабжением

17:53

Не только гетман: что украинцы не знают об Иване Мазепе

17:49

Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов: Кулеба указал на риски

17:27

Как долго следует держать планку в 20, 40 и 60 лет: названы конкретные временные нормы

17:24

Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие более 30 лет

16:51

Дерусификация столицы: в Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой

16:49

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

16:29

В Днепре жители "привилегированных" домов избили энергетиков за отключение их от света

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять