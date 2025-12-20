В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

Ранее 125-я бригада действовала на Гуляйпольском направлении, где осенью российские войска сумели добиться серьёзного прорыва.

Группа офицеров 125 бригады отправлена на Купянское направление

Под это решение попали офицеры из штаба бригады и батальонов

Новый руководитель 125-й тяжёлой механизированной бригады Третьего армейского корпуса Владимир Фокин, известный под позывным "Фока", принял решение направить группу офицеров на Купянское направление в составе так называемых "офицерских дозоров".

Как сообщил он на официальной странице бригады, после назначения на должность счёл необходимым лично разобраться с проблемами, которые ранее возникли в подразделении.

Речь идёт о событиях на Гуляйпольском направлении, где бригада понесла потери и фактически утратила управляемость. По словам командира, его первоочередной задачей стало понимание реального уровня подготовки офицеров.

Для этого он организовал сбор офицерского состава и провёл проверку знаний и навыков. В течение месяца военнослужащие выполняли практические задания, а командир оценивал их дисциплину, инициативу, способность брать на себя ответственность и готовность развиваться. Итоговая оценка показала заметный разрыв в уровне подготовки: часть офицеров продемонстрировала высокий профессионализм, однако были и те, кто, по словам Фокина, относился к службе формально и не проявлял стремления к росту.

С учётом этих выводов командир решил сформировать офицерские группы и направить их в район Купянска, где, по его словам, возникла необходимость в дополнительном усилении.

Как сообщает "Украинская правда", под это решение попали офицеры из штаба бригады и батальонов, включая военнослужащих с высокими званиями. Фактически на новом направлении они будут выполнять задачи пехоты.

При этом источники издания, связанные с защитой прав военных, на условиях анонимности выразили обеспокоенность таким шагом. По их мнению, использование офицеров в роли рядовой пехоты может создать правовые риски и подорвать систему военной иерархии, которая играет ключевую роль в поддержании порядка и дисциплины.

Ранее 125-я бригада действовала на Гуляйпольском направлении, где осенью российские войска сумели добиться серьёзного прорыва. По информации источников УП в Силах обороны, тогда подразделения бригады остались без устойчивой связи с командованием, что привело к утрате позиций и потерям среди личного состава.

Российские войска наращивают давление на Лиманском участке фронта, предпринимая попытки прорваться к важным оборонительным рубежам. Украинские защитники удерживают занимаемые позиции и прилагают максимум усилий, чтобы остановить продвижение противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

