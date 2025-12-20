В бригаде ВСУ раскрыли жесткие меры: из-за провала офицеров отправили в пехоту

Главное:
Новый руководитель 125-й тяжёлой механизированной бригады Третьего армейского корпуса Владимир Фокин, известный под позывным "Фока", принял решение направить группу офицеров на Купянское направление в составе так называемых "офицерских дозоров".
Как сообщил он на официальной странице бригады, после назначения на должность счёл необходимым лично разобраться с проблемами, которые ранее возникли в подразделении.
Речь идёт о событиях на Гуляйпольском направлении, где бригада понесла потери и фактически утратила управляемость. По словам командира, его первоочередной задачей стало понимание реального уровня подготовки офицеров.
Для этого он организовал сбор офицерского состава и провёл проверку знаний и навыков. В течение месяца военнослужащие выполняли практические задания, а командир оценивал их дисциплину, инициативу, способность брать на себя ответственность и готовность развиваться. Итоговая оценка показала заметный разрыв в уровне подготовки: часть офицеров продемонстрировала высокий профессионализм, однако были и те, кто, по словам Фокина, относился к службе формально и не проявлял стремления к росту.
С учётом этих выводов командир решил сформировать офицерские группы и направить их в район Купянска, где, по его словам, возникла необходимость в дополнительном усилении.
Подробности резонансного решения
Как сообщает "Украинская правда", под это решение попали офицеры из штаба бригады и батальонов, включая военнослужащих с высокими званиями. Фактически на новом направлении они будут выполнять задачи пехоты.
При этом источники издания, связанные с защитой прав военных, на условиях анонимности выразили обеспокоенность таким шагом. По их мнению, использование офицеров в роли рядовой пехоты может создать правовые риски и подорвать систему военной иерархии, которая играет ключевую роль в поддержании порядка и дисциплины.
Что случилось в зоне ответственности 125-й бригады
Ранее 125-я бригада действовала на Гуляйпольском направлении, где осенью российские войска сумели добиться серьёзного прорыва. По информации источников УП в Силах обороны, тогда подразделения бригады остались без устойчивой связи с командованием, что привело к утрате позиций и потерям среди личного состава.
Данные военных о ситуации на фронте
Российские войска наращивают давление на Лиманском участке фронта, предпринимая попытки прорваться к важным оборонительным рубежам. Украинские защитники удерживают занимаемые позиции и прилагают максимум усилий, чтобы остановить продвижение противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.
Ситуация на фронте: новости по теме
Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.
Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.
Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.
Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)
3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.
