Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

Инна Ковенько
5 декабря 2025, 15:37
2702
Это может свидетельствовать о подготовке базы для постоянного размещения подразделения в Мариуполе для оперативного реагирования.
Враг перебрасывает подразделения морской пехоты в направлении Гуляйполя
Враг перебрасывает подразделения морской пехоты в направлении Гуляйполя / Колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, росСМИ

Коротко:

  • В Мариуполе фиксируют военные перемещения оккупантов
  • Враг перебрасывает подразделения морской пехоты в направлении Гуляйполя
  • Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте

Российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя.

Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

видео дня

"Мариуполь. Российскую морскую пехоту снова перебрасывают через город на Гуляйпольский отдтинок", - говорится в сообщении.

По его словам, перемещение происходит "большим крюком" через Крым и Бердянское направление, а не традиционным маршрутом Крым-Мелитополь-Токмак-Пологи.

Андрющенко отмечает, что эта тенденция может свидетельствовать о наличии или подготовке базы для постоянного размещения подразделения в Мариуполе, что позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.

Где еще зафиксировано перемещение оккупантов

Как сообщал Главред, с Новоазовского направления в сторону населенных пунктов Пологи и Гуляйполе зафиксировано перемещение значительной колонны грузовиков с живой силой и боекомплектом. Как сообщил Андрющенко, в целом идентифицировано более 20 автотранспортных средств. При этом набор техники указывает на принадлежность к одному подразделению.

Ранее сообщалось, что россияне активно стягивают технику и личный состав к линии фронта, пытаясь усилить давление на Пологовском и Гуляйпольском направлениях.

Наступление РФ на Запорожье - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне пытаются расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье.

"Как мы видим, россияне пытаются сформировать плацдарм в квадрате Покровское-Гуляйполе. Это делается ими для того, чтобы расширить возможности для дальнейшего наступления на Запорожье. В этом смысле они действуют прогнозируемо и спланировано. Этот плацдарм им нужен для размещения там большой группировки, чтобы можно было обеспечить несколько общевойсковых армий", - отмечает Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин считает, что сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", так как ее фактически не существует. Более правильное понятие - кил-зоны, то есть размытые "серые зоны", где перемешаны позиции обеих сторон. По его словам, правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.

Напомним, армия РФ продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, в Покровске и Мирнограле ситуация сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Однако, как заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук, окружения пока нет.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

Читайте также:

О персоне: Петр Андрющенко

Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.

На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

