РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

Юрий Берендий
5 декабря 2025, 15:53
РФ готовит новую ракетно-пушечную атаку, в которой могут быть задействованы стратегические бомбардировщики, корабли и различные типы высокоточного вооружения.
РФ готовит массированный удар по Украине - названа цель / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Главред, ua.depositphotos.com

О чем идет речь в материале:

  • Россия готовит новый массированный удар по Украине
  • Ожидается вылет стратегической авиация врага

Российские оккупационные войска готовят новый массированный ракетно-пушечный удар по Украине с применением бортов стратегической авиации. Об угрозе сообщают мониторинговые каналы.

По данным мониторинговых каналов, к атаке могут привлечь три самолета Ту-95МС с аэродромов "Энгельс", "Оленья" или "Дягилево", а также пять Ту-160, вылет которых ожидается в ближайшее время с Дальнего Востока. Их перелет будет длиться более десяти часов.

"С 04.12.25 действует предупреждение о вероятном применении врагом ракетного вооружения по территории Украины", - говорится в сообщении.

Что будет целью атаки врага

По данным мониторов, массированный ракетный удар россияне готовят по объектам энергетической инфраструктуры Украины

"Особое внимание: Киевская, Львовская, Тернопольская, Винницкая и Волынская области!", - указывают они.

Мониторинговые каналы отмечают, что враг может использовать до 800 ударных и разведывательных дронов различных типов, а также значительное количество ракет:

  • ориентировочно до 30 Х-101 с Ту-160 и еще до 30 Х-101 с Ту-95МС,
  • до 24 "Калибров" с кораблей в Черном море,
  • до 20 баллистических "Искандер-М" с территорий Брянской, Курской, Ростовской областей и оккупированного Крыма,
  • до 12 "Искандеров-К",
  • до 8 Х-59/69 с истребителей Су-57,
  • до 7 "Кинжалов" с самолетов МиГ-31К.
откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Как россияне изменили тактику ударов по Украине - мнение эксперта

Как писал Главред, россияне постепенно наращивают количество баллистических ракет, которые запускают по Украине. Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

По его словам, только в октябре РФ выпустила около 95 ракет "Искандер-М". Он пояснил, что российские военные отслеживают расположение украинских систем ПВО, знают их ограничения - в частности количество пусковых - и используют эти уязвимости, чтобы прорывать оборону массированными ударами.

Специалист также отметил, что аналогичная тактика применяется и во время атак дронами-камикадзе.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска в ночь на 5 декабря совершили атаку по Украине ударными дронами типа "Шахед".

Вечером 4 декабря в Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В тот же день российская армия ударила по перинатальному центру в Херсоне. В момент атаки медики находились в процессе приема родов, отметил руководитель ОГА Александр Прокудин.

О персоне: Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

война в Украине новости Украины ракетный удар атака дронов
