РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

- Россия готовит новый массированный удар по Украине
- Ожидается вылет стратегической авиация врага
Российские оккупационные войска готовят новый массированный ракетно-пушечный удар по Украине с применением бортов стратегической авиации. Об угрозе сообщают мониторинговые каналы.
По данным мониторинговых каналов, к атаке могут привлечь три самолета Ту-95МС с аэродромов "Энгельс", "Оленья" или "Дягилево", а также пять Ту-160, вылет которых ожидается в ближайшее время с Дальнего Востока. Их перелет будет длиться более десяти часов.
"С 04.12.25 действует предупреждение о вероятном применении врагом ракетного вооружения по территории Украины", - говорится в сообщении.
Что будет целью атаки врага
По данным мониторов, массированный ракетный удар россияне готовят по объектам энергетической инфраструктуры Украины
"Особое внимание: Киевская, Львовская, Тернопольская, Винницкая и Волынская области!", - указывают они.
Мониторинговые каналы отмечают, что враг может использовать до 800 ударных и разведывательных дронов различных типов, а также значительное количество ракет:
- ориентировочно до 30 Х-101 с Ту-160 и еще до 30 Х-101 с Ту-95МС,
- до 24 "Калибров" с кораблей в Черном море,
- до 20 баллистических "Искандер-М" с территорий Брянской, Курской, Ростовской областей и оккупированного Крыма,
- до 12 "Искандеров-К",
- до 8 Х-59/69 с истребителей Су-57,
- до 7 "Кинжалов" с самолетов МиГ-31К.
Как россияне изменили тактику ударов по Украине - мнение эксперта
Как писал Главред, россияне постепенно наращивают количество баллистических ракет, которые запускают по Украине. Об этом в интервью "Украинскому радио" сообщил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.
По его словам, только в октябре РФ выпустила около 95 ракет "Искандер-М". Он пояснил, что российские военные отслеживают расположение украинских систем ПВО, знают их ограничения - в частности количество пусковых - и используют эти уязвимости, чтобы прорывать оборону массированными ударами.
Специалист также отметил, что аналогичная тактика применяется и во время атак дронами-камикадзе.
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска в ночь на 5 декабря совершили атаку по Украине ударными дронами типа "Шахед".
Вечером 4 декабря в Харькове прогремели несколько взрывов, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В тот же день российская армия ударила по перинатальному центру в Херсоне. В момент атаки медики находились в процессе приема родов, отметил руководитель ОГА Александр Прокудин.
О персоне: Анатолий Храпчинский
Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.
