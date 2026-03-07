"Ее травили в России": известный режиссер разнес Лорак за вранье

Бывший друг предательницы Украины высказался о ее побеге в РФ.

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и уже 10 лет строит свою жизнь в РФ, заявила в недавнем интервью, что ее пытались выдавить из украинского шоу-бизнеса. Слова артистки прокомментировал в Telegram-канале ее бывший друг Олег Боднарчук.

Известный режиссер заявил, что слова Лорак о том, что ее пытались выжить из Украины, не соответствуют действительности. По его мнению, предательница Украины не была беззащитной и могла разобраться со своими недоброжелателями. Более того, после начала полномасштабного вторжения исполнительница сделала это, чтобы не потерять место в российском шоу-бизнесе.

"То, что она сейчас играет девочку, которая испугалась и вынуждена была уехать "в другую страну", потому что ей здесь перекрывали дорогу, – бред. Это девочка "с зубами", и в схватке с жабой – она гадюка. Как вы помните, когда недавно ее травили в России и обвиняли в нечеткой позиции по поводу "СВО" и в том, что она посещала в киевском госпитале раненых военных в 2014 (а она их посещала) - девочка не испугалась и не выехала дальше в Турцию, Египет, наша Каролинка подключила все и всех, чтобы отгрызть свое место под солнцем в шоу-бизе РФ", — высказался Боднарчук.

Также Олег жестко высказался о российском шоу-бизнесе, куда стремилась Лорак для "развития". Певица в интервью заявила, что на момент отъезда из Украины уже всего достигла в родной стране и ей было жизненно необходимо продолжать развитие в РФ. Боднарчук отметил, что именно украинские таланты всегда поднимали невзрачную российскую эстраду.

"При этом она не настолько глупа, чтобы не понимать, что без Украины любой украинский артист в России – сухое дерево без расцвета и плодов. Украина всегда была прогрессивной творческой лабораторией, продукты которой развивали тот старомодный шоу-бизнес, который сейчас уже весь в лаптях и "старых песнях о главном", — подытожил режиссер.

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

