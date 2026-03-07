Летели гиперзвуковые 'Цирконы', 'Калибры' и рой БПЛА: сколько целей сбили ВС

Главное:
- Во время атаки РФ применила 509 ракет и БПЛА
- Основные цели - Киев, Харьков, Житомирская область, Хмельницкая область, Черновицкая область
- ПВО Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника
В ночь на 7 марта россияне нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. РФ использовала 509 средств воздушного нападения. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
По данным военных, враг применил:
- 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" из Крыма;
- 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
- 14 крылатых ракет "Калибр" из Черного моря;
- 480 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других.
Основными целями стали Киев, Харьков, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".
При этом девять ракет и 26 дронов все же попали в цели на 22 локациях. По данным Воздушных сил, еще на пяти локациях упали сбитые БПЛА. Информация об одной вражеской ракете уточняется.
Реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трагедии в Харькове после российского удара баллистической ракетой. Во время ночного разбора завалов разрушенного подъезда обнаружено семь погибших.
"Более десяти человек ранены, среди них - дети. Под завалами еще могут быть люди. Все необходимые службы работают на месте для спасения", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, Россия применила 29 ракет, из них почти половина - баллистические, а также 480 дронов, преимущественно "Шахеды". Удары были направлены на энергетику в Киеве, Хмельницкой и Черновицкой областях, железную дорогу в Житомирской области, а также повреждены объекты в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.
"На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не отказалась от попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать большую защиту для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту", - добавил Зеленский.
Атака в ночь на 7 марта - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Украину десятками беспилотников и ракетами, в частности "Калибрами" из Черного моря и "Цирконами" из временно оккупированного Крыма.
В Харькове баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе, вызвав масштабные разрушения и пожар. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что погибли по меньшей мере семь человек, среди них дети.
По словам вице-премьера Алексея Кулебы, в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые, среди которых младенец. Повреждены жилые дома, критическая инфраструктура, железная дорога и порты.
Читайте также:
- РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский
- "Раньше такого не видели": Россия изменила тактику ударов Шахедами, что известно
- Поражено сразу пять кораблей флота РФ - новые детали удара по Новороссийску
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред