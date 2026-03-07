Укр
Летели гиперзвуковые "Цирконы", "Калибры" и рой БПЛА: сколько целей сбили ВС

Руслана Заклинская
7 марта 2026, 10:16
Россияне применили более 500 средств нападения.
Враг выпустил 509 целей / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Во время атаки РФ применила 509 ракет и БПЛА
  • Основные цели - Киев, Харьков, Житомирская область, Хмельницкая область, Черновицкая область
  • ПВО Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника

В ночь на 7 марта россияне нанесли комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования. РФ использовала 509 средств воздушного нападения. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

По данным военных, враг применил:

  • 2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" из Крыма;
  • 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
  • 14 крылатых ракет "Калибр" из Черного моря;
  • 480 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других.

Основными целями стали Киев, Харьков, Житомирская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Противовоздушная оборона Украины сбила или подавила 19 ракет и 453 беспилотника. Среди уничтоженных целей - восемь баллистических ракет Искандер-М/С-400 и 11 крылатых ракет "Калибр".

При этом девять ракет и 26 дронов все же попали в цели на 22 локациях. По данным Воздушных сил, еще на пяти локациях упали сбитые БПЛА. Информация об одной вражеской ракете уточняется.

Количество целей РФ / Фото: Воздушные силы Украины

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о трагедии в Харькове после российского удара баллистической ракетой. Во время ночного разбора завалов разрушенного подъезда обнаружено семь погибших.

"Более десяти человек ранены, среди них - дети. Под завалами еще могут быть люди. Все необходимые службы работают на месте для спасения", - подчеркнул глава государства.

Инфографика циркон
Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

По словам Зеленского, Россия применила 29 ракет, из них почти половина - баллистические, а также 480 дронов, преимущественно "Шахеды". Удары были направлены на энергетику в Киеве, Хмельницкой и Черновицкой областях, железную дорогу в Житомирской области, а также повреждены объекты в Днепропетровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях.

"На эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров. Спасибо каждому, кто не будет молчать. Россия не отказалась от попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с ЕС, чтобы гарантировать большую защиту для наших людей. Благодарен всем, кто помогает усиливать нашу защиту", - добавил Зеленский.

Атака в ночь на 7 марта - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Украину десятками беспилотников и ракетами, в частности "Калибрами" из Черного моря и "Цирконами" из временно оккупированного Крыма.

В Харькове баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе, вызвав масштабные разрушения и пожар. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что погибли по меньшей мере семь человек, среди них дети.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые, среди которых младенец. Повреждены жилые дома, критическая инфраструктура, железная дорога и порты.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

обстрелы Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Как быстро выгнать крота с участка - эффективный и безопасный метод

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 9 марта

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Гороскоп Таро на завтра 7 марта: Овнам - важный момент, Львам - удача

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

Будет везти во всём: знаки зодиака, которым март принесёт неожиданный успех

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

"Никогда не видел, чтобы так плакал": Харчишин поделился болью сына-воина

