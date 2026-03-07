Укр
Омоложение старого сада: сколько веток можно срезать

Марина Иваненко
7 марта 2026, 10:00
Если старый сад перестал давать урожай, начните с грамотной обрезки. Когда срезать крупные ветки и как защитить раны от болезней.
Как омолодить старый сад?
Как омолодить старый сад? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как омолодить старый сад
  • Что делать, если срезы не заживают

Омоложение старого сада начинается со снижения высоты деревьев до комфортного уровня. Вместо того чтобы бороться за каждую ветку на верхушке, целесообразнее удалить недоступную часть кроны, открыв доступ света к нижнему ярусу.

Главное — действовать постепенно: за сезон можно удалять не более 25–30% кроны. Также важно контролировать заживление крупных срезов и проводить обрезку в теплую погоду, ближе к периоду цветения. Главред расскажет более подробно о том, как оживить ваш сад.

Как омолодить старое дерево: правила обрезки и ухода

Деревья в возрасте 20–40 лет можно вернуть к активному плодоношению при условии правильной обрезки. Основная проблема старых деревьев — слишком высокая крона. Из-за недостатка света плоды мельчают, а сбор урожая становится сложным.

С чего начать обрезку

Чтобы привести дерево в порядок, его следует условно разделить на две части. Все, что находится выше уровня, до которого можно дотянуться рукой или лестницей, целесообразно постепенно удалять.

Как объясняет автор канала "Дача Агронома", если нет возможности достать до ветки, урожай с нее практически теряет смысл.

Снижение кроны помогает дереву направить питательные вещества на нижние ветки. Они получают больше солнечного света, что положительно влияет на размер и качество плодов.

Важно помнить: за один год нельзя удалять более 30% общего объема кроны, чтобы не спровоцировать ослабление или болезнь дерева.

Видео о том, как правильно омолодить старый сад, можно посмотреть здесь:

Как правильно срезать крупные ветки

После удаления толстых скелетных веток остаются значительные раны. Чтобы они быстрее заживали, нужно соблюдать два правила:

Крупные ветки лучше срезать в конце весны, незадолго до цветения. В этот период активизируется сокодвижение, и дерево быстрее формирует защитный слой ткани по краям среза. Если обрезать в холодную погоду, срез может пересохнуть, а кора — отслаиваться.

Открытую древесину следует обработать: покрыть специальным садовым варом, масляной краской или известью. Это защитит рану от влаги, грибковых инфекций и вредителей.

Что делать, если срез не заживает

Если на месте старого среза не образуется защитный слой и появляются признаки подгнивания, ситуацию можно исправить. В конце июля — начале августа нужно повторно аккуратно подрезать проблемный участок до живой ткани.

"Свежий" срез в теплый период стимулирует дерево снова формировать защитную кору и активизирует процесс заживления.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома"

YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

