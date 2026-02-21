Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

Мария Николишин
21 февраля 2026, 17:22
18
Банкир сказал, стоит ли украинцам ждать курсовых сюрпризов.
Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля
Курс валют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что будет с курсом валют на следующей неделе
  • Что будет влиять на стоимость доллара и евро

На валютном рынке Украины последняя неделя февраля пройдет в сложном, но понятном и "привычном" режиме. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, оснований говорить о резких курсовых сдвигах пока нет, ведь ключевую роль в сдерживании ситуации продолжает играть Национальный банк.

видео дня

Он добавил, что в течение недели на рынок одновременно будут влиять как экономические факторы, так и более широкий стратегический контекст - война, дальнейшие энергетические риски и глобальная турбулентность.

Банкир подчеркнул, что в конце февраля валютный рынок будет оставаться стабильно напряженным. Ожидаемый диапазон колебаний курса составит 43-43,75 грн за доллар и 51-52 грн за евро.

"В конце февраля валютный рынок, вероятно, останется напряженным, но без резких курсовых сюрпризов. Действия НБУ в рамках режима управляемой гибкости должны обеспечить сохранение курсового баланса и относительной стабильности", - подчеркнул Лесовой.

Он также отметил, что с 23 февраля по 1 марта ситуация на валютном рынке будет следующей:

  • коридоры валютных изменений составят 43-43,5 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на межбанке) и 43-43,75 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на наличном рынке);
  • ежедневные курсовые изменения на межбанке ожидаются до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
  • еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.

Почему курс доллара может вырасти

Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ говорил, что международная помощь влияет на курс доллара в Украине.

По его словам, задержки финансирования могут подтолкнуть курс до 47 гривен за доллар.

"Но ситуация может измениться, если война в Украине закончится осенью, или же все произойдет наоборот и конфликт обострится летом", - отметил он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 23 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар немного подорожал, а злотый – подешевел.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что поскольку доллар на мировом рынке находится под давлением и резервы Украины достаточно комфортные, в краткосрочной перспективе есть пространство для того, чтобы гривня либо немного укрепилась, либо продержалась в узком диапазоне.

Экономист Александр Хмелевский заявлял, что закрепление доллара выше 43,5 грн может открыть путь к дальнейшей девальвации.

Читайте также:

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

доллар евро курс валют курс гривны курс доллара курс евро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:29Фронт
Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:40Украина
Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

16:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Его вернули только в 2017 году: название какого украинского города исказили в СССР

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Трем знакам китайского зодиака невероятно повезёт в последнюю неделю зимы

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Финансовый прорыв года для четырех знаков зодиака: кому фортуна подаст руку

Последние новости

17:53

У Тараса Цимбалюка роман с новой девушкой: что известно

17:30

Орбан выдвинул наглый ультиматум Украине: шантажирует и грозит "неприятностями"

17:29

Фронт изменился: ВСУ освободили сотни километров на важном направлении

17:28

Рвонул к Пугачевой за границу: Киркоров признался в тайном поступке

17:22

Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

Россия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – ЛатушкоРоссия дала срок Лукашенко до 2030 года, ему готовят замену – Латушко
16:40

Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

16:39

Удар ракетами "Фламинго" по РФ: ВСУ отчитались об поражении завода "Кинжалов"

16:38

Стал президентом в 21 год: парень создал собственную страну с друзьямиВидео

16:26

Побережье Одесской области массово оккупировал голубой хищник: какова угроза

Реклама
16:14

"Не позволяю себе": Зеленская раскрыла проблему, которая мешает нормально жить

16:07

Запад может сделать войну проигрышной для РФ: что для этого нужно

15:22

Угроза массированного ракетного удара по Украине: известны сроки и цели атаки РФ

15:04

Модная замена скучным пиджакам: топ-3 жакета, которые освежат весенний гардеробВидео

14:58

Фицо угрожает перекрыть энергоснабжение Украине уже в понедельник: какова причина

14:56

Динамо – Рух: Редушко рассказал, что на самом деле спровоцировало стычку в матче

14:45

"Честная, драйвовая": Елена Тополя вышла на связь с громким признаниемВидео

14:36

Какие знаки зодиака не совместимы друг с другом: список самых сложных пар

14:30

Женщина решила отказаться от особняка за 4,5 млн фунтов: что стало причиной

14:01

Математика урожая: как рассчитать точный срок посева огурцов на рассадуВидео

13:38

Пекинские, мускусные или муларды: плюсы и минусы популярных пород

Реклама
13:34

Единственный дуэт Гиги: известный певец первым связался с семьей Гиги после потериВидео

13:33

Беглая блогерша-миллионерша Стужук разводится с мужем и просит денег у подписчиков

13:33

Капитаны попали под санкции: Украина "ударила" по теневому флоту РФ

13:28

Волшебное правило "8 часов": врач рассказал, что нужно для хорошего сна

13:10

Почему легендарная изолента из СССР была синей: объяснение удивит многих

13:04

Весенние работы в саду: что нужно обязательно сделать после зимы и до посадкиВидео

13:00

Гороскоп Таро на завтра 22 февраля: Козерогам - шанс, Рыбам - трудное решение

12:49

Фронт весной не будет прежним: командир рассказал, к чему готовиться

12:25

Максим Галкин наконец-то показал все: горячее видеоВидео

12:14

Китай проводит тайные ядерные испытания - что говорят в разведке США

12:00

Девушка сделала ДНК-тест своей собаке: результат ее сильно удивил

11:59

Стало плохо в ее квартире: звезду "Служебного романа" экстренно увезла скорая

11:48

Мощная корневая система за копейки: чем подкормить любую рассаду для большого урожаяВидео

11:48

В шаге от весны: какая будет погода в Днепре в последнюю неделю зимы

11:16

"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

11:13

Кремль врет о крупных победах на фронте: в ISW разоблачили страну-лжеца

11:12

РФ пытается взять в "клещи" важный город: какую тактику применяет враг

10:45

Почему рассада тонкая и слабая: главные ошибки и как исправитьВидео

10:32

Российская звезда сериала "Пес" отвернулся от родных и Украины: "Жертва пропаганды"

10:20

Они быстро "считывают" людей: три знака зодиака сочетают в себе гения и интуицию

Реклама
10:10

Перевод часов в 2026 году: перейдет ли Украина на летнее время

09:28

Почему 22 февраля нельзя подметать и мыть полы: какой церковный праздник

09:12

Гороскоп на завтра 22 февраля: Ракам - неприятности, Тельцам - важное соглашение

08:58

Когда придут деньги и начнется яркий роман: гороскоп на март 2026 для БлизнецовВидео

08:42

От -17 до ощутимых "плюсов": в Ровенской области резко изменится погода, точная дата

08:22

Российские оккупанты ночью атаковали Украину: где гремели взрывы

07:43

Украина допускает территориальные уступки в обмен на быстрое вступление в ЕС - Welt

06:10

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенкомнение

05:55

Видео 18+: путиниста SHAMAN отменяют в РФ из-за скандального ролика

05:47

Mercedes, Apple и даже Google: какие мировые бренды снимают рекламу в Украине

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять