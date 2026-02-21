Доллар и евро покажут характер: что будет с курсом валют до конца февраля

Вы узнаете:
- Что будет с курсом валют на следующей неделе
- Что будет влиять на стоимость доллара и евро
На валютном рынке Украины последняя неделя февраля пройдет в сложном, но понятном и "привычном" режиме. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По его словам, оснований говорить о резких курсовых сдвигах пока нет, ведь ключевую роль в сдерживании ситуации продолжает играть Национальный банк.
Он добавил, что в течение недели на рынок одновременно будут влиять как экономические факторы, так и более широкий стратегический контекст - война, дальнейшие энергетические риски и глобальная турбулентность.
Банкир подчеркнул, что в конце февраля валютный рынок будет оставаться стабильно напряженным. Ожидаемый диапазон колебаний курса составит 43-43,75 грн за доллар и 51-52 грн за евро.
"В конце февраля валютный рынок, вероятно, останется напряженным, но без резких курсовых сюрпризов. Действия НБУ в рамках режима управляемой гибкости должны обеспечить сохранение курсового баланса и относительной стабильности", - подчеркнул Лесовой.
Он также отметил, что с 23 февраля по 1 марта ситуация на валютном рынке будет следующей:
- коридоры валютных изменений составят 43-43,5 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на межбанке) и 43-43,75 грн/долл. и 50-52 грн/евро (на наличном рынке);
- ежедневные курсовые изменения на межбанке ожидаются до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
- еженедельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от первоначального понедельничного курса.
Почему курс доллара может вырасти
Экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ говорил, что международная помощь влияет на курс доллара в Украине.
По его словам, задержки финансирования могут подтолкнуть курс до 47 гривен за доллар.
"Но ситуация может измениться, если война в Украине закончится осенью, или же все произойдет наоборот и конфликт обострится летом", - отметил он.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, на понедельник, 23 февраля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар немного подорожал, а злотый – подешевел.
Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько говорила, что поскольку доллар на мировом рынке находится под давлением и резервы Украины достаточно комфортные, в краткосрочной перспективе есть пространство для того, чтобы гривня либо немного укрепилась, либо продержалась в узком диапазоне.
Экономист Александр Хмелевский заявлял, что закрепление доллара выше 43,5 грн может открыть путь к дальнейшей девальвации.
Читайте также:
- На бутылках новые ценники: в Украине неожиданно подорожал базовый продукт
- Пенсии в марте вырастут не для всех: кого из пенсионеров обойдет повышение
- Vodafone резко повышает тарифы: названы сроки и новые цены после подорожания
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред