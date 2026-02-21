Укр
"На протяжении" или "в течение": как на самом деле правильно говорить

Марина Иваненко
21 февраля 2026, 11:16
Украинский язык имеет свои законы и мелодику. Какие слова, ударения и конструкции чаще всего употребляются неправильно — и как легко это исправить.
Как избавиться от ошибок в речи?
О чем вы узнаете:

  • Какие ошибки в речи мы делаем чаще всего
  • Основные источники речевых ошибок
  • Как делать меньше ошибок

Язык — это не только средство коммуникации, но и отражение нашего мышления и уважения к собеседнику. Однако даже те, кто считает свой украинский язык безупречным, часто попадают в ловушку так называемых "невидимых" ошибок — калькированных выражений, неправильных ударений и суржика.

Большинство этих языковых огрехов настолько глубоко укоренились в повседневном употреблении, что мы перестали их замечать. Очищение собственного словаря от языкового "мусора" помогает не только звучать убедительнее, но и глубже понимать структуру и логику родного языка. Главред подробнее расскажет об этом вопросе.

Кальки с русского: главный источник ошибок

На канале "Украинский для взрослых" рассказывают о том, что наибольший пласт языковых ошибок составляют кальки с русского языка — механический перевод устойчивых выражений, который разрушает естественную мелодику украинского. Именно такие конструкции мы употребляем автоматически, не задумываясь над их правильностью.

Самые распространенные примеры:

"На протяжении" или "в течение"?

Выражение "на протяжении " в украинском языке означает пребывание в потоке холодного воздуха. Когда речь идет о времени, правильно употреблять "в течение" или "на протяжении".

"Принимать меры" vs "применять меры"

Меры принимают только в значении измерения. Для решения проблем украинский язык предлагает конструкцию "принимать меры".

"Верное решение"

Решение может быть "правильным", а не верным. Верным бывает друг, партнер или пес. Эта ошибка — прямое следствие калькирования.

Предлог "по": главная ловушка речи

Украинский язык имеет гибкую систему предлогов, но именно они чаще всего становятся источником ошибок. Особенно это касается предлога "по".

  • Вместо "ити по улице" — "ити улицей".
  • Вместо "отримати по пошті" — "отримати поштою".
  • Вместо "по теме" — "относительно темы", "по поводу темы" или "из темы".

Избегание лишних предлогов и правильное употребление падежей делает речь чище, точнее и лаконичнее.

Видео о самых распространенных ошибках в речи можно посмотреть здесь:

Ошибки в словах вежливости

Даже во фразах благодарности или извинения мы часто допускаем ошибки, не задумываясь об их происхождении.

"Дякую вас" или "дякую вам"?

Глагол дякувати требует дательного падежа, поэтому правильно только "дякую вам".

"Извиняюсь"

Филологи не советуют употреблять эту форму, ведь частица -ся означает действие, направленное на себя. Корректные варианты: "извините меня", "прошу прощения", "прошу прощения".

"Желающих нет"

Активные причастия с суффиксами -уч-, -юч- не свойственны современному украинскому языку. Лучше сказать "желающих нет", а вместо "подрастающее поколение" — "молодежь" или "новое поколение".

Ударение: ошибки, которые мы не слышим

Неправильное ударение — еще один распространенный языковой грех. Часто мы годами произносим слова неправильно только потому, что так говорят вокруг.

К наиболее распространенным ошибкам относятся:

фольгА (не фОльга);

курьер (с четким разделением слогов);

чорнослив (ударение на последнем слоге).

Чистая речь — это навык

Очищение речи — непрерывный процесс. Важно не бояться ошибок, а учиться их замечать и исправлять. Каждое замененное калькированное слово, каждый правильно употребленный предлог — это шаг к украинскому языку, который звучит не просто правильно, а действительно изысканно.

Об источнике: "Украинский для взрослых"

"Украинский для взрослых" — это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5–8" и "Общаемся на украинском правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.

