Mercedes, Apple и даже Google: какие мировые бренды снимают рекламу в Украине

Марина Иваненко
21 февраля 2026, 05:47
Почему мировые корпорации снимают рекламу в Украине? Архитектура, профессионалы и атмосфера свободы сделали Киев и регионы новой звездой маркетинга.
Почему известные бренды снимают рекламу в Украине?
Почему известные бренды снимают рекламу в Украине? / Коллаж: Главред, скриншоты

Украина уже давно превратилась в одну из самых привлекательных съемочных площадок для глобальных брендов. Архитектурное разнообразие украинских городов — от величественных неоклассических университетов до брутальных недостроенных мостов и камерных баров — позволяет режиссерам создавать любую атмосферу: от футуристического мегаполиса до классической европейской столицы.

Профессионализм украинских продакшен-команд и уникальность локаций сделали Киев и другие города страны неотъемлемой частью мировой рекламной индустрии. Главред расскажет подробнее.

Подольско-Воскресенский мост — любимый фон автогигантов

Подольско-Воскресенский мост в Киеве стал настоящей звездой международного маркетинга. Его массивные арки, индустриальная эстетика и масштаб идеально подходят для демонстрации силы, скорости и технологий.

  • Nissan использовал конструкции моста как главную локацию для динамичного ролика спорткара.
  • Mazda сняла здесь рекламу с демонстрацией интеллектуальных систем автомобиля в условиях движения "вслепую".
  • Mercedes-Benz перекрывал столичные трассы для съемок сцен, которые легко спутать с кадрами голливудского боевика.

Украинская архитектура в объективе техногигантов

Мировые технологические бренды все чаще видят в украинских городах уникальное сочетание истории и современности.

  • Apple неоднократно выбирал Киев для своих кампаний: Центральный железнодорожный вокзал стал декорацией рекламы Apple Watch, а киевские крыши и улица Бульварно-Кудрявская появились в видео про AirPods.
  • Samsung снимал рекламные ролики у подножия монумента "Родина-мать", используя масштаб пространства для подчеркивания инновационности смартфонов.
  • Google вывел Киев в мировой эфир, сняв часть рекламной кампании своих сервисов на станции метро "Житомирская".

Университеты и культурные пространства как сцены для брендов

Высшие учебные заведения и культурные центры Украины стали настоящими открытиями для модных и алкогольных брендов.

Bombay Sapphire снял свой атмосферный ролик в стенах Киевского политехнического института, оценив аутентичные интерьеры. КПИ также стал площадкой для социальной рекламы Diesel, где аудитории и коридоры превратились в ванны, спальни и танцевальные клубы. Кампания получила престижные награды на фестивале Cannes Lions.

Lacoste выбрал для съемок "Украинский дом". Сцены с взрывами сотен шариков были сняты вживую — с участием снайперов, без использования компьютерной графики.

Видео, где рассказывают, почему мировые бренды снимают рекламу именно в Украине, можно посмотреть здесь:

Киевские бары и американский виски

Американский бренд Jack Daniel’s сделал ставку на уют и характер киевских баров. Съемки проходили в одном из заведений на Крещатике, а главной героиней стала реальная барменша. Видео передавало атмосферу свободы, ночного города и реализации желаний.

Не только Киев: потенциал регионов

Хотя столица остается главным центром съемок, мировые бренды постепенно открывают для себя и другие города. Французская алкогольная компания выбрала для рекламы велотрек СКА во Львове, подтвердив: Украина имеет десятки локаций, которые еще ждут своего появления в большом кино и глобальных кампаниях.

Украина как бренд

Сегодня Украина — это полноценный бренд в мире кино- и видеопроизводства. Страна, которая предлагает не только визуальную красоту, но и уникальную свободу для реализации самых смелых творческих идей.

Об источнике: "Отряд киноманов"

"Отряд киноманов" — это популярный украинский YouTube-проект актера и блогера Виталия Гордиенко, посвященный критическому анализу кинематографа и массовой культуры. Канал стал известен благодаря глубоким видеоэссе, в которых автор деконструирует российскую пропаганду, исследует историю украинского телевидения и популяризирует отечественное кино. Основной фокус проекта направлен на развитие украиноязычного культурного пространства, разоблачение имперских нарративов в медиа и медиапросвещение зрителей через призму киноиндустрии.

В Беларуси начали рассылать повестки резервистам: что задумал Лукашенко

Покушение на Зеленского: российские агенты жили рядом с ОП - CNN

Делал комплектующие для Искандеров и Орешника: нанесен удар по заводу РФ

"Я этого и опасался": "Флэш" сообщил о новой разработке оккупантов в сфере БПЛА

Гороскоп на сегодня 21 февраля: Львам - разочарование, Водолеям - счастье

Цель не энергетика: РФ готовит новые атаки на Украину, какие города под угрозой

В Житомирской области снова ударит сильный мороз: когда ожидается до -20°C

Вареные яйца категорически нельзя бросать в холодную воду: какова причина

