Mercedes, Apple и даже Google: какие мировые бренды снимают рекламу в Украине

Почему мировые корпорации снимают рекламу в Украине? Архитектура, профессионалы и атмосфера свободы сделали Киев и регионы новой звездой маркетинга.

https://glavred.info/movies/mercedes-apple-i-google-pochemu-mirovye-brendy-snimayut-reklamu-v-ukraine-10737455.html Ссылка скопирована

Почему известные бренды снимают рекламу в Украине? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Рекламы известных брендов, снятые в Украине

Почему известные бренды снимают рекламу в Украине

Украина уже давно превратилась в одну из самых привлекательных съемочных площадок для глобальных брендов. Архитектурное разнообразие украинских городов — от величественных неоклассических университетов до брутальных недостроенных мостов и камерных баров — позволяет режиссерам создавать любую атмосферу: от футуристического мегаполиса до классической европейской столицы.

Профессионализм украинских продакшен-команд и уникальность локаций сделали Киев и другие города страны неотъемлемой частью мировой рекламной индустрии. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Подольско-Воскресенский мост — любимый фон автогигантов

Подольско-Воскресенский мост в Киеве стал настоящей звездой международного маркетинга. Его массивные арки, индустриальная эстетика и масштаб идеально подходят для демонстрации силы, скорости и технологий.

Nissan использовал конструкции моста как главную локацию для динамичного ролика спорткара.

использовал конструкции моста как главную локацию для динамичного ролика спорткара. Mazda сняла здесь рекламу с демонстрацией интеллектуальных систем автомобиля в условиях движения "вслепую".

сняла здесь рекламу с демонстрацией интеллектуальных систем автомобиля в условиях движения "вслепую". Mercedes-Benz перекрывал столичные трассы для съемок сцен, которые легко спутать с кадрами голливудского боевика.

Украинская архитектура в объективе техногигантов

Мировые технологические бренды все чаще видят в украинских городах уникальное сочетание истории и современности.

Apple неоднократно выбирал Киев для своих кампаний: Центральный железнодорожный вокзал стал декорацией рекламы Apple Watch, а киевские крыши и улица Бульварно-Кудрявская появились в видео про AirPods.

неоднократно выбирал Киев для своих кампаний: Центральный железнодорожный вокзал стал декорацией рекламы Apple Watch, а киевские крыши и улица Бульварно-Кудрявская появились в видео про AirPods. Samsung снимал рекламные ролики у подножия монумента "Родина-мать", используя масштаб пространства для подчеркивания инновационности смартфонов.

снимал рекламные ролики у подножия монумента "Родина-мать", используя масштаб пространства для подчеркивания инновационности смартфонов. Google вывел Киев в мировой эфир, сняв часть рекламной кампании своих сервисов на станции метро "Житомирская".

Университеты и культурные пространства как сцены для брендов

Высшие учебные заведения и культурные центры Украины стали настоящими открытиями для модных и алкогольных брендов.

Bombay Sapphire снял свой атмосферный ролик в стенах Киевского политехнического института, оценив аутентичные интерьеры. КПИ также стал площадкой для социальной рекламы Diesel, где аудитории и коридоры превратились в ванны, спальни и танцевальные клубы. Кампания получила престижные награды на фестивале Cannes Lions.

Lacoste выбрал для съемок "Украинский дом". Сцены с взрывами сотен шариков были сняты вживую — с участием снайперов, без использования компьютерной графики.

Видео, где рассказывают, почему мировые бренды снимают рекламу именно в Украине, можно посмотреть здесь:

Киевские бары и американский виски

Американский бренд Jack Daniel’s сделал ставку на уют и характер киевских баров. Съемки проходили в одном из заведений на Крещатике, а главной героиней стала реальная барменша. Видео передавало атмосферу свободы, ночного города и реализации желаний.

Не только Киев: потенциал регионов

Хотя столица остается главным центром съемок, мировые бренды постепенно открывают для себя и другие города. Французская алкогольная компания выбрала для рекламы велотрек СКА во Львове, подтвердив: Украина имеет десятки локаций, которые еще ждут своего появления в большом кино и глобальных кампаниях.

Украина как бренд

Сегодня Украина — это полноценный бренд в мире кино- и видеопроизводства. Страна, которая предлагает не только визуальную красоту, но и уникальную свободу для реализации самых смелых творческих идей.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Отряд киноманов" "Отряд киноманов" — это популярный украинский YouTube-проект актера и блогера Виталия Гордиенко, посвященный критическому анализу кинематографа и массовой культуры. Канал стал известен благодаря глубоким видеоэссе, в которых автор деконструирует российскую пропаганду, исследует историю украинского телевидения и популяризирует отечественное кино. Основной фокус проекта направлен на развитие украиноязычного культурного пространства, разоблачение имперских нарративов в медиа и медиапросвещение зрителей через призму киноиндустрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред