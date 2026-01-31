Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Кино и ТВ

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

Марина Иваненко
31 января 2026, 11:40
50
Психоделическая, ироничная и неожиданно актуальная — "Энеида" стала манифестом украинской свободы в год Независимости
Первый украинский мультфильм
Первый украинский мультфильм / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Каким был первый украинский мультик
  • Авторы первого украинского мультфильма

В 1991 году, на рубеже эпох, мир увидел "Энеиду" — первый полнометражный анимационный фильм независимой Украины. Это была не просто экранизация классического произведения Ивана Котляревского, а дерзкий, психоделический и драйвовый манифест украинской идентичности.

видео дня

Почему этот мультфильм стал культовым и как его создали в условиях тотального дефицита — поможет разобраться Главред.

Визуальный вызов системе

Как отмечает Виталий Гордиенко, "Энеида" режиссера Владимира Дахна — это визуальный взрыв, который даже спустя более 30 лет выглядит смело и актуально.

Вместо привычных "шароварных" образов зритель увидел казаков-троянцев как супергероев. Они не просят разрешения на существование, не страдают молча, а берут и покоряют мир. Это был прямой вызов советским канонам и представлениям об украинце как вечной жертве.

Фильм, рожденный между двумя эпохами

Работа над "Энеидой" началась еще в советское время, но завершилась именно в год провозглашения Независимости. Владимир Дахно, известный по легендарному циклу "Как казаки…", мечтал создать большое, эпическое полотно.

На реализацию ушло около трех лет:

  • тысячи кадров, прорисованных вручную,
  • сложная цветовая палитра,
  • экспериментальная, как на то время, анимация.

Все это создавалось в условиях хронической нехватки ресурсов, но с избытком идей и смелости.

Украинское барокко встречает античность

Художник-постановщик Эдуард Кирич сформировал уникальный стиль, в котором античный миф органично соединился с украинским барокко.

Казаки здесь — атлетичные, харизматичные, самодостаточные. Они пьют водку с олимпийскими богами на равных и не склоняют головы перед авторитетами. Это была деконструкция образа "страждущего украинца", который доминировал в культуре десятилетиями.

Сатира, взрослый юмор и скрытые смыслы

Виталий Гордиенко напоминает: сама "Энеида" Котляревского была революционной, ведь стала первым крупным произведением на живом украинском языке. Мультфильм Дахна продолжил эту линию.

В ленте:

  • много сатиры,
  • взрослого юмора,
  • аллюзий, понятных зрителю того времени.

Олимпийские боги — это пародия на бюрократическую верхушку, погрязшую в собственных интригах. Зато Эней и его банда — воплощение свободного духа, который не боится ни ада, ни гнева Зевса.

Видео о том, каким был первый украинский мультфильм, можно посмотреть здесь:

Мультфильм как психотерапия нации

Во времена тотальной неопределенности "Энеида" учила смеяться над хаосом и выживать благодаря иронии. Она стала своеобразной психотерапией для общества, которое теряло старый мир, но еще не видела нового.

Музыка и голос, создающие эпос

Отдельного внимания заслуживает саундтрек Игоря Поклада — динамичный и нетипичный для анимации того периода.

А голос чтеца — легендарного Андрея Подубинского — придал истории эпический масштаб. Текст Котляревского в его исполнении звучит сочно, иронично и удивительно живо.

Почему "Энеида" актуальна сегодня

В то время, когда Украина снова борется за свободу, образ Энея — лидера, который ведет свой народ через огонь к новой земле, — звучит особенно остро.

"Отряд киноманов" напоминает: у нас есть собственная традиция блокбастеров, которые не уступают западным по смелости, глубине и визуальной силе.

Три причины культового статуса

  • Визуальная смелость — гротеск, странность и даже эротика, которые шокировали 1991 год.
  • Архетип победителя — Эней не жертва, а игрок, диктующий правила.
  • Сохранение культурного кода — ирония, изобретательность и безусловная верность побратимам.

Школьная программа как блокбастер

Владимир Дахно и Эдуард Кирич сделали почти невозможное: превратили произведение из школьной программы в увлекательное, масштабное зрелище.

Видео Виталия Гордиенко подробно разбирает этот феномен и предлагает посмотреть на "Энеиду" не как на "старый мультик", а как на живой культурный артефакт.

"Энеида" — это наше золотое сечение в анимации. Доказательство того, что украинская культура способна рождать великие произведения даже во времена самых больших потрясений.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: "Отряд киноманов"

"Отряд киноманов" — это популярный украинский YouTube-проект актера и блогера Виталия Гордиенко, посвященный критическому анализу кинематографа и массовой культуры. Канал стал известен благодаря глубоким видеоэссе, в которых автор деконструирует российскую пропаганду, исследует историю украинского телевидения и популяризирует отечественное кино. Основной фокус проекта направлен на развитие украиноязычного культурного пространства, разоблачение имперских нарративов в медиа и медиапросвещение зрителей через призму киноиндустрии.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мультсериал мультики мультик Союзмультфильм новости кино интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

13:13Мир
Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:41Энергетика
Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

12:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

Последние новости

13:13

Кремль не видит реальных шансов на прорыв в мирных переговорах - Bloomberg

12:45

Как отмыть мутные стаканы до блеска: простой лайфхак с уксусом

12:41

Шмыгаль раскрыл причину блэкаута и сроки возвращения света

12:40

"Были родными, стали чужими": Ольга Сумская поделилась своей болью

12:33

Пауза российских ударов по Украине сыграет на руку Путину - Fox News

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
11:53

Силы обороны нанесли сокрушительный удар по ряду ценных объектов РФ: детали

11:40

Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

11:38

Почему 1 февраля нельзя жаловаться на жизнь: какой церковный праздник

11:31

"Что же я за мать": Тодоренко бросила ребенка в опасной ситуации

Реклама
11:26

В Киеве внезапно потух свет, метро остановилось, в Молдове - блэкаут: что случилось

11:04

Февраль покажет характер: Житомирскую область сковывают экстремальные морозы

11:00

Сами себе враги: три знака зодиака, которые мешают своему счастью

10:27

"Увидимся" Кевин из "Один Дома" простился с умершей Кэтрин О'Хара

10:00

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин

09:59

Есть нюанс: дипломат обратил внимание на важный сигнал США в теме переговоров с РФ

09:51

Топ-10 маленьких пород собак для квартиры: не шумят, не линяют и легко уживаются

08:59

Отчаянный ход Кремля: The Telegraph объяснил истинную суть энергетического перемирия

08:54

Морозы до -30 скуют Ровенщину: когда ждать экстремальный холод "красного уровня"

08:14

Почему мужчины избегают серьезных отношений: объяснение психолога

08:10

Против России введено наибольшее в мире количество санкций, но есть нюансмнение

Реклама
07:59

Двухдневная пауза в ударах по энергетике была имитацией: Чернев о настоящих планах РФ

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Реклама
21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять