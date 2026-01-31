Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

Психоделическая, ироничная и неожиданно актуальная — "Энеида" стала манифестом украинской свободы в год Независимости

Первый украинский мультфильм / Коллаж: Главред, скриншоты

В 1991 году, на рубеже эпох, мир увидел "Энеиду" — первый полнометражный анимационный фильм независимой Украины. Это была не просто экранизация классического произведения Ивана Котляревского, а дерзкий, психоделический и драйвовый манифест украинской идентичности.

Почему этот мультфильм стал культовым и как его создали в условиях тотального дефицита — поможет разобраться Главред.

Визуальный вызов системе

Как отмечает Виталий Гордиенко, "Энеида" режиссера Владимира Дахна — это визуальный взрыв, который даже спустя более 30 лет выглядит смело и актуально.

Вместо привычных "шароварных" образов зритель увидел казаков-троянцев как супергероев. Они не просят разрешения на существование, не страдают молча, а берут и покоряют мир. Это был прямой вызов советским канонам и представлениям об украинце как вечной жертве.

Фильм, рожденный между двумя эпохами

Работа над "Энеидой" началась еще в советское время, но завершилась именно в год провозглашения Независимости. Владимир Дахно, известный по легендарному циклу "Как казаки…", мечтал создать большое, эпическое полотно.

На реализацию ушло около трех лет:

тысячи кадров, прорисованных вручную,

сложная цветовая палитра,

экспериментальная, как на то время, анимация.

Все это создавалось в условиях хронической нехватки ресурсов, но с избытком идей и смелости.

Украинское барокко встречает античность

Художник-постановщик Эдуард Кирич сформировал уникальный стиль, в котором античный миф органично соединился с украинским барокко.

Казаки здесь — атлетичные, харизматичные, самодостаточные. Они пьют водку с олимпийскими богами на равных и не склоняют головы перед авторитетами. Это была деконструкция образа "страждущего украинца", который доминировал в культуре десятилетиями.

Сатира, взрослый юмор и скрытые смыслы

Виталий Гордиенко напоминает: сама "Энеида" Котляревского была революционной, ведь стала первым крупным произведением на живом украинском языке. Мультфильм Дахна продолжил эту линию.

В ленте:

много сатиры,

взрослого юмора,

аллюзий, понятных зрителю того времени.

Олимпийские боги — это пародия на бюрократическую верхушку, погрязшую в собственных интригах. Зато Эней и его банда — воплощение свободного духа, который не боится ни ада, ни гнева Зевса.

Видео о том, каким был первый украинский мультфильм, можно посмотреть здесь:

Мультфильм как психотерапия нации

Во времена тотальной неопределенности "Энеида" учила смеяться над хаосом и выживать благодаря иронии. Она стала своеобразной психотерапией для общества, которое теряло старый мир, но еще не видела нового.

Музыка и голос, создающие эпос

Отдельного внимания заслуживает саундтрек Игоря Поклада — динамичный и нетипичный для анимации того периода.

А голос чтеца — легендарного Андрея Подубинского — придал истории эпический масштаб. Текст Котляревского в его исполнении звучит сочно, иронично и удивительно живо.

Почему "Энеида" актуальна сегодня

В то время, когда Украина снова борется за свободу, образ Энея — лидера, который ведет свой народ через огонь к новой земле, — звучит особенно остро.

"Отряд киноманов" напоминает: у нас есть собственная традиция блокбастеров, которые не уступают западным по смелости, глубине и визуальной силе.

Три причины культового статуса

Визуальная смелость — гротеск, странность и даже эротика, которые шокировали 1991 год.

Архетип победителя — Эней не жертва, а игрок, диктующий правила.

Сохранение культурного кода — ирония, изобретательность и безусловная верность побратимам.

Школьная программа как блокбастер

Владимир Дахно и Эдуард Кирич сделали почти невозможное: превратили произведение из школьной программы в увлекательное, масштабное зрелище.

Видео Виталия Гордиенко подробно разбирает этот феномен и предлагает посмотреть на "Энеиду" не как на "старый мультик", а как на живой культурный артефакт.

"Энеида" — это наше золотое сечение в анимации. Доказательство того, что украинская культура способна рождать великие произведения даже во времена самых больших потрясений.

Об источнике: "Отряд киноманов" "Отряд киноманов" — это популярный украинский YouTube-проект актера и блогера Виталия Гордиенко, посвященный критическому анализу кинематографа и массовой культуры. Канал стал известен благодаря глубоким видеоэссе, в которых автор деконструирует российскую пропаганду, исследует историю украинского телевидения и популяризирует отечественное кино. Основной фокус проекта направлен на развитие украиноязычного культурного пространства, разоблачение имперских нарративов в медиа и медиапросвещение зрителей через призму киноиндустрии.

