Каким был первый мультфильм независимой Украины: его мало кто видел

В 1991 году, на рубеже эпох, мир увидел "Энеиду" — первый полнометражный анимационный фильм независимой Украины. Это была не просто экранизация классического произведения Ивана Котляревского, а дерзкий, психоделический и драйвовый манифест украинской идентичности.
Визуальный вызов системе
Как отмечает Виталий Гордиенко, "Энеида" режиссера Владимира Дахна — это визуальный взрыв, который даже спустя более 30 лет выглядит смело и актуально.
Вместо привычных "шароварных" образов зритель увидел казаков-троянцев как супергероев. Они не просят разрешения на существование, не страдают молча, а берут и покоряют мир. Это был прямой вызов советским канонам и представлениям об украинце как вечной жертве.
Фильм, рожденный между двумя эпохами
Работа над "Энеидой" началась еще в советское время, но завершилась именно в год провозглашения Независимости. Владимир Дахно, известный по легендарному циклу "Как казаки…", мечтал создать большое, эпическое полотно.
На реализацию ушло около трех лет:
- тысячи кадров, прорисованных вручную,
- сложная цветовая палитра,
- экспериментальная, как на то время, анимация.
Все это создавалось в условиях хронической нехватки ресурсов, но с избытком идей и смелости.
Украинское барокко встречает античность
Художник-постановщик Эдуард Кирич сформировал уникальный стиль, в котором античный миф органично соединился с украинским барокко.
Казаки здесь — атлетичные, харизматичные, самодостаточные. Они пьют водку с олимпийскими богами на равных и не склоняют головы перед авторитетами. Это была деконструкция образа "страждущего украинца", который доминировал в культуре десятилетиями.
Сатира, взрослый юмор и скрытые смыслы
Виталий Гордиенко напоминает: сама "Энеида" Котляревского была революционной, ведь стала первым крупным произведением на живом украинском языке. Мультфильм Дахна продолжил эту линию.
В ленте:
- много сатиры,
- взрослого юмора,
- аллюзий, понятных зрителю того времени.
Олимпийские боги — это пародия на бюрократическую верхушку, погрязшую в собственных интригах. Зато Эней и его банда — воплощение свободного духа, который не боится ни ада, ни гнева Зевса.
Мультфильм как психотерапия нации
Во времена тотальной неопределенности "Энеида" учила смеяться над хаосом и выживать благодаря иронии. Она стала своеобразной психотерапией для общества, которое теряло старый мир, но еще не видела нового.
Музыка и голос, создающие эпос
Отдельного внимания заслуживает саундтрек Игоря Поклада — динамичный и нетипичный для анимации того периода.
А голос чтеца — легендарного Андрея Подубинского — придал истории эпический масштаб. Текст Котляревского в его исполнении звучит сочно, иронично и удивительно живо.
Почему "Энеида" актуальна сегодня
В то время, когда Украина снова борется за свободу, образ Энея — лидера, который ведет свой народ через огонь к новой земле, — звучит особенно остро.
"Отряд киноманов" напоминает: у нас есть собственная традиция блокбастеров, которые не уступают западным по смелости, глубине и визуальной силе.
Три причины культового статуса
- Визуальная смелость — гротеск, странность и даже эротика, которые шокировали 1991 год.
- Архетип победителя — Эней не жертва, а игрок, диктующий правила.
- Сохранение культурного кода — ирония, изобретательность и безусловная верность побратимам.
Школьная программа как блокбастер
Владимир Дахно и Эдуард Кирич сделали почти невозможное: превратили произведение из школьной программы в увлекательное, масштабное зрелище.
Видео Виталия Гордиенко подробно разбирает этот феномен и предлагает посмотреть на "Энеиду" не как на "старый мультик", а как на живой культурный артефакт.
"Энеида" — это наше золотое сечение в анимации. Доказательство того, что украинская культура способна рождать великие произведения даже во времена самых больших потрясений.
