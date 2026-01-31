Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

Марина Иваненко
31 января 2026, 06:07
13
Развод — это стресс, но не приговор. Какие действия родителей разрушают психику ребенка и как сохранить с ним здоровую связь.
Что травмирует ребенка во время развода?
Что травмирует ребенка во время развода? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Что травмирует ребенка во время развода родителей больше всего
  • Как минимизировать травмирование ребенка во время развода

Развод родителей — это всегда землетрясение для детского мира. Привычная опора внезапно исчезает, и ребенок остается один на один с тревогой и страхом. Однако психологи подчеркивают: травмирует не сам факт разрыва, а то, как именно взрослые проходят этот путь.

Стоит ли сохранять брак "ради детей"? Как не втянуть ребенка в манипуляции? И что на самом деле чувствует малыш в эпицентре семейных конфликтов? Главред расскажет об этом более подробно.

видео дня

Семья как вселенная безопасности

Как объясняет психолог Юлия Латуненко, для ребенка семья — это не просто люди рядом. Это фундамент безопасности и весь его мир. Когда этот фундамент трещит, ребенок чувствует, будто земля уходит из-под ног.

Многие пары годами живут в состоянии "холодной войны", убеждая себя, что таким образом спасают ребенка от травмы развода. Но, предупреждает Юлия Латуненко, жизнь в атмосфере скрытой агрессии и неуважения формирует искаженную модель отношений.

Дети, которые растут в такой среде, во взрослой жизни не знают, как строить здоровую семью. Они видят только пример терпения и несчастья — и воспринимают это как норму. Так родители бессознательно оказывают ребенку "медвежью услугу".

Что именно травмирует ребенка во время развода

Сам по себе развод — это стресс. Но настоящие разрушения начинаются из-за безграмотных действий взрослых. Психолог выделяет три ключевых фактора.

1. Чувство вины и "магическое мышление"

Маленькие дети склонны считать себя центром мира. Когда родители расстаются, ребенок подсознательно думает: "Это из-за меня".

Он пытается "исправить" ситуацию — становится чрезмерно послушным или, наоборот, начинает болеть. Психосоматика становится способом объединить родителей хотя бы вокруг кровати больного ребенка.

2. Триангуляция и манипуляции

Худший сценарий — когда ребенка используют как инструмент в конфликте. Настройка против одного из родителей, обвинения, принуждение выбрать "правильную" сторону — все это разрывает ребенка изнутри, заставляя выбирать между двумя самыми дорогими людьми.

3. Эмоциональное исчезновение одного из родителей

После развода один из родителей (чаще тот, кто ушел из дома) постепенно исчезает из жизни ребенка. Для него это выглядит как личный отказ — и оставляет глубокую травму на годы.

Как уменьшить вред: советы психолога

Чтобы минимизировать травму, взрослым важно действовать зрело.

Говорите правду. Не выдумывайте истории о "командировках". Дети тонко чувствуют напряжение, а ложь только усиливает тревогу.

Снимайте ответственность. Регулярно повторяйте:"Ты в этом не виновата. Это наше взрослое решение. Мы тебя не бросим".

Расставайтесь как пара, а не как родители. Личные обиды и конфликты не должны касаться детей. Они имеют право видеть между вами уважение, даже если любовь закончилась.

Видео о том, как не травмировать ребенка во время развода, можно посмотреть здесь:

Когда нужна помощь

Если родители чувствуют, что не справляются сами, Юлия Латуненко советует обратиться за профессиональной поддержкой — в частности, к онлайн-терапевтическим группам, где можно проработать собственные травмы и научиться проходить кризисы без вреда для детей.

Развод — это экзамен на эмоциональную зрелость. Если вы решили завершить отношения, сделайте это цивилизованно, сохранив для ребенка главное — ощущение, что у него есть и мама, и папа.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юлия Латуненко

Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ.

Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

психолог бракоразводный процесс психология интересные новости дети
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:47Синоптик
Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:08Экономика
Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:51Stars
Реклама

Популярное

Ещё
Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Последние новости

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Реклама
03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

Реклама
21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

Реклама
16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять