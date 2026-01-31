Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

Развод — это стресс, но не приговор. Какие действия родителей разрушают психику ребенка и как сохранить с ним здоровую связь.

Что травмирует ребенка во время развода родителей больше всего

Как минимизировать травмирование ребенка во время развода

Развод родителей — это всегда землетрясение для детского мира. Привычная опора внезапно исчезает, и ребенок остается один на один с тревогой и страхом. Однако психологи подчеркивают: травмирует не сам факт разрыва, а то, как именно взрослые проходят этот путь.

Стоит ли сохранять брак "ради детей"? Как не втянуть ребенка в манипуляции? И что на самом деле чувствует малыш в эпицентре семейных конфликтов? Главред расскажет об этом более подробно.

Семья как вселенная безопасности

Как объясняет психолог Юлия Латуненко, для ребенка семья — это не просто люди рядом. Это фундамент безопасности и весь его мир. Когда этот фундамент трещит, ребенок чувствует, будто земля уходит из-под ног.

Многие пары годами живут в состоянии "холодной войны", убеждая себя, что таким образом спасают ребенка от травмы развода. Но, предупреждает Юлия Латуненко, жизнь в атмосфере скрытой агрессии и неуважения формирует искаженную модель отношений.

Дети, которые растут в такой среде, во взрослой жизни не знают, как строить здоровую семью. Они видят только пример терпения и несчастья — и воспринимают это как норму. Так родители бессознательно оказывают ребенку "медвежью услугу".

Что именно травмирует ребенка во время развода

Сам по себе развод — это стресс. Но настоящие разрушения начинаются из-за безграмотных действий взрослых. Психолог выделяет три ключевых фактора.

1. Чувство вины и "магическое мышление"

Маленькие дети склонны считать себя центром мира. Когда родители расстаются, ребенок подсознательно думает: "Это из-за меня".

Он пытается "исправить" ситуацию — становится чрезмерно послушным или, наоборот, начинает болеть. Психосоматика становится способом объединить родителей хотя бы вокруг кровати больного ребенка.

2. Триангуляция и манипуляции

Худший сценарий — когда ребенка используют как инструмент в конфликте. Настройка против одного из родителей, обвинения, принуждение выбрать "правильную" сторону — все это разрывает ребенка изнутри, заставляя выбирать между двумя самыми дорогими людьми.

3. Эмоциональное исчезновение одного из родителей

После развода один из родителей (чаще тот, кто ушел из дома) постепенно исчезает из жизни ребенка. Для него это выглядит как личный отказ — и оставляет глубокую травму на годы.

Как уменьшить вред: советы психолога

Чтобы минимизировать травму, взрослым важно действовать зрело.

Говорите правду. Не выдумывайте истории о "командировках". Дети тонко чувствуют напряжение, а ложь только усиливает тревогу.

Снимайте ответственность. Регулярно повторяйте:"Ты в этом не виновата. Это наше взрослое решение. Мы тебя не бросим".

Расставайтесь как пара, а не как родители. Личные обиды и конфликты не должны касаться детей. Они имеют право видеть между вами уважение, даже если любовь закончилась.

Когда нужна помощь

Если родители чувствуют, что не справляются сами, Юлия Латуненко советует обратиться за профессиональной поддержкой — в частности, к онлайн-терапевтическим группам, где можно проработать собственные травмы и научиться проходить кризисы без вреда для детей.

Развод — это экзамен на эмоциональную зрелость. Если вы решили завершить отношения, сделайте это цивилизованно, сохранив для ребенка главное — ощущение, что у него есть и мама, и папа.

О персоне: Юлия Латуненко Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ. Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.

