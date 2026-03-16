Россия готовит необычный удар по Украине — названы особенности и сроки

Россия может повторить нетипичную атаку на Украину уже в ближайшее время, причем атаки могут происходить в любое время суток, отметил военный эксперт.

https://glavred.info/war/rossiya-gotovit-neobychnyy-udar-po-ukraine-nazvany-osobennosti-i-sroki-10749449.html Ссылка скопирована

Россия нанесла новый необычный удар по Украине — названы сроки

О чем идет речь в материале:

Что известно о необычной атаке на Киев утром 16 марта

Массированный удар РФ может произойти в ближайшее время

Российские оккупационные войска могут нанести новый удар по Киеву, аналогичный тому, который произошел утром 16 марта. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

Не пропустите важное — присоединяйтесь к нам в WhatsApp. видео дня

По его словам, утренняя атака на центр столицы Украины носила нетипичный характер для российских обстрелов. По его мнению, такое решение могло быть принято в спешке.

Он предположил, что этот удар, вероятно, стал запоздалой реакцией российского командования, возможно, в ответ на атаку Москвы, хотя обстрелы Киева со стороны России происходят довольно регулярно. По его словам, примерно в девять утра в воздушном пространстве над столицей появились дроны типа Shahed.

Эксперт считает, что подобные атаки могут повториться даже в ближайшее время.

"Если они проведут анализ и выяснят, что это, по их мнению, дает эффективность нас "ловить", то вполне вероятно, что могут быть повторы, причем даже в ближайшее время", — сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что для этого российским войскам не нужно готовить масштабный комбинированный удар — достаточно нескольких ракет и нескольких десятков беспилотников. С учетом возможного вечернего запуска их количество может вырасти до нескольких десятков.

Жданов подчеркнул, что украинцам стоит быть готовыми к атакам в любое время суток, ведь война не происходит по расписанию, поэтому воздушное пространство необходимо контролировать круглосуточно, чтобы избежать неожиданных ударов. Он также добавил, что российская пропаганда уже использует последствия этой атаки в своих информационных целях.

"Их пропаганда сейчас будет радоваться. Из сотни беспилотников до Москвы ни один не долетел. Они запустили несколько десятков — обломки "Шахедов" валяются на Крещатике", — резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска могут готовить новую комбинированную атаку по Киевской области и непосредственно по столице. По информации мониторинговых каналов, удар вероятен в течение ближайших 72 часов.

В Кремле тем временем продолжают заявлять о якобы готовности к переговорному урегулированию войны, одновременно утверждая, что Украина к этому не готова. В частности, министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена достигать своих целей военным путем.

Параллельно Украина планирует начать испытания новой системы противовоздушной обороны, которая должна помочь противостоять российским баллистическим ударам. Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред