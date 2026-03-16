'Будем достигать целей на земле': в Кремле выступили с новым заявлением о войне

Кратко:
- Лавров заявляет, что Россия якобы готова к переговорному урегулированию войны
- В Кремле считают, что именно Украина к этому не готова
- Также Москва намерена добиваться своих целей военным путем
В Кремле продолжают заявлять о готовности к переговорному урегулированию войны, но считают, что Украина к этому не готова.
В частности, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться своих целей военным путем.
"К сожалению, эти договоренности, которых Россия придерживалась, начиная с 2022 года и вплоть до настоящего времени, саботируются украинской стороной", — сказал он, передает ТАСС.
По его словам, диктатор Владимир Путин "неоднократно подтверждал приверженность переговорному решению".
"Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку (Киев, – ред.) к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит", – добавил Лавров.
Кроме того, глава МИД РФ отметил, что не видит конструктивной роли Европейского Союза в вопросе урегулирования войны.
По его мнению, ЕС "полностью дискредитировал себя" как участник возможных переговоров о прекращении войны в Украине.
Завершение войны — что известно
Как сообщал Главред, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нашли "виновных" в том, что Украина и РФ не могут договориться о завершении войны. Причина якобы кроется в европейских странах.
Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Мединского к переговорному процессу свидетельствует о реальном отношении России к вопросу мира.
В то же время специальный представитель президента США Стив Уиткофф считает, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту.
О личности: Сергей Лавров
Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
