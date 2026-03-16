"Будем достигать целей на земле": в Кремле выступили с новым заявлением о войне

Мария Николишин
16 марта 2026, 18:20
Лавров также высказал свою позицию по поводу урегулирования конфликта путем переговоров.
Кратко:

  • Лавров заявляет, что Россия якобы готова к переговорному урегулированию войны
  • В Кремле считают, что именно Украина к этому не готова
  • Также Москва намерена добиваться своих целей военным путем

В Кремле продолжают заявлять о готовности к переговорному урегулированию войны, но считают, что Украина к этому не готова.

В частности, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что Москва намерена добиваться своих целей военным путем.

"К сожалению, эти договоренности, которых Россия придерживалась, начиная с 2022 года и вплоть до настоящего времени, саботируются украинской стороной", — сказал он, передает ТАСС.

По его словам, диктатор Владимир Путин "неоднократно подтверждал приверженность переговорному решению".

"Путин неоднократно подтверждал, что мы однозначно привержены переговорному решению. Но поскольку (Киев, – ред.) к этому не готов, мы будем достигать целей специальной военной операции на земле, что сейчас и происходит", – добавил Лавров.

Кроме того, глава МИД РФ отметил, что не видит конструктивной роли Европейского Союза в вопросе урегулирования войны.

По его мнению, ЕС "полностью дискредитировал себя" как участник возможных переговоров о прекращении войны в Украине.

Мирный план США из 20 пунктов
Мирный план США из 20 пунктов

Завершение войны — что известно

Как сообщал Главред, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле нашли "виновных" в том, что Украина и РФ не могут договориться о завершении войны. Причина якобы кроется в европейских странах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что возвращение помощника российского диктатора и военного преступника Владимира Мединского к переговорному процессу свидетельствует о реальном отношении России к вопросу мира.

В то же время специальный представитель президента США Стив Уиткофф считает, что переговорный процесс по прекращению войны России против Украины может приближаться к переломному моменту.

О личности: Сергей Лавров

Сергей Викторович Лавров — российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994–2004 годах — постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.

С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Последние новости

18:34

Какие животные приносили украинцам достаток и счастье: тайны фольклора

18:20

"Будем достигать целей на земле": в Кремле выступили с новым заявлением о войне

18:13

Много новичков: Ребров объявил состав на решающие матчи плей-офф к ЧМ-2026

17:59

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

17:58

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:57

Как вторая кожа: легкий макияж на каждый день с эффектом фотошопа покорил TikTokВидео

17:18

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

17:02

Удалила часть органа: украинская актриса пошла на рискованный шаг

16:55

Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

16:54

На Житомирщине значительно похолодает: стало известно, на сколько снизится температура

16:51

12 вещей, которые категорически запрещено сливать в раковину: об этом знают не все

16:41

Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

16:22

Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

16:02

Почему туи внезапно чернеют: как спасти деревья после зимы

15:45

7 привычек, которые могут обидеть вашу собаку: об этом мало кто задумывается

15:43

Три знака зодиака, которым вскоре очень повезет: кому улыбнётся удача

15:03

В центре Киева, вероятно, упал российский "Ланцет": в Минобороны прокомментировали провокацию

14:55

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

14:55

Не только в Киеве: в Украине есть ещё одна "Родина-мать" — где её можно увидеть

14:34

Современная французская классика: лучшие фильмы Изабель Юппер

14:23

Путин планирует напасть на одну из стран ЕС: Bild предупредил о новой угрозе

14:18

Имеет ли молитва силу без прощения: что говорит церковь

13:53

При каких условиях украинцы поддержали бы передачу Донбасса России: что показал опрос

13:50

Что означает слово "камизелька" и откуда оно взялось: знают далеко не все

13:25

ВСУ остановили оккупантов на Запорожском направлении и укрепили позиции – военный

13:17

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

13:17

Судье "Танцев со звездами" сделал предложение мужчина: "Самое легкое решение"

12:44

Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно произошло

12:28

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

12:19

"От меня получил": под горячую руку Трегубовой попал известный актер

11:53

Цены на овощи в Украине изменились: картофель дешевеет, а томаты дорожают

11:49

Тайна римского Колизея раскрыта: почему у него осталась только одна стена

11:44

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

11:32

Люди массово продают солнечные панели: эксперты назвали неожиданную причину

11:27

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 марта (обновляется)

11:21

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

11:10

Дзидзьо не узнать: певец поменял имидж и позаигрывал с известной певицейВидео

11:00

РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушкуФото

10:58

В армии РФ начали запрещать Telegram и заставляют переходить на новый мессенджер - ISW

10:46

Тюль снова засияют: секретный лайфхак, который спасает даже старые ткани

10:43

ДиКаприо с усами и Деми Мур в перьях: самые яркие образы на "Оскаре 2026"

10:23

Директор Львовского территориального управления Лопушанский отказался от должности в центральном аппарате НАБУ – экс-прокурор

10:07

Не забрал "Оскар" ради Украины: Шон Пенн удивил мир решением

09:55

"Наши сыновья не будут гибнуть за Украину": Орбан ужесточил риторику перед выборами

09:53

Почему 17 марта нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

09:06

Столб черного дыма виден за километры: дроны ударили по крупной нефтебазе в РФ

08:51

Победители Оскара 2026: как церемония разочаровала украинцев

08:48

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48

Запрет "свошникам" на въезд в ЕС - как Невзоров оценивает это решениемнение

08:32

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

