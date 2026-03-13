Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Путина заговорили о новых переговорах с Украиной и "совпадении интересов" с США

Руслана Заклинская
13 марта 2026, 14:14
Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия высоко оценивает роль Вашингтона в качестве посредника.
У Путина заговорили о новых переговорах с Украиной и 'совпадении интересов' с США
В Кремле заявили о "общих интересах" с США в вопросе санкций / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы Пескова:

  • РФ надеется на новый раунд переговоров
  • РФ ценит США как посредников
  • США ослабили санкции вынужденно, так как без ресурсов РФ рынок ждет коллапс

Кремль "сохраняет надежду" на проведение нового трехстороннего раунда переговоров по Украине. Однако конкретной даты и места для проведения встречи пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

По словам Пескова, контакты с американской стороной якобы дают Кремлю повод для оптимизма. Он подчеркнул, что Россия "высоко ценит" роль США как посредника в урегулировании так называемого "украинского кризиса".

видео дня

"РФ надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине, но времени и места для нового раунда пока нет", - заявил пресс-секретарь Путина.

Отдельно в Кремле отреагировали на решение США о временном ослаблении нефтяных санкций против РФ. Песков поспешил назвать это вынужденным шагом Запада для спасения энергорынков.

По его версии, мир якобы не может функционировать без российской нефти, а ослабление санкций - это "попытка стабилизации", без которой рынки якобы обречены на "нарастание кризиса". В то же время Песков сказал, что в настоящее время интересы России и США в отношении стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг
Цена на нефть / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, 12 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф встретился с российской делегацией во главе с посланником президента РФ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона планировала провести трехсторонние переговоры во вторник-среду в Турции, но встреча была перенесена американской стороной.

Как сообщал Главред, во время разговора 9 марта с президентом РФ Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о заинтересованности в скорейшем завершении войны в Украине. По его словам, сначала необходимо прекращение огня.

Читайте также:

О личности: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Дмитрий Песков война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Смена целей для усиления давления: РФ готовит удары по новым объектам, что известно

Смена целей для усиления давления: РФ готовит удары по новым объектам, что известно

15:03Украина
Под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

Под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

15:00Украина
Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности

14:56Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали Кремлю

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Гороскоп на завтра 14 марта: Тельцам - неудача, Козерогам - напряжение

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогноз

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогноз

Последние новости

15:25

"Советую не лаять": Лукашенко неожиданно пригрозил Украине и НАТО

15:18

"Сражайся ожесточенно": Дуэйн Джонсон обратился к украинскому военномуВидео

15:03

Смена целей для усиления давления: РФ готовит удары по новым объектам, что известноВидео

15:00

Под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Борейко

14:56

Войска РФ продвинулись на важном участке фронта: раскрыты подробности

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
14:56

Украинцев призвали не выбрасывать старые компакт-диски: в чем причина

14:49

Врезал 5-балльный шторм: Украина под атакой магнитной бури

14:43

Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

14:14

У Путина заговорили о новых переговорах с Украиной и "совпадении интересов" с США

Реклама
14:09

Украинское слово с более чем 40 синонимами: что такое "хуга" и почему оно такое уникальное

14:05

Бонни из "Дневников вампира" родила первенца и показала его лицо — детали

14:00

"Тело не любит насилия": Наталья Татаринцева рассказала секреты подготовки к летуВидео

13:48

Обойдется дорогим ремонтом: основные ошибки водителей при экономии топливаВидео

13:46

Как избавиться от плесени на стенах: это можно сделать без ремонта

13:31

Продают за копейки: секонд-хенд в богатом районе скрывал "сокровища"Видео

13:19

Татьяна Литвинова показала стильные образы на весну

13:11

Стало известно, сколько дорог госзначения в Украине находятся в аварийном состоянии

13:01

"Сегодня не стало": скончался звезда фильма "Приключения Электроника"

12:55

РФ создала новую ракету Х-101П для ударов по Украине и готовит пуск - что известно

12:49

Сестра Ефросининой с внучкой Ющенко надули губы для фотосессии

Реклама
12:44

Заморозки и штормовой ветер: какие области Украины окажутся под ударом непогоды

12:27

Сорняки высохнут и превратятся в пыль: простой рецепт для огородаВидео

12:27

Не для слабонервных: Синди Кроуфорд без макияжа показала утренние ритуалы

12:09

Секретный дом без окон в Манхэттене: что скрывает 29-этажный гигант

12:04

В Украине значительно вырастут стипендии: кто и сколько получит

11:58

Девушка "обратила вспять" старение своих родителей: что помогло

11:43

"Плохая история": Танчинец появился с новой женой и заговорил о детях

11:34

Проезд дорожает по Украине: где уже подняли цены, кто сдерживает тарифы и почему это неизбежно

11:33

Готовил покушение на Билецкого: СБУ поймала агента РФ в рядах ВСУФотоВидео

11:16

В Ровенской области ухудшится погода: синоптики предупреждают об опасности

11:04

Названы новые цены на овощи в Украине: что подешевело

11:00

Когда завершат ремонт дорог после зимы: что говорят в Агентстве восстановления

10:59

"Цены взлетят в космос": озвучен тревожный прогноз по стоимости нефтиВидео

10:30

Не дайте себя обмануть: как разоблачить лжеца за 10 секунд

10:10

Наталка Денисенко высказалась о своей беременности: "Решу поделиться"

10:00

Прекращение огня может навредить Украине: в США заняли неожиданную позицию

09:46

"Прилеты" и пожар: Россия ударила дронами по порту в Одесской области

09:35

Назвали Трампа "щенком Путина": в США резко возмутились из-за отмены санкций против РФ

09:11

РФ готовит новый массированный удар: в СНБО предупредили о серьезной угрозе

09:09

Цена бензина может побить новый рекорд: сколько будет стоит литр топлива

Реклама
09:02

Секреты советского фастфуда: топ-10 блюд уличного меню СССР

08:27

Войска РФ изменили фокус наступления: где интенсивность штурмов зашкаливает

07:44

Россия ночью атаковала Балаклею дронами: повреждены жилые дома

07:41

Почему реакция Киева только усиливает власть Орбана: Андрусив объяснил причинумнение

07:00

США временно открыли рынок для российской нефти: в чем причина

05:50

Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

05:13

Так выглядела "роскошь" в СССР: за какими вещами охотились советские люди

04:41

Настоящие советские богачи: 5 профессий, которые ломали миф СССР о "равенстве"

04:25

Россия официально "перерисовала" границы Украины: какой город отдали КремлюВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с лисой за 23 секунды

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять