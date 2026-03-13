У Путина заговорили о новых переговорах с Украиной и 'совпадении интересов' с США

Пресс-секретарь Путина заявил, что Россия высоко оценивает роль Вашингтона в качестве посредника.

В Кремле заявили о "общих интересах" с США в вопросе санкций / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Ключевые тезисы Пескова:

РФ надеется на новый раунд переговоров

РФ ценит США как посредников

США ослабили санкции вынужденно, так как без ресурсов РФ рынок ждет коллапс

Кремль "сохраняет надежду" на проведение нового трехстороннего раунда переговоров по Украине. Однако конкретной даты и места для проведения встречи пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

По словам Пескова, контакты с американской стороной якобы дают Кремлю повод для оптимизма. Он подчеркнул, что Россия "высоко ценит" роль США как посредника в урегулировании так называемого "украинского кризиса".

"РФ надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине, но времени и места для нового раунда пока нет", - заявил пресс-секретарь Путина.

Отдельно в Кремле отреагировали на решение США о временном ослаблении нефтяных санкций против РФ. Песков поспешил назвать это вынужденным шагом Запада для спасения энергорынков.

По его версии, мир якобы не может функционировать без российской нефти, а ослабление санкций - это "попытка стабилизации", без которой рынки якобы обречены на "нарастание кризиса". В то же время Песков сказал, что в настоящее время интересы России и США в отношении стабилизации глобальных энергорынков совпадают.

Цена на нефть / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, 12 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф встретился с российской делегацией во главе с посланником президента РФ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона планировала провести трехсторонние переговоры во вторник-среду в Турции, но встреча была перенесена американской стороной.

Как сообщал Главред, во время разговора 9 марта с президентом РФ Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о заинтересованности в скорейшем завершении войны в Украине. По его словам, сначала необходимо прекращение огня.

О личности: Дмитрий Песков Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

