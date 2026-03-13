У Путина заговорили о новых переговорах с Украиной и 'совпадении интересов' с США

Ключевые тезисы Пескова:
- РФ надеется на новый раунд переговоров
- РФ ценит США как посредников
- США ослабили санкции вынужденно, так как без ресурсов РФ рынок ждет коллапс
Кремль "сохраняет надежду" на проведение нового трехстороннего раунда переговоров по Украине. Однако конкретной даты и места для проведения встречи пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.
По словам Пескова, контакты с американской стороной якобы дают Кремлю повод для оптимизма. Он подчеркнул, что Россия "высоко ценит" роль США как посредника в урегулировании так называемого "украинского кризиса".
"РФ надеется на продолжение трехсторонних переговоров по Украине, но времени и места для нового раунда пока нет", - заявил пресс-секретарь Путина.
Отдельно в Кремле отреагировали на решение США о временном ослаблении нефтяных санкций против РФ. Песков поспешил назвать это вынужденным шагом Запада для спасения энергорынков.
По его версии, мир якобы не может функционировать без российской нефти, а ослабление санкций - это "попытка стабилизации", без которой рынки якобы обречены на "нарастание кризиса". В то же время Песков сказал, что в настоящее время интересы России и США в отношении стабилизации глобальных энергорынков совпадают.
Мирные переговоры - последние новости
Напомним, 12 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф встретился с российской делегацией во главе с посланником президента РФ Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона планировала провести трехсторонние переговоры во вторник-среду в Турции, но встреча была перенесена американской стороной.
Как сообщал Главред, во время разговора 9 марта с президентом РФ Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил о заинтересованности в скорейшем завершении войны в Украине. По его словам, сначала необходимо прекращение огня.
О личности: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
