Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан

Пока мир следит за войной в Иране, Россия получает экономические "плюшки" от этих событий и определяет цели для ударов по Украине весной-летом, отметил Свитан.

Россия весной-летом будет бить по водоснабжению и логистике, мосты в Киеве под угрозой – Свитан / Коллаж: Главред

Военная операция США и Израиля против Ирана, вне всякого сомнения, окажет свое влияние на войну в Украине. Так, например, президент Зеленский заявлял, что мы можем столкнуться с трудностями в получении ракет для защиты неба, поскольку Штатам и их союзникам на Ближнем Востоке все это может понадобиться для самообороны, в частности, те же ракеты для комплексов Patriot. Впрочем, Трамп уверял, что запасы оружия США сейчас на "самом высоком уровне", хотя и не соответствуют его ожиданиям.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор истребительной авиации Роман Свитан рассказал Главреду, каких вооружений может лишиться Украина из-за войны на Ближнем Востоке, грозит ли нам "ракетный голод", что Путин будет делать с украинским фронтом и тылом, пока мир следит за событиями вокруг Ирана, как с наступлениям тепла Россия изменит цели ракетных ударов, какие "плюшки" получит Россия от ближневосточной войны, зачем Путин "слил" трех своих друзей, а также почему апокалипсис в российской экономике не отменяется.

Как война в Иране может отразиться на поставках вооружений Украине? В частности, насколько ощутимым для нас может стать дефицит ракет для ПВО в ближайшие месяцы?

В войну США и Израиля против Ирана могут быть втянуты другие страны, в частности, страны Европы и сама Украина. Это стало бы серьезной проблемой для нас. Если же боевые задачи будут выполнять только Штаты и Израиль, у нас разве что могут возникнуть проблемы, связанные с недостатком ракет PAC-2 и PAC-3 для Patriot, да и то не сразу.

Мы не почувствуем нехватки ракет для ПВО завтра-послезавтра. Ведь поставки в Украину идут с европейских складов, затем европейцы пополняют свои запасы с американских складов. В войне против Ирана американцы и их союзники на данном этапе расходуют ракеты для Patriot, находящиеся на Ближнем Востоке, где есть свои склады у саудитов и других. Также там есть американские базы, плюс подошли американские авианосцы – всюду есть Patriot. Так что пока расход этих ракет идет с местных баз и складов.

Если война в Иране затянется, это ударит по Украине, в частности, будет не хватать ракет для Patriot, отметил Свитан / Скриншот

Однако, если операция против Ирана затянется, все будет иначе. Иран может играть в долгую, несмотря на то, что он будет наполовину разрушен и опустошен. И вот такая игра в долгую на Ближнем Востоке неминуемо ударит по Украине, в частности, мы можем столкнуться с недостатком ракет для Patriot. Если же в эту войну втянутся европейские государства, а, тем более, если туда втянут нас, нам не хватит не то что вооружений, чтобы противостоять России, а еще и людей (если часть личного состава отправят на Ближний Восток прикрывать американцев и израильтян).

В общем, мы столкнемся с серьезнейшими проблемами в случае затяжной войны против Ирана. Поэтому нам важно пытаться "отморозиться" от этой темы. Это не наша война: нам не выгодно ни наше участие в ней, ни втягивание в ее воронку европейских стран.

Если американцы уложатся в те временные рамки, о которых говорил Трамп, когда прогнозировал, что эта операция продлится 4-5 недель, то "ракетный голод" Украине не грозит?

Да, не грозит. 4-5 недель – это "золотой месяц" для американцев, то есть период, когда они смогут использовать максимальное количество средств поражения. Необходимое количество сил и средств для ведения операции в течение месяца у американцев уже есть, и, соответственно, это нас никак не коснется.

Так что, если "войнушка" на Ближнем Востоке закончится до апреля, Украина ничего не почувствует, и негативных последствий для нас не будет. Если война затянется, у нас начнутся проблемы.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о последствиях войны в Иране для Украины и России, а также об изменении целей российских ракетных ударов по Украине весной-летом:

Есть ли угроза, что Россия попытается воспользоваться окном возможностей, когда все внимание приковано к Ирану, чтобы истощить нашу ПВО и запасы ракет? Может ли РФ увеличить интенсивность ударов по нам, понимая, что сейчас Украине особо помогать не будут?

Истощение наших запасов связано в основном с использованием россиянами крылатых ракет. По Гераням ракетами мы стараемся не работать – по ним работают пулеметы, зенитки, дроны-перехватчики, ПЗРК, ЗРК малой дальности, которые нам передают в основном европейцы. Если европейцев втянут в ближневосточную войну, то мы всего этого не увидим. Если не втянут, то мы как получали ракеты малой дальности, так и будем получать.

Ракет против российских крылатых ракет нам, в принципе, хватает. Ведь мы уже получили Mirage, на которых используются французские ракеты MICA. Также у нас есть часть британских ракет. В конце концов, F-16 могут даже пушками работать – да, это неудобно и опасно, но по крылатым ракетам можно работать даже так.

Проблемой для нас будет только российская баллистика, поскольку противобаллистических ракет у нас мало, и много их не будет. России даже нет особого смысла "высушивать" нашу противобаллистическую систему, ведь она и так способна дотянуться баллистикой вглубь нашей территории как минимум на 500 км.

Чтобы остановить российские удары баллистическими ракетами по нашей территории, нам нужна своя баллистика. Зеркальными ударами мы бы на раз-два остановили запуски баллистики россиянами: если в ответ на любой удар баллистикой по украинской территории на Москву уйдет десяток наших ракет, следующих ударов по Украине уже просто не будет, и россияне очень захотят договориться, чтобы баллистика не применялась вообще. Ведь Москва – это "священная корова".

Пока что баллистики у нас нет, потому крайне важно ускорить производство баллистических ракет средней дальности (500 км), которые будут доставать до Москвы. Или же эти ракеты нужно где-то закупить. Один из вариантов – дождаться производства британо-германской баллистической ракеты. Эта ракета, в принципе, может к нам попасть, она для нас и создается.

Только удары по Москве заставят Россию прекратить бить баллистикой по Украине, считает Свитан / Коллаж: Главред, фото:ГосЧС

К слову, тут хотела бы уточнить один момент по поводу российских ударов по Украине. Зеленский говорил, что весной россияне не собираются уменьшать количество и цинизм ударов, и сосредоточатся на критической инфраструктуре. По вашему прогнозу, как изменятся цели российских ударов с наступлением тепла и весны, на что сместится акцент с энергетики?

На логистику: железные дороги, автодороги, мосты, тяговые подстанции и на все остальное, что связано с перемещениями. Именно весной начинаются активные передвижения, в отличие от зимы, когда нет возможности проводить масштабные наступательные операции. Потому Россия будет активнее наносить удары по логистике.

Плюс РФ будет бить по водоснабжению и инфраструктурным объектам такого плана, чтобы оказывать давление на украинское общество. По энергетике удары будут, но постольку-поскольку, так как уже сейчас, при плюсовых температурах, начинается снижение потребления электроэнергии. Так что до осени россияне будут наносить удары по вышеназванным целям.

Кроме того, сейчас на поле боя россияне вырабатывают основные прошлогодние ресурсы (резерв), поэтому на некоторых направлениях возможно снижение интенсивности боевых действий. Но локационно они однозначно будут оставлять возможность осуществлять массированные удары на фронте, особенно ближе к 9 мая.

Сейчас у России начнется период накопления, так называемой, оперативной паузы со снижением либо остановкой боевых действий. Производимые в это время средства и боеприпасы, а также постановка в строй личного состава будут накапливаться для использования в летнюю кампанию 2026 года, которая может стартовать в начале лета или ближе к осени, под туманы, как это было в 2025-м.

Так что на поле боя у россиян не будет никаких серьезных положительных изменений в ближайшие месяцы, зато они будут активно давить на наши тылы, нанося удары баллистическими и крылатыми ракетами.

Единственный момент – за счет войны на Ближнем Востоке может уменьшиться использование Россией Гераней по нам, поскольку часть Гераней сейчас пойдет на Иран, а не полетит на наши головы. Пожалуй, это единственный профит от войны на Ближнем Востоке для Украины.

Когда вы говорите о том, что теперь Россия сосредоточится на ударах по логистике, о чем именно идет речь – будет вестись работа по прифронтовым территориям или по всей территории Украины? Условно говоря, под угрозой ли мосты в Киеве?

Мосты всегда под угрозой, особенно стратегического значения. Киевские – тем более. Дальности российских баллистических ракет хватает, чтобы бить по Киеву в том числе. Так что все киевские, днепровские и запорожские мосты под угрозой.

Все киевские, днепровские и запорожские мосты под угрозой удара РФ, предостерег Свитан / Фото: УНИАН

Помимо мостов такого уровня, есть масса узлов, железнодорожных и автомобильных развязок, мостов и путепроводов, которые можно разрушить одной баллистической ракетой. Или, по крайней мере, остановить логистические движение ударом по ним. Россияне заинтересованы именно в этом, например, в выбивании нашего тягового железнодорожного состава, то есть тепловозов и электровозов. Нам, кстати, это тоже нужно делать, потому что противник использует все это для переброски российской армии и техники.

В общем, разрушение нашей логистики будет основной задачей России весной и летом 2026 года. Для решения этой задачи в ход пойдут баллистические, крылатые ракеты и Герани.

Важный момент – сейчас растет процент уничтожения нами российских Гераней. Тут мы в плюсе, потому что начали создавать серьезную фронтовую ПВО – не купольную, а барьерную. Это хорошо показал, например, 3-й корпус Билецкого.

Однако основным противодронным механизмом остаются ракеты малой дальности. Вполне возможно, что дроны вскоре просто не смогут к нам залетать – мы их будем сбивать уже на линии фронта. Тогда останутся только ракеты. По крылатым ракетам хорошо работают зенитно-ракетные комплексы и наши истребители: очень часто мы сбиваем их все, даже если их по нам запущены десятки.

Потому проблемой для нас остается только российская баллистика. От нее прикрыты разве что Киев и Днепр, но и до них РФ добирается баллистикой. А другие города, особенно прифронтовые, даже такого прикрытия не имеют. Потому у нас проблемы в Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Харькове, Сумах и Чернигове. Против баллистики на данный момент оптимальный вариант – это только зеркальные удары.

Может ли Россия начать оказывать более активную поддержку Ирану, не ограничиваясь только Геранями, о которых вы говорили? Если – да, то можем ли мы рассчитывать на некоторое облегчение на фронте, связанное с тем, что Россия будет вынуждена рассеивать свое внимание и отвлекаться на войну на Ближнем Востоке?

Все будет зависеть от того, как долго продлится война против Ирана. Если 4-5 недель, то мы не успеем ничего почувствовать – ни облегчения, ни дополнительных проблем. Если будет игра в долгую, россиянам придется обращать внимание на Иран.

Но! Судя по бездействию Путина, вероятнее всего, он договорился с Трампом о том, что Россия сдаст Мадуро, то есть Венесуэлу, и Хаменеи, то есть Иран, и Кубу. То есть Путин пообещал сдать своих друзей в обмен на то, что Трамп сдаст Украину. Потому Трамп и прессует Украину, заставляя согласиться на капитуляцию. Это делается очень явно. Однако все эти аргументы вроде "у вас нет козырей", "вы меньше России", "у вас меньше населения" выглядят несколько странно на фоне той же войны на Ближнем Востоке: если мы меньше России, и потому должны сдаться, так пускай тогда отдадут Ирану Израиль – он же тоже меньше. Логика та же. Иран, вообще, больше Израиля примерно в 100 раз по площади и в 10 раз по населению. У нас тогда соотношение с Россией намного выгоднее.

Раз Трамп подталкивает нас к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк". А если есть "договорняк", то Россия не будет открыто помогать Ирану. И по заявлениям российской верхушки уже видно, что они "морозятся" от войны против Ирана.

Путин сдал Трампу трех своих друзей, Куба станет следующей после Ирана, считает Свитан / Фото: Кремль

Однако в скрытом режиме РФ помогать Ирану будет, например, будет помогать в выполнении определенных задач, поставлять Герани и пр. Не исключаю, что в той же Алабуге они могут собирать шахеды. Отмечу, Герань – это не иранский шахед, а российско-китайский продукт. Вот сейчас иранские инженеры могут приехать в Алабугу и собирать там шахеды для Ирана. А там большое производство, где собирают несколько сотен единиц в сутки. То есть определенный поток может пойти на Иран. Безусловно, это уменьшит количество российских Гераней, которые будут лететь по нам.

Взгляните, Россия уже стала использовать всего до сотни Гераней в сутки с момента начала операции против Ирана, тогда как раньше она запускала 300-500 единиц. Скорее всего, поток уже пошел в Иран.

Стрелковое вооружение, которое российские войска используют на фронте в Украине, Россия точно поставлять Ирану не будет – вряд ли где-то будут наземные операции. В этом моменте нам вряд ли поможет ближневосточная война и отвлечение внимания РФ.

Иран также может потянуть какие-то ракеты из России. Скорее всего, заберет Fateh и Zolfaghar, которые иранцы несколько лет назад положили в России. Но это "не по нашу голову": ни одна иранская ракета к нам за все это время не прилетела. Зато прилетали северокорейские KN-23. За последние два года по Украине не прилетел ни один иранский шахед, а за все время полномасштабки – ни одна иранская ракета. Причем иранское правительство, когда заключало договор с Россией, четко прописало, что Крым – это Украина. Иранцы действовали так, исходя из своих собственных интересов: они тоже не хотят быть разорваны. Так что, может быть, Иран заберет еще свои ракеты у России.

А так, все, как и раньше, будет по нам лететь.

Еще одним очевидным следствием конфликта в Персидском заливе стал рост цен на нефть, что увеличивает доходы российского бюджета. Насколько этот финансовый бонус, который сейчас получает Россия, позволит Кремлю укрепиться и напитать свой бюджет войны?

Путин "с барского плеча" отдал Трампу Венесуэлу, Иран и Кубу, потому что понимал, что это приведет к росту цен на нефть. Третья часть всего нефтяного потока идет через Ормузский пролив, а, поскольку из-за боевых действий этот поток сократился, это, естественно, привело к росту цен. И Россия сейчас получит как минимум в полтора раз больше нефтедолларов, чем до войны на Ближнем Востоке. Потому РФ – бенефициар этой войны.

Кроме того, США снова позволили Индии закупать нефть у России. А это большие деньги. Плюс Китай переключит на себя трафик российской и иранской нефти. Потому Россия точно получит существенные экономические "плюшки" от всех этих процессов.

Естественно, Москва заинтересована в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке никогда не заканчивался, ведь цены на нефть растут, а российская нефть вновь стала востребованной на рынке. А еще иранцы, которые накопили валюту, будут покупать у России вооружения.

Россия – бенефициар войны на Ближнем Востоке, подчеркнул Свитан / Фото: kremlin.ru

На 2026 год для российской экономики рисовали весьма апокалиптические сценарии. Теперь, с учетом новых обстоятельств, эти сценарии перечеркиваются? То есть российскую экономику удастся спасти благодаря росту цен на нефть, или это будет временная передышка?

Пока на Ближнем Востоке идет война, российской экономике ничего не угрожает. Как только война прекратится, снова начнет тикать счетчик, отсчитывающий время до конца экономики РФ. Потому нам очень важно остановить войну на Ближнем Востоке. Чем раньше это случится, тем быстрее станет вновь провисать цена на нефть. Вряд ли, конечно, цена нефть обвалится до 20 долларов за баррель, как это было при СССР, но себестоимость добычи нефти в России значительно выше (40-45 долларов), чем была в Советском Союзе (14-15 долларов). Если цена на российский Urals опустится ниже 40 долларов, это будет началом конца российской экономики. А конец российской экономики – это начала конца Российской Федерации как таковой, потому что в этом случае она неизбежно повторит путь Советского Союза.

Кстати, это наша стратегическая задача, потому что только так – через развал, или самороспуск РФ, через крах российской экономики, через уничтожение российской нефтегазовой отрасли и снижение потока нефтедолларов в российскую казну – мы придем к миру. У нас другого варианта нет. Победить Россию мы можем, только развалив ее изнутри и распустив ее, как СССР.

Насколько ослабляет Россию планомерное устранение ее партнеров и друзей? Мы уже упоминали Венесуэлу и Иран, плюс, как вы говорите, Куба на подходе. Лишаясь партнеров, России станет сложнее воевать?

Наоборот, России легче. Это для нее был груз, который сейчас она сбрасывает. Вы думаете, Куба что-то давала России? Да Куба была геморрой для Советского Союза и есть для России! Венесуэла и иранский режим – тот же геморрой. РФ была вынуждена этим геморроем заниматься, потому что у иранского режима аятолл было определенное влияние на Ближнем Востоке. Однако исчезновение этого механизма улучшает экономические позиции РФ, поскольку не нужно тратиться на всю эту белиберду.

России выгоднее быть "присоской" у Китая. Китай терпит россиян, для него это сейчас расходники. Но он при этом не в минусе, ведь он дешевле покупает российские энергоносители, продает свои товары на российском рынке и пр. Но, в принципе, Россия для Китая – это такой же геморрой.

В общем, сейчас Россия избавляется для трех серьезных проблем для своей экономики: Венесуэлы, Ирана и в перспективе – Кубы. Поэтому Путин и разменял три эти геморройные темы на получение профита по Украине.

Россия – это геморрой для Китая, отметил Свитан / Скриншот

К слову, как вы думаете, для Путина что-то изменила участь Хаменеи и Мадуро? Это подтолкнет его пересматривать протокол собственной безопасности и в чем-то менять поведение? Боится ли Путин, что с ним и его окружением в какой-то момент Штаты могут поступить так же?

До Трампа у власти был Байден, и тогда Путин готовился к любым вариантам. После прихода Трампа страх Путина уменьшился, ведь он понимает, что нынешний американский президент вряд ли предпримет против него такие же действия, как против Мадуро или Хаменеи. Все-таки Россия – ядерная держава: нельзя просто так взять и отминусовать лидера ядерного государства, так как это может спровоцировать ядерный ответ. На такой случай предусмотрены протоколы возмездия. Так, например, в ответ на устранение Путина можно будет получить несколько ударов по Белому дому, от которых отбиться не удастся.

Путин все это прекрасно понимает, потому вряд ли после случившегося с Мадуро и Хаменеи он пересматривает свой протокол безопасности. Скорее, это протокол был изменен раньше – когда Путин увидел, как закончил жизнь лидер Ливии. Разве что в этот протокол могут быть внесены корректировки в связи с возросшими возможностями американцев и их сателлитов, но не более того. Ничего глобального для Путина не произошло. Тем более, сдавая эти три режима, Путин прекрасно понимал, чем все может закончиться для их лидеров.

По сути, Путин благословил Трампа на все эти действия в отношении российских друзей.

Стопроцентно. Без этого Трамп, вероятнее всего, не принял бы решение об уничтожении Хаменеи или захвате Мадуро. Путин точно в этом участвовал: все это делалось либо с его реального согласия, либо с его молчаливого согласия.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

