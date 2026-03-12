Укр
СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - Генштаб

Руслана Заклинская
12 марта 2026, 19:25
В районе Гуляйполя украинские защитники "приземлили" сразу два российских БПЛА.
ВСУ уничтожили дорогостоящие БПЛА оккупантов

Главное:

  • ВСУ уничтожили два разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР"
  • Дроны использовались для разведки и корректировки артиллерии
  • Стоимость БПЛА - более 300 тыс. долларов

Силы беспилотных систем ВСУ успешно отработали по воздушным целям врага в районе Гуляйполя Запорожской области. Украинским защитникам удалось ликвидировать два дорогостоящих разведывательных беспилотника оккупантов "Мерлин-ВР". Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Как отметили в Генштабе, российские оккупанты используют эти БПЛА для выявления позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня. Потеря такой техники существенно ограничивает возможности врага на этом участке фронта.

видео дня

Уничтожение "Мерлин-ВР" является ощутимым ударом по бюджету агрессора. Ориентировочная стоимость одного такого аппарата составляет более 300 тысяч долларов США. Таким образом, за один боевой выход наши операторы дронов "приземлили" вражеской техники на сумму более 600 тысяч долларов.

Смотрите видео уничтожения российских БПЛА:

Уничтожение российских БПЛА / Фото: скриншот

Ликвидация вражеского вооружения - последние новости

Напомним, 9 марта подразделения ССО нанесли удары по военным объектам противника. Были уничтожены четыре радиолокационные станции в Крыму, в частности РЛС 5Н84А "Оборона-14" и РЛС "Небо-У", а также элемент командного пункта бригады морской пехоты РФ в районе Зачатовки в Донецкой области.

Также 2 марта в результате ударов по военно-морской базе "Новороссийск" в РФ повреждены фрегаты Черноморского флота "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Из-за этого количество ракет "Калибр", которые Россия может запустить по Украине, уменьшится.

Как ранее сообщал Главред, в феврале спецподразделение ГУР Украины "Призраки" нанесло точные удары по кораблям, катерам и авиации РФ. Уничтожен сторожевой корабль проекта 22460 "Охотник", радиолокационная станция С-400, БПЛА "Форпост", морской буксир 1496М1, корабль 16640, десантный катер 02510 "БК-16" и вертолет Ка-27.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

15:41

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

15:18

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

15:18

Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

15:05

Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара

14:46

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

14:30

На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекордВидео

14:24

Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

14:19

РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

14:09

В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

14:07

Тля боится этого запаха: поможет кожура мандарина

