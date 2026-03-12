"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

Вы узнаете:
- Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая официально зарегистрируют брак
- Почему экс-министр принял такое решение
Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба решился официально зарегистрировать брак со своей возлюбленной Светланой Павелецкой. Об этом пара рассказала в интервью Славе Демину.
Бывший министр признался, что официальная регистрация не так важна для него, ведь она не усилит чувства, которые влюбленные испытывают друг к другу. Но Кулеба подчеркнул, что это важно для Светланы, поэтому он прислушался к партнерше. Пара уже подала заявление на регистрацию брака в "Дие".
"Я не стану больше любить Свету, а Света не станет больше любить меня из-за того, что мы официально зарегистрируемся. За этот год я понял, что, извините за такую банальность, но для женщины это важная история. Если это делает мою женщину счастливой, если это дает ей дополнительный прилив счастья и уверенности, то я счастлив делать ее счастливой", — высказался Дмитрий.
Пара призналась, что не планирует никакого традиционного празднования. Регистрация брака назначена на конец мая, но вместо официальной даты свадьбы Дмитрий и Светлана планируют использовать для празднования годовщин 26 октября — день, когда они начали жить вместе.
"Дата просто чтобы зарегистрировать брак, а годовщину мы всегда будем праздновать в тот день, когда мы начали жить вместе", — сообщил Кулеба.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Валентина Хамайко поделилась подробностями инцидента, который превратил ее утро в настоящий кошмар. Ведущая отправила 7-летнего сына Андрея выгулять собак, но мальчик, у которого не было с собой телефона, не вернулся домой.
Также слухи о возможном романе Тараса Цимбалюка и Елены Светлицкой вспыхнули с новой силой после их совместного появления на премьере сериала "Тиха Нава". Бывший "Холостяк" ответил на вопрос о статусе своих отношений с актрисой.
Вас может заинтересовать:
- Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара
- Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением
- "Бегаем по лесу с криками": известная ведущая заявила о пропаже ребенка
О персоне: Дмитрий Кулеба
Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред