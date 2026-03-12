"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

Пара решилась официально зарегистрировать отношения.

Дмитрий Кулеба свадьба / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Светлана Павелецкая

Дмитрий Кулеба и Светлана Павелецкая официально зарегистрируют брак

Почему экс-министр принял такое решение

Экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба решился официально зарегистрировать брак со своей возлюбленной Светланой Павелецкой. Об этом пара рассказала в интервью Славе Демину.

Бывший министр признался, что официальная регистрация не так важна для него, ведь она не усилит чувства, которые влюбленные испытывают друг к другу. Но Кулеба подчеркнул, что это важно для Светланы, поэтому он прислушался к партнерше. Пара уже подала заявление на регистрацию брака в "Дие".

Дмитрий Кулеба женится / скрин из видео

"Я не стану больше любить Свету, а Света не станет больше любить меня из-за того, что мы официально зарегистрируемся. За этот год я понял, что, извините за такую банальность, но для женщины это важная история. Если это делает мою женщину счастливой, если это дает ей дополнительный прилив счастья и уверенности, то я счастлив делать ее счастливой", — высказался Дмитрий.

Пара призналась, что не планирует никакого традиционного празднования. Регистрация брака назначена на конец мая, но вместо официальной даты свадьбы Дмитрий и Светлана планируют использовать для празднования годовщин 26 октября — день, когда они начали жить вместе.

Светлана Павелецкая - невеста Дмитрия Кулебы / фото: instagram.com, Светлана Павелецкая

"Дата просто чтобы зарегистрировать брак, а годовщину мы всегда будем праздновать в тот день, когда мы начали жить вместе", — сообщил Кулеба.

О персоне: Дмитрий Кулеба Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года и по 5 сентября 2024, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории председатель внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

