Рассказываем о маркировке на упаковке чая, которая может выдать истинное качество продукта.

https://glavred.info/life/yak-vibrati-spravdi-yakisniy-chay-2-poznachki-na-upakovci-vidayut-deshevu-pidrobku-10748441.html Ссылка скопирована

Как выбрать действительно качественный чай - лайфхак, как определить качество чая/ Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как отличить качественный чай от некачественного

Как определить качество чая

На что обратить внимание на упаковке

Когда мы выбираем чай в супермаркете, часто ориентируемся на яркую упаковку и громкие обещания производителя. Однако именно мелкие детали на этикетке могут рассказать больше о реальном качестве продукта, чем любые рекламные слоганы. Главред расскажет о двух важных отметках на упаковке, которые сигнализируют о некачественном продукте

Что означает CTC и почему это важно

CTC — это аббревиатура от Crush, Tear, Curl ("раздавить, разорвать, скрутить"). Такой метод производства предполагает, что чайные листья пропускают через специальные валики, которые измельчают их в мелкие гранулы. Благодаря этому напиток заваривается быстро, имеет насыщенный темный цвет и выраженную крепость с горьковатым привкусом.

видео дня

Однако за эти характеристики приходится платить потерей аромата и полезных эфирных масел. В процессе CTC разрушается структура листа, исчезает богатство вкуса, а напиток становится однообразным и резким. Если вы ищете чай с глубоким ароматом и естественной мягкостью, рекомендуем избегать продукции с пометкой CTC.

Маркировка страны-производителя

Еще один нюанс, на который стоит обращать внимание, — это надпись "Made in Germany", "Made in Poland" или "Произведено в ЕС". Такие пометки создают впечатление высоких стандартов, но на самом деле говорят только о месте фасовки или упаковки. В странах Европы чай не выращивают, поэтому на заводы поступает дешевая чайная пыль из разных регионов мира. После этого ее фасуют и продают как якобы элитный продукт.

Качественный чай всегда имеет четкую маркировку страны происхождения сырья — Индия, Китай, Шри-Ланка, Кения или другие регионы, где действительно выращивают чайные плантации. Если на упаковке указана только страна упаковки, это сигнал, что продукт может быть далек от премиального уровня.

В чем разница между черным и зеленым чаем / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: Kurazh Kurazh — это украинское онлайн-издание, работающее под лозунгом "Media for inspiration" и охватывающее широкий спектр тем: новости мира, шоу-бизнес, моду, кулинарию, технологии, здоровье и лайфстайл. Сайт функционирует с 2022 года, публикует материалы в формате новостей, советов и эксклюзивных историй. Kurazh.org позиционирует себя как современное украинское медиа, ориентированное на сочетание информационной и развлекательной составляющей для широкой аудитории, с акцентом на вдохновение и культурные тренды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред