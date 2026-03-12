Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

Вы узнаете:
- Как отличить качественный чай от некачественного
- Как определить качество чая
- На что обратить внимание на упаковке
Когда мы выбираем чай в супермаркете, часто ориентируемся на яркую упаковку и громкие обещания производителя. Однако именно мелкие детали на этикетке могут рассказать больше о реальном качестве продукта, чем любые рекламные слоганы. Главред расскажет о двух важных отметках на упаковке, которые сигнализируют о некачественном продукте
Что означает CTC и почему это важно
CTC — это аббревиатура от Crush, Tear, Curl ("раздавить, разорвать, скрутить"). Такой метод производства предполагает, что чайные листья пропускают через специальные валики, которые измельчают их в мелкие гранулы. Благодаря этому напиток заваривается быстро, имеет насыщенный темный цвет и выраженную крепость с горьковатым привкусом.
Однако за эти характеристики приходится платить потерей аромата и полезных эфирных масел. В процессе CTC разрушается структура листа, исчезает богатство вкуса, а напиток становится однообразным и резким. Если вы ищете чай с глубоким ароматом и естественной мягкостью, рекомендуем избегать продукции с пометкой CTC.
Маркировка страны-производителя
Еще один нюанс, на который стоит обращать внимание, — это надпись "Made in Germany", "Made in Poland" или "Произведено в ЕС". Такие пометки создают впечатление высоких стандартов, но на самом деле говорят только о месте фасовки или упаковки. В странах Европы чай не выращивают, поэтому на заводы поступает дешевая чайная пыль из разных регионов мира. После этого ее фасуют и продают как якобы элитный продукт.
Качественный чай всегда имеет четкую маркировку страны происхождения сырья — Индия, Китай, Шри-Ланка, Кения или другие регионы, где действительно выращивают чайные плантации. Если на упаковке указана только страна упаковки, это сигнал, что продукт может быть далек от премиального уровня.
Читайте также:
- Вместо кофе: какой утренний напиток помогает сохранить здоровье пищеварения
- Лучшего напитка для здоровья мозга не найти: что советуют употреблять диетологи
- Дороже золота в 30 раз: как выглядит самый дорогой напиток в мире
Об источнике: Kurazh
Kurazh — это украинское онлайн-издание, работающее под лозунгом "Media for inspiration" и охватывающее широкий спектр тем: новости мира, шоу-бизнес, моду, кулинарию, технологии, здоровье и лайфстайл. Сайт функционирует с 2022 года, публикует материалы в формате новостей, советов и эксклюзивных историй. Kurazh.org позиционирует себя как современное украинское медиа, ориентированное на сочетание информационной и развлекательной составляющей для широкой аудитории, с акцентом на вдохновение и культурные тренды.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред