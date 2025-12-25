Вместо кофе: какой утренний напиток помогает сохранить здоровье пищеварения

Для здоровья пищеварения и комфорта в желудке важна адекватная гидратация сразу после пробуждения.

https://glavred.info/life/vmesto-kofe-kakoy-utrenniy-napitok-pomogaet-sohranit-zdorove-pishchevareniya-10726772.html Ссылка скопирована

Какой первый напиток, стоит выпить утром для здоровья желудка / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

Теплые напитки с утра помогают пищеварению, мягко стимулируя работу желудочно-кишечного тракта

Травяные чаи с мятой, имбирем или ромашкой снимают дискомфорт в желудке и облегчают тошноту

Утренний выбор первого напитка может определить не только настроение, но и комфорт работы пищеварительной системы в течение всего дня. Как пишет EatingWell, тёплые напитки - от травяных чаев до простой воды с лимоном - имеют преимущества перед традиционным кофе, хотя и у него есть свои плюсы.

Мягкий старт для пищеварения

Теплая жидкость мягко пробуждает желудочно-кишечный тракт, расслабляет мышцы и стимулирует естественную перистальтику. Это особенно важно для тех, кто сталкивается с замедленным пищеварением: теплый напиток помогает установить регулярный режим и избежать дискомфорта.

видео дня

Восстановление водного баланса

После ночного сна организм теряет часть влаги. Даже легкое обезвоживание может замедлить работу желудка и снизить уровень энергии. Теплый травяной чай или вода с лимоном - простой способ быстро восстановить баланс жидкости.

Успокоение желудка

Не всем хочется сразу после пробуждения кофе или плотного напитка. Мятный, имбирный или ромашковый чай помогают снять утреннюю тошноту и облегчить дискомфорт в желудке.

Альтернативы для утра:

Теплая вода с лимоном - мягкая для желудка, стимулирует выделение слюны и желудочного сока.

Зеленый чай - антиоксиданты и легкий заряд кофеина без перегрузки организма.

Простая вода - базовый способ поддержать моторику кишечника.

Кофе - стимулирует колоно-моторику, может быть полезен при запорах.

Протеиновый смузи - для тех, кто просыпается голодным: белок стабилизирует уровень сахара в крови.

Специалисты отмечают: главное - обеспечить организм достаточной гидратацией сразу после пробуждения. Теплый напиток поможет пищеварительной системе работать эффективно и комфортно в течение всего дня.

Другие новости по теме:

Об источнике: EatingWell EatingWell - издание, которое на протяжении 30 лет делиться ароматными рецептами со всего мира, советами по здоровью и правильному питанию. Издание публикует здоровые рецепты, руководства по приготовлению пищи, планы питания (разработанные диетологами) для различных нужд (например, для диабетиков, для уменьшения воспаления, снижения холестерина, веганские и вегетарианские диеты). Пропагандирует умеренность и баланс в питании, а не строгие правила или модные диеты. Их миссия - сделать здоровое питание доступным, устойчивым, вдохновляющим и, прежде всего, вкусным. Был основан в 1990 году. Сначала это был журнал, но впоследствии EatingWell.com стал ключевой платформой, которая охватывает миллионы пользователей ежемесячно.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред