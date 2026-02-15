Совершенно не готовы к войне: как ВСУ разгромили войска НАТО на учениях в Эстонии

Украинские бойцы указали на ряд ошибок со стороны условной группировки НАТО

https://glavred.info/war/sovershenno-ne-gotovy-k-voyne-kak-vsu-razgromili-voyska-nato-na-ucheniyah-v-estonii-10740908.html Ссылка скопирована

ВСУ разгромили войска НАТО на учениях / Коллаж: Главред, фото: 412 бригада Nemesis СБС/Facebook

видео дня

Главное из новости:

Украинские дроны "переиграли" силы НАТО на учениях

Западные подразделения допустили базовые тактические ошибки

Украина призывает НАТО обновить подход к войне дронов

Во время масштабных учений Hedgehog в Эстонии украинские военные продемонстрировали результат, который стал неожиданностью для западных партнеров.

Небольшая команда операторов БПЛА из состава Сил обороны Украины смогла условно "разгромить" наступательные подразделения НАТО, используя тактику, отточенную на реальной войне. Об этом говорится в совместной публикации украинских подразделений в Facebook, пишет РБК-Украина.

В украинскую группу вошли операторы бомберов 412-й бригады Nemesis, экипажи FPV-дронов 427-й бригады Rarog, бойцы Интернационального легиона ГУР и специалисты системы ситуационной осведомленности Delta. Их задачей было обнаружение и поражение сил условного противника, минирование маршрутов и обеспечение логистики для "дружественных" подразделений.

Боец 412-й бригады с позывным Ник рассказал, что ключевую роль сыграла аэроразведка на комплексах Vector, которая позволяла быстро находить цели.

Как украинцам удалось победить условного противника

"Украинская команда разгромила наступательные группы, которые не были готовы к массовому поражению различными комплексами БПЛА", — отметил военный.

По словам бойцов, условные силы НАТО допустили ряд критических ошибок:

техника двигалась большими колоннами без маскировки;

пехота не пыталась скрыть перемещение;

маршруты не проверялись на минирование перед началом движения.

Украинские военные подчеркнули, что современные технологии коренным образом меняют характер боя, а опыт Украины в войне дронов может стать ключевым для партнеров. По их мнению, странам НАТО стоит быстрее адаптировать тактику к новым реалиям и готовиться к потенциальным угрозам со стороны России.

Что известно о сценарии учений

Как ранее сообщал The Wall Street Journal, в рамках одного из эпизодов многотысячная группировка, в частности британская бригада и эстонская дивизия, отрабатывала наступательную операцию. Украинская команда из 10 операторов дронов выполняла роль противника.

За полдня украинцы условно уничтожили 17 единиц бронетехники и нанесли около 30 ударов по другим целям. По данным СМИ, силы НАТО так и не смогли обнаружить позиции украинских операторов, а результаты учений назвали "ужасными" для условной наступательной группировки.

Каким может быть завершение войны - мнение эксперта

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что динамика переговоров о завершении войны в Украине будет зависеть от переговоров между Китаем и США и между Россией и США. В интервью Главреду он отметил, что ключевыми остаются два вопроса: оформление территориальных претензий России и позиция Украины в отношении своих территорий, а также вопрос внутреннего суверенитета Украины.

Кулик предполагает, что сначала появятся договоренности Украины и России с США, далее - документы с участием европейцев. И только после этого возможен протокол между Украиной и РФ.

Война России против НАТО - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия может восстановить способность нанести серьезную военную угрозу НАТО быстрее, чем прогнозируют западные аналитики, особенно если боевые действия в Украине временно остановятся.

Ранее сообщалось, что в Норвегии набирает обороты военная подготовка европейских союзников. В лагере "Викинг" британские морские пехотинцы вместе с партнерами отрабатывают сценарии коллективной обороны НАТО. Учения имитируют миссии, которые могут стать реальностью в случае активации статьи 5 Альянса.

Накануне Кирилл Буданов заявлял, что Россия планировала полностью подготовиться к нападению на европейские страны к 2030 году. Но сейчас Кремль скорректировал эти планы в сторону сокращения.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред