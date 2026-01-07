Укр
Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

Дарья Пшеничник
7 января 2026, 12:45
Речь идет о плане Минобороны Германии на случай ударов РФ по энергетической и оборонной инфраструктуре.
Российская Федерация Германия
Россия может перевооружиться и напасть на НАТО раньше, чем к 2029 году / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Основные тезисы:

  • ISW предупреждает, что Россия может представлять угрозу НАТО раньше 2029 года
  • Германия фиксирует рост гибридных атак РФ и готовит план действий в случае ударов
  • Секретные операции Кремля рассматривают как подготовку к возможному масштабному конфликту

Россия может восстановить способность нанести серьезную военную угрозу НАТО быстрее, чем прогнозируют западные аналитики, особенно если боевые действия в Украине временно прекратятся. Об этом говорится в новом сводке Института изучения войны ( ISW), который проанализировал материалы западных СМИ об оборонных приготовлениях Германии.

Германия моделирует сценарии российских атак

6 января агентство Bloomberg обнародовало детали секретного плана Минобороны Германии, который описывает действия страны в случае ударов РФ по критической инфраструктуре. В документе указано, что Москва уже активизировала скрытые гибридные операции против немецких объектов — от энергетики до оборонных предприятий.

Берлин исходит из того, что в случае открытого конфликта Россия может попытаться парализовать немецкую инфраструктуру, учитывая ключевую роль страны в логистике и поддержке сил НАТО. Германия рассматривается Кремлем как потенциальная приоритетная цель для ракетных и дронных ударов.

РФ может быть готова к эскалации раньше, чем ожидается

В плане Минобороны ФРГ указано, что Россия способна сформировать "стратегические возможности" для нападения на НАТО не позднее 2029 года — даже если война против Украины будет продолжаться. Однако ISW подчеркивает: угроза может возникнуть значительно раньше.

Аналитики считают, что серия тайных атак на немецкие объекты может быть частью российской "Нулевой фазы" — информационно-психологического этапа, предшествующего возможной военной конфронтации с Альянсом.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
Война РФ и НАТО / Инфографика: Главред

Секретные документы и предупреждения экспертов

В конце декабря Politico сообщило, что Германия разработала 24-страничный секретный план действий на случай прямого столкновения с РФ. В нем прописана координация гражданских и военных структур, а также роль страны как транзитного хаба для союзных войск.

По данным Bloomberg, документ также определяет механизмы взаимодействия между различными уровнями власти в случае масштабного кризиса, вызванного российской агрессией.

Эксперт о стремлении РФ разрушить НАТО

Бывший российский дипломат Борис Бондарев убежден, что Владимир Путин будет стремиться проверить НАТО на устойчивость. По его мнению, ключевая задача Кремля — подорвать сплоченность Альянса и довести его до распада. Об этом он сказал в интервью Главреду. В этом случае государства Европы окажутся один на один с Россией и станут значительно уязвимее: без механизма коллективной обороны им пришлось бы искать компромиссы с Москвой, поскольку в одиночку ни одна страна не сможет гарантировать себе безопасность.

Угроза РФ для НАТО - новости по теме

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться ко всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев взорвался пропагандистскими криками в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

Стоит также знать:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

22:05

Пять естественных способов защитить свой дом от крыс и мышей зимой

21:49

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 7 январяФото

21:15

Ситуация со светом меняется - графики отключений для Днепропетровщины на 7 январяФото

