Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун

Если Китай оставит Россию без помощи, у нее начнутся проблемы с ракетами, и уже через полгода Москва пойдет на уступки по Украине, считает генерал-майор Ягун.

От России не останется ничего, ее растащат куски разные страны, даже Беларусь вспомнит, что Смоленщина ее – Ягун / Коллаж: Главред

Впервые за долгое время состоялись контакты между Украиной и Китаем – 18 декабря в Пекине первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица провел консультации с помощником в ранге заместителя министра иностранных дел КНР Лю Бинем. Кроме двусторонних отношений Украины и Китая, планов дальнейших контактов президентов и экономического сотрудничества, они также обсудили войну в Украине и подтвердили, что взаимное уважение к суверенитету и территориальной целостности является фундаментом украинско-китайских отношений. Правда, не очень понятно, как одновременно можно поддерживать территориальную целостность Украины и Россию в ее войне против украинского государства. Тем не менее, несмотря на длительную паузу в отношениях, у Киева и Пекина есть точки соприкосновения.

Бывший замглавы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал Главреду, в каком исходе войны в Украине заинтересован Китай, насколько реально убедить Пекин прекратить поддержку России, сколько времени без китайской помощи сможет воевать РФ, а также как Китай готовится к распаду России и какие ее территории намерен забрать.

Как вы оцениваете значение визита Кислицы в Китай в контексте войны с Россией? Ведь РФ ведет войну столько лет далеко не в последнюю очередь благодаря поддержке Китая.

Очень хорошо, что мы начинаем налаживать отношения с Китаем. Для нас важно, чтобы он понял, что Россия – это проблемная страна, хотя и обладает значительными ресурсами. Обратите внимание: Китай ведет дела с небольшими, по сравнению с Украиной, странами, например, Сербией, Черногорией и другими. "Танцуют" китайцы и вокруг Венгрии. А Украина стоит поперек горла России, и Китай не хотел раздражать ее. Но пришло время, когда китайцам стало безразлично, что думает Россия. И мы вполне способны заменить Россию по определенным позициям для Китая. Например, зерно. Китай должен это увидеть. Ведь он живет глобальными планами на 50-100 лет вперед.

Украина и Китай провели политические консультации. По словам Ягуна, китайцам безразлично, что будет думать об этом Россия / Фото: Министерство иностранных дел Украины

Какие у Украины и Китая сейчас есть точки соприкосновения или общие интересы? Украине есть чем заинтересовать Китай, чтобы строить прагматичное сотрудничество и мотивировать китайцев сократить или прекратить поддержку России?

Большинство технологических прорывов Китая базируется на советских идеях. А подавляющее большинство этих идей имело истоки или из Киева, или из Днепра, или из Одессы, или из Львова, то есть из украинских городов, но во времена СССР. Например, ракетные технологии.

Поэтому, если мы хотим заинтересовать Китай, нам нужно донести до него, что все эти наработки и технологии происходили не из России, а из Украины, что не СССР и не Россия давали Китаю то, на что он опирался в своем развитии, а именно Украина.

Это касается не только Китая, но и многих других стран, которые Украину просто не видят. А когда начинаешь им рассказывать, что было изобретено или разработано здесь, до них начинает доходить, что Украина – это большая страна со своими научными мыслями. В принципе, Китай это знает, именно поэтому в 90-х годах он здесь шастал и воровал технологии так, что "мама, не горюй".

У Китая есть огромная проблема – куда девать деньги, и он с удовольствием пришел был инвестировать в восстановление Украины. Но в истории украинско-китайского сотрудничества есть и негативные эпизоды. В частности, "Мотор Сич" – не знаю, кто тогда давал разрешения, но отдать стратегическое предприятие было такой себе идеей. Другой пример – строительство окружной вокруг Житомира: китайцы выполнили большую часть работы и ушли из-за того, что им просто не дали работать местные. Но тот кусок дороги, который китайцы успели построить, сделан чрезвычайно качественно. Также китайцы готовы были вкладывать деньги в газодобычу во Львовской области.

То есть совместные китайско-украинские наработки были, но они закончились ничем. И вообще, у Китая пока негативный опыт экономического сотрудничества с нами.

Можно ли считать общим интересом Украины и Китая нашу заинтересованность в распаде Российской Федерации? Ведь в китайских медиа сейчас открыто обсуждаются аппетиты китайцев в отношении Дальнего Востока. При каких обстоятельствах Китай может попытаться присвоить себе кусок России?

Китай точно не будет действовать на опережение – он будет сидеть на берегу реки и ждать, когда поплывет гроб с трупом России. Он никому не позволит найти на восток России и со временем сам будет там, это стопроцентно. А о том, что происходит тихая китайская экспансия, и так все знают. На востоке РФ есть целые регионы, где население говорит на китайском языке.

Для России эти намерения Китая очевидны.

Если в РФ начнутся какие-то выступления или потрясения в центре, она просто может развалиться. И Дальний Восток Китай точно не упустит. Кстати, как вы думаете, для чего китайцы строят ледокол? Они реально готовятся забрать часть России, в том числе иметь возможность работать в арктических водах. В Гималаях и Тибете Китай готовит подразделения, которые могут работать в условиях, где температура ниже -40. Поэтому Китай готовится к развалу России и строит свои планы на полвека вперед.

А вот о том, что Россия может развалиться, сказал сам Путин – мол, "все говорят о распаде России, но что тогда останется?". Да ничего от России не останется, потому что соседние страны разберут ее куски. Даже Беларусь вспомнит, что Смоленщина ее. Кто-то вспомнит о Карелии...

Это серьезный вызов для России. Она понимает угрозу, но остановить этот процесс невозможно.

Россия понимает угрозу своего распада, но остановить этот процесс не может, отметил Ягун / Коллаж: Главред

В каком исходе войны в Украине, по вашему мнению, заинтересован Китай? Ему выгодно, чтобы война как можно скорее закончилась?

Китай устроят оба варианта.

Если война закончится, перед Китаем откроются возможности, которые сейчас закрыты, особенно это касается севера России, а также украинских портов, как выходов на европейские рынки. Сейчас Китай имеет выход на Европу только через Беларусь, но и этот вариант неопределенный, хрупкий – он то закрывается, то открывается.

Если война будет продолжаться дальше, то Китаю тоже хорошо, потому что он зарабатывает за счет санкций против России и заставляет россиян платить втрое дороже за определенные вещи. И китайцы вообще не стесняются это делать. "Помощь" Китая России – это не дружеская поддержка, а действия серьезного ростовщика.

Поэтому Китай занял позицию "как пойдет, так и будет". И сейчас у него есть время, чтобы готовиться к борьбе за Тайвань, ведь в случае окончания войны в Украине неизбежно обратят внимание и на Тайвань.

Поэтому Китай выиграет в любом случае.

Китаю выгодно и окончание войны в Украине, и ее продолжение, считает Ягун / Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Будет ли, по вашему мнению, Китай принимать активное участие в переговорном процессе по прекращению войны в 2026 году? Если да, то чего нам ждать от этого участия?

Я не верю, что Китай станет активным участником переговоров. США просто не дадут Китаю полноценно войти в этот процесс. Штаты пытаются весь процесс подмять под себя, даже Европу не всегда допускают в требуют деньги от нее.

Поэтому Китай к переговорам не допустят. Хотя он бы мог стоять там за спиной у России. РФ не понимает, что с помощью китайцев, она бы гораздо быстрее и лучше для нее решила бы все вопросы.

Если в отношениях Украины и Китая произойдет потепление, и станут заметными определенные конструктивные наработки, как отреагируют на это США и Европа?

Вряд ли в отношениях Китая и Украины произойдет какой-то прорыв. Да и вообще, сейчас речь идет не о прорыве в украинско-китайских отношениях, а о достижении нейтралитета Китая, чтобы он хотя бы не вмешивался в эту войну.

У Китая на первом месте всегда экономика, деньги. Если он зарабатывает деньги на определенном рынке, ему трудно отказаться от этого рынка.

Поэтому, я думаю, Европа отнесется к этому спокойно, ведь европейцы так же ездят в Китай и общаются с китайцами. Не всегда у них получается о чем-то договориться, но они говорят. Китай не слишком доверяет Европе.

Украина – это другой мир, другая страна.

Китай вряд ли станет активным участником переговоров по войне в Украине, считает Ягун / Фото: Белый дом

Если Россия останется без поддержки Китая, или если Китай начнет занимать нейтральную позицию, то сколько времени РФ сможет воевать так?

Это гипотетический вопрос, потому что крайне маловероятно, что Китай забудет о России, но все же.

Китай оказывает России серьезную помощь, связанную с технологическими моментами. Поэтому, если вдруг китайцы прекратят эту помощь, у России начнутся проблемы с ракетами. Россияне будут заставлять переплачивать не втрое, чтобы получить нужное от Китая, а в десять раз. Или россияне будут пытаться воровать или закупать детали в других странах.

Также у России в таком случае будут огромные проблемы в гражданском секторе, потому что Китай сейчас поставляет РФ все, что она сама должна была бы выпускать или покупать на Западе: бытовые вещи, некоторые продукты, лекарства, автомобильная техника, грузовики и так далее. Китай очень много российских потребностей закрывает за счет своей экономики, потому что все, что было можно и нельзя, Россия бросила на армию и войну.

Если поток этих гражданских товаров, даже не слишком высокого качества, будет перекрыт, Россия вряд ли сможет перекрыть эти потребности.

Оставшись без поддержки Китая, через полгода Россия будет вынуждена идти на уступки.

Без помощи Китая Россия сможет воевать полгода, считает Ягун / Скриншот

То есть вы считаете, что достичь нейтральной позиции Китая, в принципе, будет невозможно? А, соответственно, наши переговоры с китайцами, в частности, по урегулированию войны, не имеют смысла?

Нам нужно говорить с китайцами, потому что Китай имеет влияние на Россию и ситуацию.

Впрочем, убедить Китай прекратить поддержку России и начать поддерживать нас действительно невозможно. Разве что мы примем гимн, герб и язык Китая, скажем, что мы его колония, тогда Китай, возможно, подумает над этим. А так, вряд ли.

А, по вашему мнению, насколько спокойно Китай воспринимает заигрывание Путина с Трампом и США? Сейчас они "дудят в одну дудку" по поводу "мирного плана", а Путин присылает Трампу подарки в виде ящиков с красной икрой.

Все, что понижает статус Штатов в мире и делает их слабее, на руку Китаю. А действия Путина и его клики направлены именно в этом направлении.

США объективно стали слабее, и это заслуга Трампа и Путина.

Получается, что, война в Украине если в будет приближаться к приостановлению или окончательному завершению, то это точно будет не благодаря усилиям Китая?

На самом деле и США не могут повлиять на этот процесс. На этот процесс может повлиять Европа, если действительно введет очень болезненные для России санкции. Только Европа своей решительной позицией и вкладыванием денег в нужные вещи, в частности, в производство военной техники и усиление обороноспособности каждой европейской страны отдельно и всех вместе, может повлиять на Китай. Европа может просто сказать китайцам: или вы поддерживаете мирные инициативы и прекращаете помогать России, или мы просто закрываем для вас свой рынок. Для Китая это очень критично.

Например, Литва и Польша перекрыли границу с Беларусью (это транзит белорусской техники и китайских товаров на рынок Европы) из-за шариков, которые с белорусской территории запускались в Литву. Тогда на следующий же день в Беларуси был министр иностранных дел Китая, угрожал пальцем и ругался. Представьте себе, что будет, если будут более жесткие меры.

Убедить Китай прекратить поддержку России и начать поддерживать Украину невозможно, считает Ягун / Фото: сайт Кремля

По вашему мнению, Европа решится на такие решительные действия в отношении Китая, чтобы заставить китайцев занимать более конкретную позицию по войне? Созреет ли?

Пока что соответствующие тенденции не заметны. Хотя Макрон как-то ездил в Китай, и его заявление по КНР было достаточно жестким. Так что посмотрим.

О персоне: Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, общественный деятель, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015 года был заместителем председателя СБУ. Под руководством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

