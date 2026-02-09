Украинские "Фламинго" ударили по России: есть попадания, новые последствия атаки

Силы обороны Украины нанесли удар, в частности ракетами "Фламинго", по инфраструктуре российского полигона "Капустин Яр", эксперты оценили последствия атаки.

Украинские "Фламинго" нанесли удар по России — какие последствия удара / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Удар ракетами "Фламинго" по России – какие последствия атаки

Какова особенность удара "Фламинго" по "Капустному Яру"

Почему ракета "Фламинго" попала в цель

Почему Украина не бьет ракетами "Фламинго" по России

В январе 2026 года Вооруженные силы Украины провели серию ракетных ударов по российскому военному полигону "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда Россия запускает свои баллистические ракеты средней дальности "Орешник" по украинским городам и объектам инфраструктуры. Генштаб сообщил, что дальнобойные FP-5 "Фламинго" были применены для поражения инфраструктуры этого стратегического объекта, включая технические сооружения обслуживания ракет, монтажный корпус и склады

Главред собрал главное, что стоит знать об ударах ракет "Фламинго" по полигону "Капустин Яр".

Удар ракетами "Фламинго" по России – что известно

5 февраля Генеральный штаб ВСУ сообщил об поражении объектов инфраструктуры полигона "Капустин Яр". Так, было отмечено, что в течение января 2026 года Силы обороны Украины нанесли ряд результативных ударов по ангарному комплексу зданий этого полигона в Астраханской области РФ, где осуществляется предпусковая подготовка межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности. Для атак применялись дальнобойные ударные средства украинского производства, в частности ракеты FP-5 "Фламинго".

"По имеющейся информации, на территории полигона часть зданий получила повреждения различной степени, один из ангаров существенно поврежден, часть личного состава эвакуирована с территории", - говорилось в сообщении.

Каковы последствия удара

8 февраля в Генштабе уточнили, что по итогам предыдущих ударов подтверждено повреждение технического сооружения по обслуживанию баллистических ракет средней дальности, монтажного корпуса и склада материально-технического обеспечения на Государственном центральном межвидовом полигоне МО РФ "Капустин Яр".

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", - резюмировали в Генштабе.

Видео атаки

В сети появилось видео, которое, вероятно, демонстрирует пуски ракет "Фламинго" по полигону "Капустин Яр". Кадры запуска были обнародованы днем 5 февраля на странице в соцсети X совладельца и главного конструктора компании Fire Point Дениса Штилермана.

"Сейчас все пишут, ссылаясь на ГШ, о том, что ракеты поразили Капустин Яр. Вот видео пусков ракет FP-5 "Фламинго", часть из которых пошла по Капустиному Яру", — указывалось в подписи к видео.

Смотрите видео вероятного пуска ракет "Фламинго" по полигону "Капустинский Яр":

/ Скриншот

В то же время Генеральный штаб и Министерство обороны Украины пока не подтвердили, что на видео зафиксирован именно запуск этих ракет.

Детали удара по полигону "Капустин Яр"

Украинская крылатая ракета FP-5 "Фламинго" компании Fire Point впервые имеет официально подтвержденное Генеральным штабом ВСУ боевое применение с успешным поражением определенной цели. Это первый случай публичного признания использования этой ракеты, причем речь идет об объекте с чрезвычайно мощной системой защиты. Об этом сообщает профильное издание Defense Express.

Отмечается, что удары были нанесены в течение января 2026 года. Целью стал комплекс сооружений, предназначенный для подготовки пусков межконтинентальных и баллистических ракет средней дальности типа "Орешник".

РС 26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

"Какой именно "комплекс зданий ангарного типа" был поражен, не сообщается, но на фото, которое замечено в качестве иллюстративного материала, — так называемая 105-я площадка ракетного 4-го центрального межвидового полигона РФ "Капустин Яр". И на качественных спутниковых снимках зафиксировано поражение котельной на этом объекте. Но степень разрушений меньше, чем от веса БЧ в 1000 кг, которая должна быть у "Фламинго"", - говорится в материале.

Аналитики также обращают внимание, что с помощью открытого сервиса спутниковых снимков Европейского космического агентства можно зафиксировать последствия удара по другому объекту — так называемой 28-й площадке. Именно она известна как комплектующе-испытательная база, которая еще в советское время использовалась для работ над баллистической ракетой средней дальности РСД-10 "Пионер", идеологическим продолжением которой считается "Орешник".

Время подлета ракеты "Орешник" к городам Украины / Инфографика Главред

Кроме того, в материале эксперты делают вывод, что удар, вероятно, был нанесен в ночь с 27 на 28 января. На это указывали отдельные профильные Telegram-каналы, которые сообщали о возможном запуске FP-5 "Фламинго", а также объявление воздушной тревоги в Астраханской области, где расположен полигон "Капустин Яр". Отдельно подчеркивается способность украинской крылатой ракеты и других средств поражения успешно преодолеть российскую систему противовоздушной обороны во время атаки на военный объект, уровень защиты которого должен был быть максимально возможным для РФ.

Какова особенность удара "Фламинго" по "Капустиному Яру"

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что удары по полигону "Капустин Яр" фактически направлены против стратегического объекта особой важности.

По его словам, этот полигон является ключевым в России для проведения испытаний новых ракет и ракетных технологий, а также используется для боевых запусков межконтинентальных баллистических ракет. Он подчеркнул, что хотя в России существуют и другие полигоны, ни один из них не имеет такого широкого функционального значения, как "Капустин Яр".

"Фактически, Украина в очередной раз показала всему миру, что российской ядерной доктриной можно на самом деле сделать... а точнее, что ею можно подтереть. Особенность таких ударов заключается и в том, что ракета "Фламинго" имела возможность прорвать российскую эшелонированную ПВО и ударить по столь важному объекту, приведя его сейчас, фактически, в состояние опасной зоны, с повышенными рисками и фактической неработоспособностью", - подчеркнул он в сообщении в Telegram.

Какова цель удара по "Капустиному Яру"

Удар украинских ракет "Фламинго" по российскому полигону "Капустин Яр" мог стать ответом на январский обстрел Украины баллистической ракетой "Орешник". Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 сообщил военный обозреватель Денис Попович.

По его мнению, атака по объекту, откуда российские войска осуществляют ракетные пуски, имеет все признаки ответного удара за применение "Орешника" по территории западных областей Украины.

"Очевидно, стоит предположить, что это был удар мести. То есть мы помним, что "Орешник" был запущен по Львову или по окрестностям Львова. Произошло это 9 января, если я не ошибаюсь, во время одного из масштабных обстрелов территории Украины", — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что успешное боевое использование ракет "Фламинго" фактически сняло сомнения относительно их технических возможностей. Ранее продолжались дискуссии о том, способны ли эти ракеты эффективно летать и поражать цели, однако теперь есть подтверждение их реального применения по назначению.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

В то же время Попович отметил, что точные результаты удара по полигону "Капустин Яр" пока неизвестны. Хотя поступала информация о повреждении отдельных объектов, пока сложно оценить, насколько это повлияло на дальнейшую эксплуатацию ракетных комплексов "Орешник" из-за отсутствия подробных данных.

Почему попала ракета "Фламинго"

Авиационный эксперт Константин Криволап обратил внимание, что ракета "Фламинго" поразила именно определенные цели, а не прилегающую территорию, что свидетельствует о ее высокой точности. Он подчеркнул, что удар был нанесен по полигону "Капустин Яр", расположенному на расстоянии более 600 километров, и ракета смогла точно попасть в ангары. Об этом эксперт сообщил в комментарии 24 каналу.

По его словам, в советское время площадь полигона "Капустин Яр" составляла около 4 тысяч квадратных километров, однако после распада СССР она сократилась примерно до 650 квадратных километров. Часть этого объекта расположена на территории Казахстана. В целом полигон простирается ориентировочно на 100 километров в длину и около 70 — в ширину.

На территории полигона есть так называемый административный сектор, где принимают посетителей по различным вопросам, а далее расположена полностью засекреченная зона с ангарами, от которых пролегают дороги к стартовым позициям. Таких пусковых площадок насчитывается около 15.

"Затем, после подготовки в этих ангарах, ракеты отправляют на стартовые площадки. Готовятся вся аппаратура, радиолокационные станции, все радиотехническое оснащение, которое позволяет измерять все параметры, необходимые разработчикам для понимания того, что они там испытывают, как оно работает, что с ним можно делать дальше. Сюда попали ракеты", - рассказал он.

Криволап подчеркнул, что все попадания были высокоточными, несмотря на то, что "Капустин Яр" относится к наиболее защищенным объектам России и прикрывается системами ПВО типа "Бук", С-300, а до недавнего времени и С-400.

С-400 / Инфографика: Главред

Эксперт также отметил, что боевая часть "Фламинго" весит около тонны взрывчатки, что является существенным показателем. Подобную массу боевой части из российских ракет имеет только Х-22. В то же время он напомнил, что еще осенью 2025 года Генеральный штаб ВСУ сообщал о пребывании ракеты "Фламинго" на экспериментальной стадии и ее неполной готовности.

"Судя по этому, компания Fire Point доказала возможности этой ракеты. Сейчас это достаточно точное оружие. Потому что все попадания там были конкретно по объектам, а не рядом с ними", – резюмирует авиаэксперт.

Как атака повлияет на ход переговоров

Криволап также подчеркнул, что этот удар имеет важное стратегическое значение с учетом предстоящих переговоров о возможном завершении войны. По его словам, демонстрация способности поражать цели в глубоком тылу России, в частности в зоне досягаемости Москвы, заметно усиливает позиции Украины на переговорах и одновременно показывает уязвимость российской системы безопасности.

"Показали: "Видите, вот 1000 кг, она может прилететь и подавить ваши системы ПВО. И мы можем прилететь туда, куда мы захотим. Продолжаем разговор или не продолжаем?" Потому что это все-таки 600 км от территории Украины. А 600 км от территории Украины — это мы добираемся этим "Фламинго" и до Москвы в том числе. Поэтому это существенно улучшило и усилило нашу переговорную позицию", — сказал он в эфире"Апостроф TV".

Почему Украина не бьет ракетами "Фламинго" по России

Удар Сил обороны Украины по полигону "Капустин Яр" стал первым подтвержденным случаем боевого применения ракеты "Фламинго" по ее прямому назначению. Об этом в эфире Radio NV сообщил Евгений Дикий — ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра.

Он пояснил, что ранее "Фламинго" применяли для поражения целей на временно оккупированных территориях Украины и в приграничных районах России, хотя технические возможности ракеты позволяют ей преодолевать расстояния до 3000 километров.

"Наконец-то его впервые применили именно так, как он был изначально сконструирован – именно для дальнего удара с большой разрушительной силой. Он прилетел именно туда, куда летел. И эффект от боевой части весом в 1 тонну оказался именно таким, каким должен быть. То есть принципиально больше по сравнению с любыми дронами. Прилет одной или двух ракет фактически разрушил целый объект. Наконец-то начинается следующий абсолютно новый этап в нашей войне с Россией. Наша компания дипстрайков приобретает совершенно иную мощность – и по дальности, и по БЧ", – сказал Дикий.

Также эксперт объяснил, почему Украина пока не использует эти ракеты для атак на российскую энергетическую инфраструктуру. По его словам, ключевым фактором является ограниченное количество таких средств поражения, поэтому первоочередными целями остаются объекты российского военно-промышленного комплекса.

Дикий выразил уверенность, что со временем "Фламинго" могут применяться и для ударов вглубь территории России, в частности вблизи Москвы, не исключая и символических целей в столице РФ. В то же время он подчеркнул, что для этого необходимо пройти определенный этап наращивания возможностей, и главный вопрос сейчас заключается именно в количестве ракет.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

