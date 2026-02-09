Доллар сдает позиции, евро резко рванул вверх: новый курс валют на 10 февраля

Национальный банк зафиксировал новые курсы валют, которые отражают колебания доллара, евро и злотого.

https://glavred.info/economics/dollar-sdaet-pozicii-evro-rezko-rvanul-vverh-novyy-kurs-valyut-na-10-fevralya-10739336.html Ссылка скопирована

Доллар немного падает, евро продолжает дорожать / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Кратко:

Доллар немного упал до 43,03 грн по официальному курсу

Евро вырос до 51,12 грн, поднявшись на 36 копеек

Злотый поднялся до 12,13 грн по сравнению с днем ранее

Национальный банк Украины обнародовал официальный курс валют на вторник, 10 февраля, сообщает сайт регулятора.

Доллар подешевел и теперь стоит 43,03 грн за доллар, что на 2 копейки меньше, чем накануне.

видео дня

Евро, наоборот, подорожал: официальный курс европейской валюты составляет 51,12 грн за евро, что на 36 копеек больше, чем 9 февраля.

Курс злотого

Польский злотый также немного вырос в цене: на 10 февраля он стоит 12,13 грн за злотый, тогда как днем ранее его курс был 12,03 грн.

На межбанковском рынке по состоянию на 16:00 котировки составляли 43,11–43,14 грн за доллар и 51,22–51,25 грн за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что может изменить курс валют - мнение эксперта

Как писал Главред, валютный рынок Украины постепенно стабилизируется, однако на следующей неделе на формирование курса иностранных валют значительное влияние будет иметь бюджетный фактор. Такую оценку дал в комментарии УНИАН директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, одним из ключевых стабилизаторов остается рост валютного предложения.

"Аграрный сектор, который традиционно активизируется в начале года, уже несколько недель поддерживает рынок продажей валютной выручки. Это создает определенный запас прочности для гривни, что позволяет сглаживать ситуативные колебания спроса", – пояснил Лесовой.

Эксперт отмечает, что текущая поддержка от экспорта и аграрного сектора помогает гривне выдерживать колебания, однако дальнейшая динамика курса будет зависеть от финансовых решений государства и поступлений в бюджет.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорил, что гривна сохраняет относительную стабильность по отношению к доллару, но слабеет по отношению к евро из-за глобальных факторов. В феврале ключевую роль на курс валют будут играть действия НБУ и ситуация на мировых рынках.

Кроме того, экономист Александр Хмелевский говорил, что курс гривны к иностранным валютам в феврале 2026 года будет относительно стабильным. Он отметил, что спрос на валюту в Украине в феврале не ожидается высоким.

Напомним, что президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас заявлял, что в феврале пара гривна/доллар будет оставаться относительно стабильной при условии сохранения спроса и активной роли НБУ. Для гривни/евро риски выше.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред