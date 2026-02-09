Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

Проверяйте обновления от облэнерго, чтобы знать точное время отключений в вашем регионе.

Как население, так и промышленные потребители столкнутся с соответствующими ограничениями электроснабжения / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

В Украине 10 февраля будут действовать почасовые отключения электроэнергии

Графики также предусматривают ограничение мощности для промышленности

Причина — последствия ракетно-дроновых атак на энергосистему

Завтра, 10 февраля, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Причиной введения мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты страны, которые существенно осложнили работу энергосистемы.

В ведомстве предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток, поэтому точное время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

Энергетики рекомендуют экономно использовать электроэнергию, когда она доступна по графику, чтобы обеспечить стабильную работу жизненно важных объектов и промышленных предприятий.

В "Укрэнерго" напомнили, что соблюдение графиков и экономное потребление электроэнергии помогает минимизировать риски аварий и перебоев в энергоснабжении.

Фото: скриншот t.me/Ukrenergo

Какова ситуация в энергосистеме – мнение эксперта

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, украинская энергосистема в настоящее время постепенно выходит из сложного энергетического периода. В то же время эксперт отмечает, что это улучшение носит временный характер.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Впереди страну ожидает ремонтная кампания на атомных электростанциях и летний сезонный пик потребления, что снова может создать серьезную нагрузку на энергосистему.

"Ожидаю, что период июля-августа будет довольно сложным, и возможны существенные ограничения в потреблении", — подчеркнул Харченко.

Отключение света — новости по теме

Как ранее писал Главред, Киев возвращается к временным графикам отключения света. Об этом в воскресенье утром, 8 февраля, сообщили в ДТЭК.

Кроме того, сотни тысяч украинцев оказались перед новым испытанием — экстремальные морозы накрыли страну именно тогда, когда российские удары снова парализуют энергетическую систему. По данным CNN, многие жители вынуждены проводить дни почти без света и тепла.

Напомним, что ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, а вместо этого стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

