Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 10 февраля

Кратко:
- В Украине 10 февраля будут действовать почасовые отключения электроэнергии
- Графики также предусматривают ограничение мощности для промышленности
- Причина — последствия ракетно-дроновых атак на энергосистему
Завтра, 10 февраля, во всех регионах Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для населения и графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Причиной введения мер являются последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты страны, которые существенно осложнили работу энергосистемы.
В ведомстве предупредили, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение суток, поэтому точное время и объем отключений по конкретному адресу следует уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.
Энергетики рекомендуют экономно использовать электроэнергию, когда она доступна по графику, чтобы обеспечить стабильную работу жизненно важных объектов и промышленных предприятий.
В "Укрэнерго" напомнили, что соблюдение графиков и экономное потребление электроэнергии помогает минимизировать риски аварий и перебоев в энергоснабжении.
Какова ситуация в энергосистеме – мнение эксперта
По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, украинская энергосистема в настоящее время постепенно выходит из сложного энергетического периода. В то же время эксперт отмечает, что это улучшение носит временный характер.
Впереди страну ожидает ремонтная кампания на атомных электростанциях и летний сезонный пик потребления, что снова может создать серьезную нагрузку на энергосистему.
"Ожидаю, что период июля-августа будет довольно сложным, и возможны существенные ограничения в потреблении", — подчеркнул Харченко.
Как ранее писал Главред, Киев возвращается к временным графикам отключения света. Об этом в воскресенье утром, 8 февраля, сообщили в ДТЭК.
Кроме того, сотни тысяч украинцев оказались перед новым испытанием — экстремальные морозы накрыли страну именно тогда, когда российские удары снова парализуют энергетическую систему. По данным CNN, многие жители вынуждены проводить дни почти без света и тепла.
Напомним, что ранее глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус отметил, что рассчитывать на какое-либо энергетическое перемирие с Россией не следует, а вместо этого стоит готовиться к ближайшим трем неделям зимы, которые могут оказаться особенно сложными из-за сильных морозов.
