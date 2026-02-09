'Будем освобождать Украину': военный оценил заявление Сырского о контрнаступлении

О чем идет речь в материале:
- ВСУ имеют ряд приоритетных направлений для ведения контрнаступательных действий
- Есть надежда, что анонсированные Сырским наступательные операции состоятся
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал новые наступательные операции украинских войск в 2026 году. О том, где могут начаться наступательные действия ВСУ, рассказал во время чата на Главреде командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.
Военный отметил, что обсуждать такие вещи публично было бы неуместно и некорректно.
В то же время командир Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили, который с первых дней боев на Донбассе противостоит российской агрессии и защищает Украину, сообщил, что есть несколько приоритетных направлений для ВСУ, где существует возможность вернуть утраченные позиции. По его мнению, сейчас целесообразно воспользоваться благоприятным моментом и провести контрнаступательные действия.
"Будем надеяться, что такие операции будут, и что в 2026 году мы будем шаг за шагом освобождать Украину", - резюмировал он.
Смотрите видео, в котором командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили рассказал о перспективах продвижения российских войск в 2026 году, контрнаступлении ВСУ и неизбежном развале России:
Какова сейчас ситуация на фронте - мнение военного
Как писал Главред, российские оккупационные войска существенно снизили темпы продвижения на фронте и сейчас демонстрируют самые слабые показатели с начала полномасштабной войны. Об этом сообщил бригадный генерал и командир 3 армейского корпуса Андрей Билецкий, передают Факты.
По его словам, украинские военные работают над тем, чтобы поставить противника в безвыходное положение и лишить его возможности вести наступательные действия. Такое развитие событий, по его мнению, позволит Украине начать переговоры с более выгодных позиций.
"Сейчас у россиян что? Они сильно тормозят по фронту, у них худшие с 2022 года темпы продвижения на большинстве участков, но они верят, что зима пройдет и их зеленая тактика инфильтрации снова станет эффективной, они на это рассчитывают", - сказал Билецкий.
Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, ВСУ вытеснили российские подразделения из населенного пункта Тернуватое в Запорожской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
В то же время российские войска усилили активность на Харьковском направлении, в частности вблизи Волчанских Хуторов. Напряженная обстановка также наблюдается на отдельных участках государственной границы в Сумской области, отметил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По оценкам Института изучения войны (ISW), Россия может готовиться к новому этапу боевых действий, который будет предусматривать одновременное ведение наступательных операций сразу на нескольких направлениях, о чем свидетельствует анализ решений российского военного руководства.
О личности: Мамука Мамулашвили
Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет ушел на войну в батальон к отцу, генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы участвовали в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задачи на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.
