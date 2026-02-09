Есть "прилеты" и разрушения: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

Главное:
- РФ бьет по нефтегазовым объектам группы Нафтогаз
- В результате есть повреждения и разрушения оборудования
Российские агрессоры вторые сутки подряд бьют по нефтегазовым объектам группы национальной акционерной компании Нафтогаз.
Враг снова атаковал мощности в Полтавской области после вчерашнего обстрела и совершил массированные атаки в Сумской области, сказано в сообщении Нафтогаза.
"В течение суток враг снова обстрелял производственные активы компании в Полтавской области, а также совершил новые массированные атаки на предприятия в Сумской области, которые продолжаются и сейчас", - говорится в сообщении.
По словам главы правления НАК Нафтогаз Украины Сергея Корецкого, есть повреждения и разрушения оборудования.
"К счастью, пострадавших нет. После стабилизации ситуации безопасности наши специалисты начнут ликвидацию последствий атаки", - отметил он.
Согласно сообщению, на месте работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы.
В компании акцентировали, что с начала года это уже двадцатая атака на объекты группы Нафтогаз.
Что предшествовало
Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 февраля совершили очередную массированную атаку дронами на объекты группы Нафтогаз в Полтавской области, зафиксированы разрушения оборудования, но люди не пострадали.
Зачем РФ бьёт по энергосистеме: объяснение специалиста
Эксперт Национального института стратегических исследований Геннаддий Рябцев пояснил, что удары по ключевым элементам энергосети — подстанциям и магистральным линиям электропередачи — направлены на подрыв стабильности всей системы. Такие повреждения усложняют передачу электроэнергии между регионами и делают сеть уязвимой. В этих условиях, отметил он, временные отключения света становятся вынужденной мерой, позволяющей избежать куда более серьёзных и масштабных сбоев.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ по Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Ранее сообщалось о том, что Россия атаковала Одессу "шахедами". Российские дроны атаковали Одесскую область, вызвав пожары и разрушения коммуникаций.
Как сообщалось, РФ обстреляла ракетами Киевскую область. Российские оккупанты атаковали Васильков баллистическими ракетами.
Об источнике: Нафтогаз Украины
Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия.
В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".
