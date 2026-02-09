Есть "прилеты" и разрушения: объекты Нафтогаза под массированными ударами РФ

После стабилизации ситуации безопасности специалисты начнут ликвидацию последствий атаки РФ.

РФ бьет по нефтегазовым объектам группы Нафтогаз

В результате есть повреждения и разрушения оборудования

Российские агрессоры вторые сутки подряд бьют по нефтегазовым объектам группы национальной акционерной компании Нафтогаз.

Враг снова атаковал мощности в Полтавской области после вчерашнего обстрела и совершил массированные атаки в Сумской области, сказано в сообщении Нафтогаза.

"В течение суток враг снова обстрелял производственные активы компании в Полтавской области, а также совершил новые массированные атаки на предприятия в Сумской области, которые продолжаются и сейчас", - говорится в сообщении.

По словам главы правления НАК Нафтогаз Украины Сергея Корецкого, есть повреждения и разрушения оборудования.

"К счастью, пострадавших нет. После стабилизации ситуации безопасности наши специалисты начнут ликвидацию последствий атаки", - отметил он.

Согласно сообщению, на месте работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы.

В компании акцентировали, что с начала года это уже двадцатая атака на объекты группы Нафтогаз.

Что предшествовало

Как сообщалось, российские войска в ночь на 8 февраля совершили очередную массированную атаку дронами на объекты группы Нафтогаз в Полтавской области, зафиксированы разрушения оборудования, но люди не пострадали.

Зачем РФ бьёт по энергосистеме: объяснение специалиста

Эксперт Национального института стратегических исследований Геннаддий Рябцев пояснил, что удары по ключевым элементам энергосети — подстанциям и магистральным линиям электропередачи — направлены на подрыв стабильности всей системы. Такие повреждения усложняют передачу электроэнергии между регионами и делают сеть уязвимой. В этих условиях, отметил он, временные отключения света становятся вынужденной мерой, позволяющей избежать куда более серьёзных и масштабных сбоев.

Об источнике: Нафтогаз Украины Нафтогаз Украины - крупнейшая по доле в ВВП компания Украины, ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны. Учредителем и единственным акционером компании является государство, пишет Википедия. В Группу Нафтогаз входят НАК "Нафтогаз Украины" и ряд других юридических лиц, информацию о финансовом состоянии, результатах деятельности и движении денежных средств которых НАК "Нафтогаз Украины" включает в консолидированную годовую финансовую отчетность; юридических лиц, единственным учредителем (акционером, участником) которых является НАК "Нафтогаз Украины"; юридических лиц, контрольный пакет акций которых принадлежит НАК "Нафтогаз Украины".

